Korrektion: Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner - Nykredit Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen
2. februar 2026
KORREKTION til Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner
Med henvisning til tidligere offentliggjorte auktionsvilkår af 2. februar 2026 meddeles hermed en rettelse vedrørende LCR-kategorisering for obligationen DK0009546913.
De oprindelige vilkår angav fejlagtigt LCR-kategorien 2a.
Den korrekte LCR-kategori er non-level.
Øvrige vilkår forbliver uændrede.
Spørgsmål i forbindelse hermed kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital v/ Morten Søby Willendrup på tlf. 44 55 16 92.
Øvrige spørgsmål kan rettes til Kommunikation på telefon 44 55 14 50.
|
|Kapital-center
|IT / RF*
|Kupon
|Udløbs
dato
|Bud på
|Rente-
trigger
|LCR
kategori
|Valuta
|Auktionsdatoer
|Afviklings
tidspunkter
|Udbud
(beløb i mio.)
|Start dato
|Slut dato
|Skæring
|Tildeling
|DK0009519357
|SDO (H)
|RF
|1
|01-01-2029
|Kurs
|-
|1b
|DKK
|Tapsalg**
|375
|DK0009550865
|SDO (H)
|IT/RF
|1
|01-04-2027
|Kurs
|7,08%
|1b
|DKK
|03-02-2026
|06-02-2026
|10:30
|10:40
|20.800
|DK0009537920
|RO (G)
|RF
|1
|01-04-2028
|Kurs
|-
|2a
|DKK
|Tapsalg**
|100
|DK0009542847
|RO (G)
|RF
|1
|01-04-2029
|Kurs
|-
|2a
|DKK
|03-02-2026
|11:30
|11:40
|700
|DK0009546913
|RO (G)
|RF
|1
|01-04-2030
|Kurs
|-
|non-level
|DKK
|Tapsalg**
|75
|DK0009550782
|RO (G)
|RF
|1
|01-04-2031
|Kurs
|-
|non-level
|DKK
|03-02-2026
|13:00
|13:10
|700
|DK0009551400
|SDO (H)
|RF
|Variabel
|01-10-2028
|Rente
|-
|1b
|DKK
|04-02-2026
|11:30
|11:40
|10.900
|DK0009551756
|RO (G)
|RF
|Variabel
|01-10-2028
|Rente
|-
|1b
|DKK
|04-02-2026
|13:00
|13:10
|4.700
|DK0009551673
|SDO (H)
|RF
|Variabel
|01-04-2029
|Rente
|-
|1b
|DKK
|05-02-2026
|11:30
|11:40
|10.400
|DK0009551590
|SDO (H)
|RF
|Variabel
|01-04-2029
|Rente
|-
|2a
|DKK
|05-02-2026
|13:00
|13:10
|2.300
|DK0009551830
|SDO (H)
|RF
|Variabel
|01-04-2029
|Rente
|-
|2a
|EUR
|06-02-2026
|11:30
|11:40
|370
|DK0009551913
|SDO (H)
|RF
|Variabel
|01-10-2030
|Rente
|-
|non-level
|EUR
|06-02-2026
|13:00
|13:10
|20
* (IT) Rente- og refinansieringstrigger / (RF) Refinansieringstrigger
** Tapsalg sker den 3. og 4. februar 2026.
Bemærk, at Nykredit-koncernen ikke er forpligtet til at sælge de annoncerede udbudte mængder, og mængderne kan ydermere ændres som følge af udbetalinger i auktionsperioden. Endvidere kan hele eller dele af udbuddet udskydes, senest til den næstsidste bankdag i indeværende kvartal.
Senest den næstsidste bankdag i indeværende kvartal konstateres det, om der ved salget har været aftagere til alle de udbudte realkreditobligationer. Oplysning herom meddeles straks til markedet ved selskabsmeddelelse.
