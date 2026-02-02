Wawanesa étend son programme d’assurance automobile Bonne conduite au Québec

MONTRÉAL, Québec, 02 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour renforcer la sécurité routière et offrir une meilleure maîtrise des primes d’assurance auto à ses membres, Wawanesa a lancé son programme télématique Bonne conduite, axé sur la conduite prudente, au Québec.

Bonne conduite recueille et analyse les données de conduite grâce à une application de pointe pour téléphone intelligent. L’analyse de ces données permet de récompenser les bonnes habitudes de conduite avec des primes d’assurance automobile trimestrielles réduites. Grâce à un rabais initial de 15 % et la possibilité de gagner jusqu’à 25 % en économies totales, le programme Bonne conduite offre des incitatifs plus rapides et plus dynamiques que tout autre programme similaire pour une conduite sécuritaire.

« En tant que compagnie mutuelle d’assurance, notre priorité est toujours d’offrir de la valeur à nos membres », a déclaré Baldwin Diaz Acosta, vice-président, Québec, Wawanesa. « Bonne conduite génère exactement ce résultat en reconnaissant les bons comportements de conduite avec des économies réelles et mesurables. Tout aussi important, ce programme contribue également à améliorer la sécurité et le bien-être de nos communautés. »

L’élargissement du programme Bonne conduite au Québec s’appuie sur le succès du programme en Ontario. Cet essor soutient le travail continu de Wawanesa pour moderniser ses produits, offrir des expériences plus personnalisées aux membres et offrir une tarification plus juste. Pour les conducteurs qui passent d’un autre programme d’assurance automobile télématique, Wawanesa égalera leur rabais actuel jusqu’à 20 %.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme Bonne conduite, visitez le site wawanesa.com ou communiquez avec un cabinet de courtage.

À propos de La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa

La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa, fondée en 1896, est l’une des plus importantes mutuelles au Canada, grâce à des revenus annuels de plus de 4 milliards de dollars et à un actif de 11,5 milliards de dollars. Ayant son siège social à Winnipeg, la Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa est la société mère de Wawanesa Vie, qui fournit des produits et des services d’assurance vie partout au Canada, et de Western Financial Group, qui assure les particuliers et les entreprises dans tout le pays. Wawanesa est fière de servir plus de 1,87 million de membres au Canada. La Compagnie soutient activement des organisations qui renforcent les communautés, en faisant don de plus de 3,5 millions de dollars par an à des organismes caritatifs, dont plus de 2 millions de dollars par an pour soutenir les personnes en première ligne de la lutte contre le changement climatique. Pour en savoir plus, allez à wawanesa.com.

