Coface SA : Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions composant le capital social au 31 janvier 2026

COFACE SA : Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d’actions composant le capital social au 31 janvier 2026

Paris, le 2 février 2026 – 17h45

Nombre d'actions composant le capitalNombre de droits de vote théoriques1Nombre de droits de vote exerçables2
150 179 792150 179 792149 212 066

(1)  y compris actions auto-détenues
(2)  déduction faite des actions auto-détenues

A propos de Coface

 

COFACE SA, est une société anonyme de droit français à conseil d’administration, dont le siège social est sis 1 Place Costes et Bellonte, 92270 Bois Colombes, France. Elle est immatriculée sous le numéro d’identification 432 413 599 (RCS Nanterre) et elle est régie par les dispositions du Code de Commerce.

 

A la date du 31 décembre 2025, le capital social de la société s'élève à € 300 359 584, divisé en 150 179 792 actions, toutes de la même classe, et toutes entièrement libérées et souscrites.

 

L’information règlementée de COFACE SA est disponible sur le site internet du groupe (http://www.coface.com/fr/Investisseurs).




 

Coface SA. est coté sur le Compartiment A d’Euronext Paris
Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA

 

