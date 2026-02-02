FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 26 au 30 janvier 2026

PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 26/01/2026 au 30/01/2026

Publication du 02/02/2026

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2726/01/2026FR0000074759 165 24,90XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2727/01/2026FR0000074759 167 24,94012XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2728/01/2026FR0000074759 160 24,9675XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2729/01/2026FR0000074759 159 24,90XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2730/01/2026FR0000074759 165 24,83939XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/Heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantite achetéeCode identifiant MarchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/01/2026 09:17:09FR0000074759 24,90EUR 93XPAR1110447-1025b26FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/01/2026 11:01:12FR0000074759 24,90EUR 55XPAR1110447-1537b26FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/01/2026 11:49:38FR0000074759 24,90EUR 10XPAR1110447-2305b26FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/01/2026 12:04:54FR0000074759 24,90EUR 7XPAR1110447-3585b26FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/01/2026 09:37:39FR0000074759 25,00EUR 47XPAR1110447-1793b27FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/01/2026 09:38:56FR0000074759 25,00EUR 20XPAR1110447-2049b27FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/01/2026 10:46:43FR0000074759 24,90EUR 100XPAR1110447-2305b27FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3928/01/2026 09:12:27FR0000074759 25,00EUR 61XPAR1110447-1025b28FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3928/01/2026 11:29:23FR0000074759 24,80EUR 3XPAR1110447-2817b28FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3928/01/2026 14:46:15FR0000074759 25,00EUR 50XPAR1110447-3073b28FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3928/01/2026 17:17:53FR0000074759 24,90EUR 45XPAR1110447-3841b28FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3928/01/2026 17:29:51FR0000074759 24,90EUR 1XPAR1110447-4097b28FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/01/2026 09:06:43FR0000074759 24,90EUR 25XPAR1110447-513b29FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/01/2026 09:06:48FR0000074759 24,90EUR 100XPAR1110447-769b29FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/01/2026 09:26:07FR0000074759 24,90EUR 33XPAR1110447-1281b29FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/01/2026 09:26:07FR0000074759 24,90EUR 1XPAR1110447-1537b29FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/01/2026 11:21:08FR0000074759 25,00EUR 39XPAR1110447-1537b30FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/01/2026 11:21:08FR0000074759 25,00EUR 11XPAR1110447-1793b30FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/01/2026 12:46:07FR0000074759 24,90EUR 35XPAR1110447-2817b30FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/01/2026 16:29:41FR0000074759 24,90EUR 30XPAR1110447-3585b30FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/01/2026 16:29:41FR0000074759 24,60EUR 50XPAR1110447-5633b30FLEURY MICHON STOCK OPTIONS

