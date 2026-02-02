Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
2.2.2026 klo 16.15
Lassila & Tikanoja Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista
Lassila & Tikanoja Oyj on vastaanottanut 30.1.2026 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Protector Forsikring ASA:n osakeomistus Lassila & Tikanojasta alitti 5 prosentin rajan 29.1.2026. Protector Forsikring ASA:n suora osakeomistus laski 1 686 182 osakkeeseen ja 1 686 182 ääneen, mikä on 4,4127 % Lassila & Tikanojan osakkeiden ja 4,4127 % äänten kokonaismäärästä.
Protector Forsikring ASA:n osuus ilmoituksen mukaan:
|% osakkeista ja äänistä
|% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta
|Yhteenlaskettu %-osuus
|Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
|Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen
|Osakkeet: 4,4127 %
Äänet:
4,4127 %
|Osakkeet:
4,4127 %
Äänet:
4,4127 %
|38 211 724
|Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)
5,0002 %
5,0002 %
Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:
A: Osakkeet ja äänet:
|Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi
|Osakkeiden ja äänten lukumäärä
|Osakkeiden ja äänten %-osuus
|Suora (AML 9:5)
|Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
|Suora (AML 9:5)
|Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
|FI4000592472
|Osakkeet:
1 686 182
Äänet:
1 686 182
|Osakkeet: 4,4127 %
Äänet:
4,4127 %
|A YHTEENSÄ
|Osakkeet: 1 686 182
Äänet: 1 686 182
|Osakkeet: 4,4127 %
Äänet: 4,4127 %
B: AML:n 9. luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:
|Rahoitusvälineen luonne
|Eräpäivä
|Toteutusaika
|Toimitustapa (osaketoimitus/nettoarvon tilitys)
|Osakkeiden ja äänten lukumäärä
|Osakkeiden ja äänten %-osuus
|-
|-
|-
|-
|-
|B YHTEENSÄ
|-
|-
|-
