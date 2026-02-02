ASSYSTEM : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 janvier 2026

Informations relatives au nombre d’actions composant le capital social et au nombre total de droits de vote correspondants

Paris La Défense, le 2 février 2026 – Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY), annonce aujourd'hui, conformément à l’article L. 233-8 II du Code de commerce et à l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le nombre d’actions composant son capital social et le nombre total de droits de vote correspondants à la date mentionnée dans le tableau ci-après :





Date







Nombre d’actions en circulation







Nombre total de droits de vote







31 janvier 2026







15 668 216 Droits de vote théoriques :







25 114 074

(y compris actions autodétenues)







Droits de vote exerçables :







24 285 795

(déduction faite des actions autodétenues)





A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem figure aujourd’hui parmi les trois leaders mondiaux d’ingénierie nucléaire indépendante. Fort de plus de 60 ans d’expérience dans des secteurs hautement réglementés, le groupe accompagne les acteurs publics et industriels dans la réalisation de projets d’infrastructures complexes et stratégiques, soumis à des exigences élevées de sûreté et de sécurité.

Assystem mobilise 8 000 experts dans 13 pays et intervient sur l’ensemble du cycle de vie des projets, en ingénierie, management de projet et solutions digitales.

Assystem fait partie des indices Euronext Tech Leaders, CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Industrials, CAC All-Tradable and CAC All-Share, PEA-PME 150, MSCI Small cap Index France.

Plus d’informations sur www.assystem.com

CONTACT

Malène Korvin

Directrice financière

Tél : 01 41 25 29 00

Pièce jointe