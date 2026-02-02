Lassila & Tikanoja Oyj

Pörssitiedote

2.2.2026 klo 16.15

Lassila & Tikanoja Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Lassila & Tikanoja Oyj on vastaanottanut 30.1.2026 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Protector Forsikring ASA:n osakeomistus Lassila & Tikanojasta alitti 5 prosentin rajan 29.1.2026. Protector Forsikring ASA:n suora osakeomistus laski 1 686 182 osakkeeseen ja 1 686 182 ääneen, mikä on 4,4127 % Lassila & Tikanojan osakkeiden ja 4,4127 % äänten kokonaismäärästä.

Protector Forsikring ASA:n osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen Osakkeet: 4,4127 %

Äänet:

4,4127 % Osakkeet:

4,4127 %

Äänet:

4,4127 % 38 211 724 Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

5,0002 %

5,0002 %



Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja / osakelaji

ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) FI4000592472 Osakkeet:

1 686 182

Äänet:

1 686 182 Osakkeet: 4,4127 %

Äänet:

4,4127 % A YHTEENSÄ Osakkeet: 1 686 182

Äänet: 1 686 182 Osakkeet: 4,4127 %

Äänet: 4,4127 %



B: AML:n 9. luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osaketoimitus/nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus - - - - - B YHTEENSÄ - - -



