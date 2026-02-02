Novacap et H5 Data Centers lancent les centres de données HyscaleIX et annoncent l’acquisition du portefeuille de centres de colocation de 365 Data Centers

MONTREAL and BEVERLY HILLS, Calif., 02 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novacap et H5 Data Centers ont le plaisir d’annoncer la formation des centres de données HyscaleIX (« HyscaleIX » ou la « coentreprise »), une coentreprise axée sur l’acquisition et l’exploitation de centres de colocation essentiels à la mission afin de fournir des services de centres de données hautement interconnectés dans toute l’Amérique du Nord.

La coentreprise sera ancrée dans quatre installations de centres de colocation, dont trois acquises auprès de 365 Data Centers situées à Buffalo (New York), Nashville (Tennessee) et Tampa (Floride), chacune représentant le centre de données le plus connecté sur son marché respectif. La coentreprise acquerra également une quatrième installation dans le Midwest des États-Unis. Chacun des actifs de base héberge le point d’échange Internet local, et le portefeuille assure une présence opérationnelle immédiate sur quatre marchés régionaux établis de centres de données.

« La création de HyscaleIX s’inscrit dans notre stratégie de constitution d’un portefeuille diversifié d’actifs d’infrastructure numérique de haute qualité », a affirmé Ted Mocarski, associé senior, chef infrastructure numérique chez Novacap. « Les centres de colocation sont des centres de données très recherchés qui jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes de réseaux centraux. Le partenariat avec H5 nous permet de combiner un capital institutionnel expérimenté avec une expertise opérationnelle éprouvée, alors que nous mettons en œuvre la stratégie de croissance de la plateforme. »

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’ajouter ces centres de colocation critiques et hautement interconnectés à la plateforme HyscaleIX », a déclaré Ryan Thom, associé de Novacap. « Il s’agit d’installations critiques dotées d’écosystèmes de réseau solides qui, selon nous, continueront à servir les charges de travail croissantes de l’infonuagique, de l’IA, du réseau et de l’entreprise à la fois. »

« Cette transaction reflète l’attention constante que nous portons aux acquisitions disciplinées et à l’excellence opérationnelle », a affirmé Josh Simms, PDG de H5 Data Centers. « Cette coentreprise réunit des capitaux institutionnels et une expertise opérationnelle approfondie, et le portefeuille d’ancrage s’inscrit parfaitement dans le cadre de nos priorités en matière de densité des centres de colocation, de connectivité et d’installations capables de prendre en charge les charges de travail de la prochaine génération. »

« 365 est fière d’avoir développé chacun de ces centres de données pour en faire le principal centre de réseau régional et se réjouit que HyscaleIX, sous la direction de H5 Data Centers et de Novacap, soit un opérateur de premier ordre axé sur le client », a soutenu Derek Gillespie, PDG de 365 Data Centers. « Le produit de la vente permettra à 365 de se développer et de fournir des services énergétiques à plus haute densité dans un certain nombre de nos grandes installations. »

Bob DeSantis, cofondateur et membre du conseil d’administration de 365 Data Centers, a ajouté : « Cette transaction réussie pour 365 s’aligne parfaitement sur les objectifs stratégiques de l’entreprise et de ses investisseurs et donne à la direction la flexibilité financière nécessaire pour les atteindre ».

HyscaleIX est la deuxième coentreprise entre Novacap et H5 Data Centers. L’année dernière, les entreprises ont annoncé la création de Hyscale Data Centers, dont l’objectif est de fournir des services de colocation en gros dans quatre centres de données en Amérique du Nord.

Fasken Martineau Dumoulin LLP et Hogan Lovells LLP ont agi à titre de conseillers juridiques et Willkie Farr & Gallagher LLP a agi à titre de conseiller en financement pour Novacap et H5 Data Centers. TD Securities a agi en tant que conseiller financier et Shipman & Goodwin LLP a agi en tant que conseiller juridique de 365 Data Centers.

À propos de Novacap

Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé et une des firmes les plus expérimentées au Canada. Fondée en 1981 pour s’associer à des entrepreneurs visionnaires, Novacap se concentre sur les sociétés du marché intermédiaire dans quatre secteurs principaux : les technologies, les industries, les services financiers et les infrastructures numériques. Novacap allie une expertise sectorielle approfondie à l’excellence stratégique et opérationnelle pour soutenir les entrepreneurs et les équipes de direction. Depuis sa création, la firme a réalisé plus de 250 investissements primaires et secondaires. Avec plus de 10 milliards de dollars américains d’actifs sous gestion et une présence à Montréal, à Toronto et à New York, Novacap stimule la création de valeur au moyen d’initiatives de croissance stratégique et d’une exécution rigoureuse.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.novacapcorp.com .

À propos de H5 Data Centers

H5 Data Centers est l’un des principaux propriétaires et opérateurs de centres de données en Amérique du Nord, offrant des solutions de colocation et de vente en gros sécurisées, fiables et efficaces aux entreprises, aux réseaux, aux nuages, à l’IA et aux clients à grande échelle. H5 se concentre sur l’exploitation d’infrastructures critiques avec une valeur à long terme, des écosystèmes de connectivité solides et une exécution opérationnelle de premier ordre.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.h5datacenters.com .

À propos de 365 Data Centers

365 Data Centers est un fournisseur de premier plan de solutions de centres de données hybrides à plus de 1 200 clients à partir de 17 centres de données centrés sur le réseau dans des marchés stratégiques. L’entreprise exploite également un réseau de fibre optique national, résilient et à faible latence, ainsi que quatre régions d’informatique en nuage. Les services de colocation, de connectivité réseau, d’accès à Internet, de DRaaS, de BaaS, d’informatique en nuage, de stockage et de continuité des activités sécurisés et fiables de 365 aident les entreprises à réduire leurs coûts, à stimuler l’innovation et à améliorer l’expérience de leurs clients.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://365datacenters.com .

Demandes médiatiques :

Novacap

Renata Kappaun

Conseillère senior, Communication

rkappaun@novacap.ca

+1 514-234-4152

H5 Data Centers

Jenna Baker

Jenna.Baker@h5datacenters.com

(303) 714-7805