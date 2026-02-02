Lancement d’un appel international de projets de recherche sur l’Holodomor

OTTAWA, Ontario, 02 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Initiative pour l’héritage de l’Holodomor a lancé un appel mondial à contributions scientifiques afin de faire progresser la recherche sur l'Holodomor. Cette initiative est un élément clé d'un projet de 10 millions de dollars financé par Affaires mondiales Canada, qui vise à renforcer le Musée national de l’Holodomor-Génocide de l’Ukraine.

Mis en œuvre par Cowater International en partenariat avec la Fondation Canada-Ukraine, ce projet historique mobilise des chercheurs internationaux de renom afin de combler les lacunes importantes dans la littérature. Son objectif est de produire des recherches à fort impact, évaluées par des pairs, qui approfondissent la compréhension mondiale des répercussions historiques, démographiques et sexospécifiques de l'Holodomor.

Les chercheurs et praticiens du monde entier sont invités à soumettre des résumés (750 à 1 250 mots) pour le Symposium sur l’héritage de l’Holodomor qui se tiendra au mois de mai 2026 à Ottawa (Canada). Les soumissions peuvent explorer l'Holodomor sous l'angle historique, démographique, comparatif, culturel, mémoriel, archivistique ou juridique et peuvent être soumises en anglais, en français ou en ukrainien.

Les candidats sélectionnés présenteront leurs propositions lors du symposium à Ottawa et bénéficieront d'un soutien pour développer leurs recherches en vue de la publication officielle de l'initiative. Cet effort vise à accroître la sensibilisation et la compréhension de l’Holodomor à l’échelle mondiale.

Détails concernant les soumissions :

Date limite pour les résumés : 23 février 2026

23 février 2026 Symposium sur l’héritage de l’Holodomor : mai 2026 (dates à venir), Ottawa (Canada)

mai 2026 (dates à venir), Ottawa (Canada) Comment soumettre : Soumettez un résumé via le portail officiel de soumission cowater.com/hm





À propos de Cowater International

Fondée en 1985, Cowater International compte parmi les leaders du conseil en développement international. Basée à Ottawa et comptant des bureaux à Auckland, Berlin, Bruxelles, Canberra, Helsinki, Londres, Madrid, Montréal, Nairobi, Singapour et Stockholm, Cowater International a mené à bien plus de 5000 projets dans plus de 100 pays. Nous travaillons avec les gouvernements, les entreprises privées et les communautés pour mettre en œuvre des projets qui favorisent le développement socio-économique, le renforcement des institutions, la durabilité environnementale et l'égalité des chances pour tous. Nous sommes une équipe diversifiée et expérimentée qui s'engage à bâtir un avenir meilleur pour les personnes que nous servons. Pour plus d'informations, les offres d'emploi et les appels d'offres, rendez-vous sur www.cowater.com ou www.linkedin.com/showcase/cowater-ukraine/.

À propos de la Fondation Canada-Ukraine

Fondée en 1995 lors du 18e Congrès des Ukrainiens Canadiens, la Fondation Canada-Ukraine (FCU) a été créée pour coordonner, développer et fournir de l'aide humanitaire de la part des Canadiennes et Canadiens à l'attention de l’Ukraine. La FCU continue de jouer un rôle essentiel en tant qu’organisme de bienfaisance national, dont l’objectif est de surveiller, promouvoir et soutenir des initiatives d'aide humanitaire. Sa mission consiste entre autres à évaluer des projets, favoriser la collaboration entre les organismes fournissant de l'aide, établir des priorités stratégiques et s'assurer que les ressources soient affectées à des domaines où leur portée puisse être maximisée. La FCU assure également un rôle de lieu d’échange pour les personnes et organismes des secteurs communautaire, privé et public qui ont à cœur de soutenir l'Ukraine. Outre son action à l'étranger, la FCU appuie également des initiatives liées à ces objectifs et activités au Canada. Pour en savoir plus : www.cufoundation.ca/fr.

Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec :

Derek Voitic

info-hm@cowater.com

