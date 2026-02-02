Information relative au nombre total de droits de vote et d’actions
composant le capital social au 31 janvier 2026
Articles L. 233-8-II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général
de l’Autorité des marchés financiers
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le 2 février 2026
|Date
|Nombre total d’actions composant le capital
|Nombre total de droits de vote théoriques1
|Nombre total de droits de vote nets2
|31 janvier 2026
|37 117 772
|37 117 772
|37 063 615
Contact Relations Investisseurs :
information-financiere@gtt.fr / + 33 1 30 23 42 64
1 Conformément à l’article 223-11 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, ce nombre total de droits de vote est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
2 Déduction faite des actions autodétenues
