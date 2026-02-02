JCDecaux dévoile la première solution programmatique pour le média DOOH, permettant l’activation de campagnes à l’échelle internationale

Paris, le 02 février 2026 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce le déploiement à l’échelle mondiale de sa solution programmatique pionnière pour le média Digital Out-of-Home (pDOOH). Fort du succès, en 2024, du lancement de la première offre programmatique globale dans les aéroports, JCDecaux déploie désormais cette offre puissante dans les environnements urbains, de transport et de retail, proposant une solution de bout en bout pour le déploiement de campagnes à travers le monde. Cette solution média pDOOH permet aux marques de se connecter à leurs audiences tout au long du parcours consommateur, partout dans le monde et sur l’ensemble des environnements JCDecaux.

En s’appuyant sur le maillage international de JCDecaux et sur son expertise programmatique, cette solution offre aux annonceurs un interlocuteur unique pour orchestrer des campagnes ciblées, dynamiques et à fort impact. Elle se distingue par :

Une couverture complète des aéroports, espaces urbains, hubs de transport et environnements retail, grâce à un réseau de plus de 30 000 écrans digitaux premium ;

Une activation instantanée, en temps réel et fluide des campagnes dans plus de 35 marchés ;

Des campagnes entièrement programmatiques, pilotées par la donnée et pleinement mesurables.

Intégrée à la suite AdTech de JCDecaux, cette solution est disponible exclusivement via la Supply-Side Platform (SSP) VIOOH, le réseau programmatique digital le plus connecté au monde pour le média OOH, et peut être activée via Displayce ainsi que plus de 55 autres Demand-Side Platforms (DSP).

Ce lancement renforce le rôle pionnier de JCDecaux dans l’AdTech au service de la communication extérieure, en posant les fondations d’une infrastructure digitale mondiale simplifiant le storytelling basé sur la donnée. Moteur clé de croissance, le média Digital Out-of-Home (DOOH) bénéficie de la forte progression des revenus programmatiques, alors que de plus en plus d’annonceurs adoptent l’achat programmatique.

Clément Lion, Directeur Commercial DOOH et Programmatique de JCDecaux France et Président du Global JCDecaux International Programmatic Council (IPC), a déclaré : « En réunissant tous les environnements physiques au sein d’un cadre digital unifié, nous offrons aux annonceurs un accès inédit aux audiences mondiales, rendant la communication extérieure plus accessible et plus performante pour les marques, partout dans le monde. Cela garantit que le bon message est délivré au bon endroit et au bon moment. »

Dallas Wiles, Co-Directeur Général de JCDecaux UK et Président du Global JCDecaux Sales & Marketing Committee (SMC), a déclaré : « Nous sommes convaincus que le storytelling global doit être simple. Cette initiative reflète notre engagement en faveur de l’excellence, en supprimant les barrières à l’entrée du média OOH mondial et en offrant un moyen fluide et efficace de connecter les marques aux consommateurs partout dans le monde. »

Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « En lançant la première solution programmatique pour le média DOOH véritablement mondiale, nous franchissons une étape majeure qui rend la communication extérieure encore plus flexible, mesurable et simple à acheter pour nos clients. En nous appuyant sur la digitalisation rapide de notre portefeuille dans des marchés clés comme le Royaume‑Uni et le Brésil, ainsi que sur le fort développement du programmatique en Allemagne, cette innovation démontre notre capacité à conjuguer la puissance de nos actifs premium avec la data et la technologie, afin de délivrer des campagnes plus efficaces, brand-safe et mesurables à grande échelle. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2024 : 3 935,3 millions d’euros – S1 2025 : 1 868,3 millions d’euros

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 091 811 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 894 villes de plus de 10 000 habitants

12 026 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60

La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (11,9) et classé Or par EcoVadis

1 ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (629 737 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 157 aéroports et 257 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 848 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (83 472 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (736 310 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (178 010 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (89 526 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 490 faces publicitaires)

N°2 de la communication extérieure au Moyen-Orient (20 689 faces publicitaires)





Pour plus d’information : www.jcdecaux.com

Retrouvez-nous sur X, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube

Direction de la Communication : Clémentine Prat

+33 (0) 1 30 79 79 10 – clementine.prat@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Rémi Grisard

+33 (0) 1 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com

Pièce jointe