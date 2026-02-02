Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 janvier 2026

 | Source: GTT GTT

Information relative au nombre total de droits de vote et d’actions
composant le capital social au 31 janvier 2026

Articles L. 233-8-II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général
de l’Autorité des marchés financiers

Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le 2 février 2026

DateNombre total d’actions composant le capitalNombre total de droits de vote théoriques1Nombre total de droits de vote nets2
31 janvier 202637 117 77237 117 77237 063 615

Contact Relations Investisseurs :
information-financiere@gtt.fr / + 33 1 30 23 42 64

                                

1 Conformément à l’article 223-11 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, ce nombre total de droits de vote est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

2 Déduction faite des actions autodétenues

Pièce jointe


Attachments

GTT Déclaration relative au nombre total d'actions et droits de vote - Janvier 2026

Recommended Reading