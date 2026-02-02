Nanterre, le 2 février 2026

VINCI remporte un contrat hydraulique en Jamaïque

Un projet de conception-construction de 68 km de conduites d’eau potable

Un contrat d’une valeur de 144 millions d’euros

Un projet stratégique pour renforcer la résilience climatique du pays

La National Water Commission (NWC), l’opérateur des services de l’eau en Jamaïque, a retenu VINCI Construction Grands Projets pour la réalisation d’un projet s’inscrivant dans le cadre de la phase 1 du Western Water Resilience Programme. Ce plan d’investissement vise à rénover et développer les réseaux d’eau potable dans le nord-ouest de la Jamaïque, une région en forte croissance démographique, et bénéficiant d’une activité touristique et industrielle en développement. Il s’inscrit dans un programme d’atténuation des effets de la sécheresse mis en œuvre par le gouvernement jamaïcain, pour renforcer la résilience climatique du pays en sécurisant durablement l’infrastructure d’alimentation en eau et en réduisant les pertes sur le réseau.

D’un montant de 144 millions d’euros, ce contrat porte sur la conception et la construction de 68 km de conduites en fonte de grands diamètres. Les travaux sont à exécuter sur une distance de près de 130 km, dans un corridor routier existant, traversant des ouvrages et des zones sensibles. D’une durée de 36 mois, le chantier mobilisera localement plus de 100 personnes.

Les matériaux retenus permettront d’augmenter la durabilité du réseau, avec une durée de vie-cible supérieure à 50 ans. Les travaux seront par ailleurs menés en étroite collaboration avec la National Environmental and Planning Agency (NEPA) afin de garantir la protection des milieux naturels, notamment lors des franchissements de rivières.

Présent en Jamaïque depuis 1999, VINCI Construction Grands Projets accompagne la NWC dans le développement des infrastructures d’eau potable et de traitement des eaux usées. Ses équipes sont intervenues, en 2025, à la suite du passage de l’ouragan Mélissa pour réaliser des travaux de réparation d’urgence afin de rétablir l’alimentation en eau potable de la deuxième ville du pays, Montego Bay. Elles interviennent actuellement sur le projet de l’usine de traitement d’eau potable de Rio Cobre, la troisième plus grande de l’île.

