Korrektion: Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner - Totalkredit A/S

2. februar 2026

KORREKTION til Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner

Med henvisning til tidligere offentliggjorte auktionsvilkår af 2. februar 2026 meddeles hermed en rettelse vedrørende LCR-kategorisering for obligationen DK0009546913.



De oprindelige vilkår angav fejlagtigt LCR-kategorien 2a.



Den korrekte LCR-kategori er non-level.

Øvrige vilkår forbliver uændrede.



Spørgsmål i forbindelse hermed kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital v/ Morten Søby Willendrup på tlf. 44 55 16 92.

Øvrige spørgsmål kan rettes til Kommunikation på telefon 44 55 14 50.

Bilag: Afviklingstidspunkter og mængder for obligationer i kapitalcenter H og G





Kapital-center



IT / RF*



Kupon



Udløbs

dato



Bud på



Rente-

trigger



LCR

kategori



Valuta



Auktionsdatoer Afviklings

tidspunkter Udbud

(beløb i mio.)



Start dato Slut dato Skæring Tildeling DK0009519357 SDO (H) RF 1 01-01-2029 Kurs - 1b DKK Tapsalg** 375 DK0009550865 SDO (H) IT/RF 1 01-04-2027 Kurs 7,08% 1b DKK 03-02-2026 06-02-2026 10:30 10:40 20.800 DK0009537920 RO (G) RF 1 01-04-2028 Kurs - 2a DKK Tapsalg** 100 DK0009542847 RO (G) RF 1 01-04-2029 Kurs - 2a DKK 03-02-2026 11:30 11:40 700 DK0009546913 RO (G) RF 1 01-04-2030 Kurs - non-level DKK Tapsalg** 75 DK0009550782 RO (G) RF 1 01-04-2031 Kurs - non-level DKK 03-02-2026 13:00 13:10 700 DK0009551400 SDO (H) RF Variabel 01-10-2028 Rente - 1b DKK 04-02-2026 11:30 11:40 10.900 DK0009551756 RO (G) RF Variabel 01-10-2028 Rente - 1b DKK 04-02-2026 13:00 13:10 4.700 DK0009551673 SDO (H) RF Variabel 01-04-2029 Rente - 1b DKK 05-02-2026 11:30 11:40 10.400 DK0009551590 SDO (H) RF Variabel 01-04-2029 Rente - 2a DKK 05-02-2026 13:00 13:10 2.300 DK0009551830 SDO (H) RF Variabel 01-04-2029 Rente - 2a EUR 06-02-2026 11:30 11:40 370 DK0009551913 SDO (H) RF Variabel 01-10-2030 Rente - non-level EUR 06-02-2026 13:00 13:10 20

* (IT) Rente- og refinansieringstrigger / (RF) Refinansieringstrigger

** Tapsalg sker den 3. og 4. februar 2026.



Bemærk, at Nykredit-koncernen ikke er forpligtet til at sælge de annoncerede udbudte mængder, og mængderne kan ydermere ændres som følge af udbetalinger i auktionsperioden. Endvidere kan hele eller dele af udbuddet udskydes, senest til den næstsidste bankdag i indeværende kvartal.

Senest den næstsidste bankdag i indeværende kvartal konstateres det, om der ved salget har været aftagere til alle de udbudte realkreditobligationer. Oplysning herom meddeles straks til markedet ved selskabsmeddelelse.

