Eik fasteignafélag hf.: Birting stjórnendauppgjörs 2025 og áætlun ársins 2026 á fimmtudag

Eik fasteignafélag hf. mun birta óendurskoðað stjórnendauppgjör vegna ársins 2025 og áætlun ársins 2026 eftir lokun markaða fimmtudaginn 5. febrúar nk. Kynningarfundur verður haldinn á skrifstofu félagsins að Smáratorgi 3, 18. hæð, 6. febrúar nk. klukkan 8:30. Hreiðar Már Hermannsson, forstjóri og Lýður H. Gunnarsson, framkvæmdastjóri fjármála og UT, munu kynna stjórnendauppgjörið og svara spurningum að lokinni kynningu. Boðið verður upp á léttan morgunverð frá klukkan 8:00.
Fundinum verður einnig streymt á netinu og fer skráning á rafræna fundinn fram hér: https://vimeo.com/event/5695935/2bc58dfe57/register
Markaðsaðilar geta sent spurningar fyrir fundinn á netfangið fjarfestatengsl@eik.is.