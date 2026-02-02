Information relative au nombre total de droits de vote et d’actions

composant le capital social au 31 janvier 2026

Articles L. 233-8-II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général

de l’Autorité des marchés financiers

Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le 2 février 2026

Date Nombre total d’actions composant le capital Nombre total de droits de vote théoriques1 Nombre total de droits de vote nets2 31 janvier 2026 37 117 772 37 117 772 37 063 615

Contact Relations Investisseurs :

information-financiere@gtt.fr / + 33 1 30 23 42 64

1 Conformément à l’article 223-11 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, ce nombre total de droits de vote est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

2 Déduction faite des actions autodétenues

