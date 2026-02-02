Kvika banki hf.: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

 Kvika banki hf.

Í viku 5 keypti Kvika banki hf. („Kvika“ eða „bankinn“) 13.000.000 eigin hluti að kaupverði 241.511.250 kr. eins og nánar er greint frá hér á eftir:

DagsetningTímiKeyptir hlutirViðskiptaverð (gengi)Kaupverð
26.1.202610:35:20800.00018,6514.920.000
26.1.202611:54:12500.00018,659.325.000
26.1.202614:57:201.300.00018,72524.342.500
27.1.202610:04:45500.00018,709.350.000
27.1.202612:02:24800.00018,7014.960.000
27.1.202615:22:131.300.00018,7024.310.000
28.1.202609:53:45750.00018,5013.875.000
28.1.202611:55:55750.00018,5013.875.000
28.1.202614:25:08500.00018,509.250.000
28.1.202615:08:25600.00018,5011.100.000
29.1.202610:06:21750.00018,4013.800.000
29.1.202611:02:36500.00018,3759.187.500
29.1.202614:21:02750.00018,37513.781.250
29.1.202615:08:27600.00018,3511.010.000
30.1.202611:09:27500.00018,6259.312.500
30.1.202612:37:171.000.00018,62518.625.000
30.1.202614:52:341.100.00018,62520.487.500
Samtals 13.000.000 241.511.250

Um er að ræða viðskipti bankans í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 22. maí 2025 og er gerð í samræmi við heimild hluthafafundar Kviku þann 21. mars 2024 og endurnýjuð á aðalfundi Kviku þann 26 Mars 2025. Gert var hlé á endurkaupaáætlun sbr. tilkynningu þann 07.07.2025 og hún endurvakin sbr. tilkynningu þann 15.01.2026.

Kvika hefur nú keypt samtals 108.400.000 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 2,341% af útgefnum hlutum í félaginu. Nemur heildarkaupverð þeirra 1.914.118.750 kr. Eftir kaupin eru eigin hlutir Kviku samtals 242.810.410 hlutir eða sem nemur 5,243% af útgefnum hlutum í félaginu.

Endurkaup samkvæmt áætluninni munu nema að hámarki 2.500.000.000 að kaupvirði en aldrei fleiri hluti en 236.409.591.

Endurkaupaáætlunin er í gildi frá 22. maí 2025 til aðalfundar Kviku á árinu 2026 nema hámarks kaupvirði verði náð fyrir þann tíma.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar skal vera í samræmi við lög. þ.m.t. lög um hlutafélög nr. 2/1995, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik (MAR) nr. 596/2014 sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnar ESB (EU) 2016/1052 frá 8. mars 2016. sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021 sem tóku gildi á Íslandi 1. september 2021.

Nánari upplýsingar veita fjárfestatengsl Kviku á netfanginu fjarfestatengsl@kvika.is


