SUTNTIB AB “Tewox” skelbia 2026 m. sausio mėn. GAV

SUTNTIB AB “Tewox” 2026 m. sausio mėn. pabaigos grynųjų aktyvų vertė (GAV) sumažėjo iki 45 333 036 Eur, lyginant su anksčiau nustatyta 2025 m. gruodžio mėn. pabaigos GAV, kuri buvo lygi 45 679 457 Eur.
Akcijos kaina sumažėjo iki 1,0829 Eur, lyginant su anksčiau nustatyta 2025 m. gruodžio mėn. pabaigos akcijos kaina, kuri buvo 1,0912 Eur. Pro-forma vidinė grąžos norma (IRR) sumažėjo iki 3,15%, lyginant su anksčiau nustatyta 2025 m. gruodžio mėn. pabaigos IRR, kuri buvo 3,42%.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Paulius Nevinskas
Investicinės Bendrovės valdytojas
paulius.nevinskas@lordslb.lt
https://lordslb.lt/tewox_bonds/