Kvika banki hf.: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Í viku 5 keypti Kvika banki hf. („Kvika“ eða „bankinn“) 13.000.000 eigin hluti að kaupverði 241.511.250 kr. eins og nánar er greint frá hér á eftir:
|Dagsetning
|Tími
|Keyptir hlutir
|Viðskiptaverð (gengi)
|Kaupverð
|26.1.2026
|10:35:20
|800.000
|18,65
|14.920.000
|26.1.2026
|11:54:12
|500.000
|18,65
|9.325.000
|26.1.2026
|14:57:20
|1.300.000
|18,725
|24.342.500
|27.1.2026
|10:04:45
|500.000
|18,70
|9.350.000
|27.1.2026
|12:02:24
|800.000
|18,70
|14.960.000
|27.1.2026
|15:22:13
|1.300.000
|18,70
|24.310.000
|28.1.2026
|09:53:45
|750.000
|18,50
|13.875.000
|28.1.2026
|11:55:55
|750.000
|18,50
|13.875.000
|28.1.2026
|14:25:08
|500.000
|18,50
|9.250.000
|28.1.2026
|15:08:25
|600.000
|18,50
|11.100.000
|29.1.2026
|10:06:21
|750.000
|18,40
|13.800.000
|29.1.2026
|11:02:36
|500.000
|18,375
|9.187.500
|29.1.2026
|14:21:02
|750.000
|18,375
|13.781.250
|29.1.2026
|15:08:27
|600.000
|18,35
|11.010.000
|30.1.2026
|11:09:27
|500.000
|18,625
|9.312.500
|30.1.2026
|12:37:17
|1.000.000
|18,625
|18.625.000
|30.1.2026
|14:52:34
|1.100.000
|18,625
|20.487.500
|Samtals
|13.000.000
|241.511.250
Um er að ræða viðskipti bankans í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 22. maí 2025 og er gerð í samræmi við heimild hluthafafundar Kviku þann 21. mars 2024 og endurnýjuð á aðalfundi Kviku þann 26 Mars 2025. Gert var hlé á endurkaupaáætlun sbr. tilkynningu þann 07.07.2025 og hún endurvakin sbr. tilkynningu þann 15.01.2026.
Kvika hefur nú keypt samtals 108.400.000 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 2,341% af útgefnum hlutum í félaginu. Nemur heildarkaupverð þeirra 1.914.118.750 kr. Eftir kaupin eru eigin hlutir Kviku samtals 242.810.410 hlutir eða sem nemur 5,243% af útgefnum hlutum í félaginu.
Endurkaup samkvæmt áætluninni munu nema að hámarki 2.500.000.000 að kaupvirði en aldrei fleiri hluti en 236.409.591.
Endurkaupaáætlunin er í gildi frá 22. maí 2025 til aðalfundar Kviku á árinu 2026 nema hámarks kaupvirði verði náð fyrir þann tíma.
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar skal vera í samræmi við lög. þ.m.t. lög um hlutafélög nr. 2/1995, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik (MAR) nr. 596/2014 sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnar ESB (EU) 2016/1052 frá 8. mars 2016. sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021 sem tóku gildi á Íslandi 1. september 2021.
Nánari upplýsingar veita fjárfestatengsl Kviku á netfanginu fjarfestatengsl@kvika.is