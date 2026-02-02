Information relative au nombre de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 janvier 2026

Information relative au nombre de droits de vote et d'actions composant le capital social

Article L.233-8 II du code de commerce
Article 222-12-5 du Règlement général de L’AMF

Place de cotation :        Euronext Paris
Compartiment :        A
Code Isin:                 FR0000039091



Nombre total d'actions et CI
Composant le capital social



Nombre de droits de vote
théoriques


31 JANVIER 2026



2 169 297

3 028 477


 

Nombre d'actions privées de
droits de vote

Nombre de droits de vote
effectifs

 

73 051

2 955 426

Société déclarante

ROBERTET SA
37 Avenue Sidi-Brahim
06130 Grasse

04 93 40 33 66

https://www.robertet.com

CAPITAL SOCIAL ET DROITS DE VOTE AU 31 01 2026

