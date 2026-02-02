Falco annonce la prolongation de certaines échéances de l’opération relative au flux argentifère

MONTRÉAL, 02 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco Ltée (TSX.V : FPC) (« Falco » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer que la Société et OR Royalties Inc. (« OR ») ont conclu une modification à l’entente d’achat de flux argentifère datée du 27 février 2019 (l’« entente de flux argentifère ») relativement au projet Horne 5 de Falco. La modification reporte certaines échéances accordées à Falco pour atteindre les étapes importantes définies comme conditions préalables au financement par OR des versements restants au titre des dépôts relatifs aux flux et certaines autres échéances. Une copie de la modification a été déposée sous le profil de Falco à l’adresse www.sedarplus.ca.

À propos de Falco

Ressources Falco Ltée est une société minière canadienne qui fait progresser le projet Horne 5 dans le camp minier historique de Noranda, au Québec. Ce projet est l’un des gisements polymétalliques non exploités les plus avancés au Canada, bénéficiant d’infrastructures établies, d’une rentabilité solide et d’une équipe technique et de direction chevronnée.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Luc Lessard

Président, chef de la direction et administrateur

info@falcores.com

Mise en garde concernant l’information prospective

