L’Afrique inaugure un nouveau hub continental pour promouvoir le leadership intergénérationnel

KIGALI, Rwanda, 02 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kigali, capitale du Rwanda, accueille ce week-end une réunion de haut niveau réunissant des dirigeants et décideurs politiques africains de premier plan pour inaugurer le Yetu Leadership Lab (Yetu). Ce centre panafricain de grande envergure vise à combler l’écart entre les jeunes leaders et leurs homologues plus expérimentés, en leur fournissant les compétences, les valeurs et les réseaux nécessaires pour exploiter pleinement le potentiel démographique de l'Afrique et favoriser la collaboration intergénérationnelle.

Vision renouvelée de la gouvernance en Afrique

L'Afrique connaît une transformation démographique majeure, avec plus de 60 % de sa population âgée de moins de 25 ans. Bien que le continent regorge de leaders dynamiques porteurs d’idées audacieuses, les jeunes demeurent largement sous-représentés dans les cercles de prise de décision. Yetu — qui signifie « le nôtre » en swahili — vise à permettre aux générations futures de participer activement à façonner un écosystème de leadership capable de renforcer la prospérité du continent.

« Les leaders africains qui émergeront dans les des dix prochaines années seront les artisans de l’évolution du monde au cours du siècle à venir », a déclaré Monica Geingos, fondatrice et coprésidente du Leadership Lab Yetu et ancienne Première Dame de Namibie. « Ils doivent être dotés des compétences et de la confiance nécessaires pour gérer les complexités croissantes, saisir les opportunités et orienter le leadership vers la mise en œuvre de solutions durables et évolutives. Nous sommes ravis de lancer le Leadership Lab Yetu, un espace transformateur où l’innovation et l’engagement de leaders chevronnés se combinent à l’expérience de ceux qui connaissent et comprennent les obstacles inhérents aux processus et systèmes étatiques. »

La cérémonie officielle de lancement se tiendra en présence des membres du conseil d’administration du centre Yetu, ainsi que de plusieurs invités de marque, dont S.E. Mahamadou Issoufou, ancien président de la République du Niger ; le Dr Nkosana Moyo, fondateur et président exécutif de l'Institut Mandela pour les études du développement (Mandela Institute for Development Studies); Jakkie Ciliers, président du conseil d’administration et directeur du programme « Afriques futures et innovation » (AFI) de l’Institut d’études de sécurité (ISS); et de nombreuses autres personnalités éminentes.

L’événement sera également l’occasion de présenter la première cohorte du Intergenerational Leadership Accelerator (l’Accélérateur de leadership intergénérationnel). Des leaders d’exception, dont l’honorable Lesego Chombo, ministre de la Jeunesse et des Affaires de genre du Botswana, entameront conjointement une réflexion approfondie sur les meilleurs approches pour répondre aux enjeux majeurs liés à la gouvernance et au développement.

Créer de l’impact par la recherche et l’action

Avec son programme phare de bourses et ses laboratoires de politiques publiques, Yetu offre aux leaders un espace pour cocréer, tester et évaluer des solutions innovantes. Le hub mènera également des recherches prospectives sur la gouvernance et l’inclusion des jeunes, afin d’apporter aux décideurs des données factuelles et fiables et des recommandations étayées par des preuves probantes.

Rumbidzai Chisenga, PDG du Leadership Lab Yetu, a déclaré : « Notre mission est de renforcer les capacités institutionnelles en dotant les dirigeants des connaissances politiques indispensables pour façonner l'avenir avec intégrité et agilité. »

Notes aux rédacteurs

Leadership Lab Yetu (Yetu) est un hub panafricain dédié à la promotion du leadership intergénérationnel. Nous mettons en relation des leaders émergents et des leaders chevronnés afin d'imaginer, de concevoir et de mettre en œuvre des solutions pérennes face aux défis propres à l'Afrique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.labyetu.org. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

Facebook: Leadership Lab Yetu, Twitter/X: @LabYetu, Instagram: @leadershiplabyetu Bluesky: @labyetu.bsky.social,

Threads : @leadershiplabyetu, YouTube : @LeadershipLabYetu

Contact Médias :

Atalanta

Courriel : Yetu@atalanta.co

Veuillez trouver la photo associée à ce communiqué à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e6d58630-1d84-4632-a18e-fe26de89d9a4