Information relative au nombre de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 janvier 2026









Information relative au nombre de droits de vote et d'actions composant le capital social

Article L.233-8 II du code de commerce

Article 222-12-5 du Règlement général de L’AMF

Place de cotation : Euronext Paris

Compartiment : A

Code Isin: FR0000039091





date







Nombre total d'actions et CI

Composant le capital social







Nombre de droits de vote

théoriques



31 JANVIER 2026







2 169 297



3 028 477









Nombre d'actions privées de

droits de vote



Nombre de droits de vote

effectifs







73 051



2 955 426

Société déclarante

ROBERTET SA

37 Avenue Sidi-Brahim

06130 Grasse

04 93 40 33 66

https://www.robertet.com

