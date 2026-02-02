DLR Kredit A/S

Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Vilkår vedrørende DLR Kredits refinansieringsauktioner pr. 1. april 2026

DLR Kredit gennemfører auktioner over rentetilpasningsobligationer den 4. og 5. februar 2026.

Grundlaget for auktionerne vil være særligt dækkede obligationer (SDO’er), som DLR Kredit udsteder til brug for refinansiering af lån pr. 1. april 2026.

Auktionerne onsdag d. 4. februar åbner kl. 12.15 og lukker kl. 12.45, mens at auktionerne torsdag d. 5. februar åbner henholdsvis kl. 12.15 og kl. 13.15, og lukker derefter kl. 12.45 og kl. 13.45. Tildeling af accepterede bud sker umiddelbart efter auktionsluk.

Udbudsmængder, auktionstidspunkter og auktionsvilkår fremgår af vedlagte fil.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Fonds og Funding på tlf. 33 42 07 38.

Med venlig hilsen

DLR Kredit A/S

Vedhæftet fil