„Aprangos” grupės apyvarta 2026 m. sausio mėnesį

„Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2026 m. sausio mėnesį sudarė 28,2 mln. eurų ir buvo 9,1% didesnė nei 2025 m. sausio mėnesio apyvarta.
„Aprangos“ grupės tinklo apyvarta 2026 m. sausio mėnesį, lyginant su 2025 m. sausio mėnesiu, Lietuvoje išaugo 8,7%, Latvijoje augo 8,5%, o Estijoje padidėjo 12,3%.
Šiuo metu „Aprangos“ grupė Baltijos šalyse valdo 171 parduotuvių tinklą (103 Lietuvoje, 44 Latvijoje ir 24 Estijoje), kurių plotas sudaro 92,7 tūkst. kv. m. Lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu parduotuvių plotas padidėjo 1,2%.
Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
+370 5 2390801