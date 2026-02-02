Ghislain Houle, vice-président exécutif et chef de la direction financière, prendra la parole le 18 février lors de la Conférence mondiale 2026 de Citi sur les technologies industrielles et la mobilité

MONTRÉAL, 02 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ghislain Houle, vice-président exécutif et chef de la direction financière du CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI), prendra la parole lors de la Conférence mondiale 2026 de Citi sur les technologies industrielles et la mobilité le 18 février 2026, à 7 h 10 (HE).

Une diffusion en direct sera accessible dans la section « Investisseurs » du site Web du CN, à l’adresse www.cn.ca/fr/investisseurs. Une rediffusion de l’événement sera disponible après la conférence.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte du Golfe aux États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

Sources: