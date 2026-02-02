Virtune AB (Publ) („Virtune“) hat die monatliche Neugewichtung für Januar 2026 des Virtune Crypto Altcoin Index ETPs durchgeführt

Stockholm, 2. Februar 2026 - Virtune gab heute bekannt, dass die monatliche Neugewichtung des Virtune Crypto Altcoin Index ETPs abgeschlossen wurde. Das Produkt ist an der Deutschen Börse Xetra, Nasdaq Stockholm und Nasdaq Helsinki notiert (ISIN: SE0023260716).

Neben dem Virtune Crypto Altcoin Index ETP umfasst das Produktportfolio von Virtune folgende Produkte:



Virtune Bitcoin ETP

Virtune Staked Ethereum ETP

Virtune Stellar ETP

Virtune Staked Solana ETP

Virtune Staked Polkadot ETP

Virtune XRP ETP

Virtune Avalanche ETP

Virtune Litecoin ETP

Virtune Chainlink ETP

Virtune Arbitrum ETP

Virtune Polygon ETP

Virtune Staked Cardano ETP

Virtune Crypto Top 10 Index ETP SEK

Virtune Crypto Top 10 Index ETP EUR

Virtune Bitcoin Prime ETP

Virtune Coinbase 50 Index ETP

Virtune Staked Near ETP

Virtune Sui ETP

Virtune Stablecoin Index ETP

Virtune Bittensor ETP

Virtune BNB ETP

Indexzusammensetzung per 30. Januar (vor der Neugewichtung):



Bitcoin Cash: 10,68%

XRP: 10,40%

Polkadot: 10,31%

Solana: 10,23%

Stellar: 10,12%

Avalanche: 10,01%

Cardano: 9,90%

Litecoin: 9,34%

Uniswap: 9,33%

Chainlink: 9,68%

Indexzusammensetzung per 30. Januar (nach der Neugewichtung):



Cardano: 10,00%

Stellar: 10,00%

Litecoin: 10,00%

Solana: 10,00%

Uniswap: 10,00%

XRP: 10,00%

Avalanche: 10,00%

Bitcoin Cash: 10,00%

Chainlink: 10,00%

BNB: 10,00%

Im Zuge der monatlichen Neugewichtung wird Polkadot aus dem Index entfernt und durch BNB ersetzt.

Das Ergebnis des Virtune Crypto Altcoin Index ETPs für den Monat Januar betrug -14,62%.



Die Neugewichtung wird gemäß dem dem ETP zugrunde liegenden Index, dem Virtune Crypto Altcoin Index, durchgeführt. Ziel der monatlichen Neugewichtung ist es, die Gewichtung jeder Kryptoanlage wiederherzustellen, um eine gleichgewichtete Exponierung gegenüber Altcoins zu gewährleisten.

Der Virtune Crypto Altcoin Index ETP ist der erste seiner Art in den nordischen Ländern. Das ETP umfasst bis zu zehn führende alternative Kryptoanlagen (Altcoins), mit Ausnahme von Bitcoin und Ethereum. Jeder Altcoin wird gleichgewichtet, um Diversifikation zu fördern. Diese Struktur ermöglicht es Anlegern, ein breites Engagement in Kryptoanlagen außerhalb von Bitcoin und Ethereum zu erhalten, ohne eine starke Konzentration auf eine einzelne Kryptoanlage.

Virtune mit Hauptsitz in Stockholm ist ein regulierter schwedischer Vermögensverwalter für digitale Anlagen und Emittent von Krypto-ETPs an regulierten europäischen Börsen. Mit regulatorischer Konformität, strategischen Kooperationen mit Branchenführern und einem kompetenten Team ermöglicht Virtune Investoren weltweit den Zugang zu innovativen und anspruchsvollen Anlageprodukten, die mit der sich entwickelnden Landschaft des globalen Kryptomarkts im Einklang stehen.