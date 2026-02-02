Korrektion: Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner - Totalkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen

2. februar 2026    

KORREKTION til Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner

Med henvisning til tidligere offentliggjorte auktionsvilkår af 2. februar 2026 meddeles hermed en rettelse vedrørende LCR-kategorisering for obligationen DK0009546913.

De oprindelige vilkår angav fejlagtigt LCR-kategorien 2a.

Den korrekte LCR-kategori er non-level.

Øvrige vilkår forbliver uændrede.

Spørgsmål i forbindelse hermed kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital v/ Morten Søby Willendrup på tlf. 44 55 16 92.

Øvrige spørgsmål kan rettes til Kommunikation på telefon 44 55 14 50.

Bilag: Afviklingstidspunkter og mængder for obligationer i kapitalcenter H og G

 

Kapital-center

IT / RF*

Kupon

Udløbs
dato

Bud på

Rente-
trigger

LCR
kategori

Valuta

AuktionsdatoerAfviklings
tidspunkter		Udbud
(beløb i mio.)

Start datoSlut datoSkæringTildeling
DK0009519357SDO (H)RF101-01-2029Kurs-1bDKKTapsalg**  375
DK0009550865SDO (H)IT/RF101-04-2027Kurs7,08%1bDKK03-02-202606-02-202610:3010:4020.800
DK0009537920RO (G)RF101-04-2028Kurs-2aDKKTapsalg**  100
DK0009542847RO (G)RF101-04-2029Kurs-2aDKK03-02-202611:3011:40700
DK0009546913RO (G)RF101-04-2030Kurs-non-levelDKKTapsalg**  75
DK0009550782RO (G)RF101-04-2031Kurs-non-levelDKK03-02-202613:0013:10700
DK0009551400SDO (H)RFVariabel01-10-2028Rente-1bDKK04-02-202611:3011:4010.900
DK0009551756RO (G)RFVariabel01-10-2028Rente-1bDKK04-02-202613:0013:104.700
DK0009551673SDO (H)RFVariabel01-04-2029Rente-1bDKK05-02-202611:3011:4010.400
DK0009551590SDO (H)RFVariabel01-04-2029Rente-2aDKK05-02-202613:0013:102.300
DK0009551830SDO (H)RFVariabel01-04-2029Rente-2aEUR06-02-202611:3011:40370
DK0009551913SDO (H)RFVariabel01-10-2030Rente-non-levelEUR06-02-202613:0013:1020

*         (IT) Rente- og refinansieringstrigger / (RF) Refinansieringstrigger
**        Tapsalg sker den 3. og 4. februar 2026.


Bemærk, at Nykredit-koncernen ikke er forpligtet til at sælge de annoncerede udbudte mængder, og mængderne kan ydermere ændres som følge af udbetalinger i auktionsperioden. Endvidere kan hele eller dele af udbuddet udskydes, senest til den næstsidste bankdag i indeværende kvartal.

Senest den næstsidste bankdag i indeværende kvartal konstateres det, om der ved salget har været aftagere til alle de udbudte realkreditobligationer. Oplysning herom meddeles straks til markedet ved selskabsmeddelelse.

