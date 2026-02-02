VALLOUREC : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES ENTRE LE 26/01/2026 ET LE 30/01/2026

DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
ENTRE LE 26/01/2026 ET LE 30/01/2026
Meudon (France), le 2 février 2026
Programme de rachats d’actions (Code ISIN : FR0013506730) mis en œuvre conformément à la résolution approuvée par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 22 mai 2025 (neuvième résolution) de Vallourec SA (LEI : 969500P2Q1B47H4MCJ34).
|
Jour de la transaction
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|26/01/2026
|70 000
|17,7304
|XPAR
|26/01/2026
|35 000
|17,6853
|CEUX
|26/01/2026
|5 000
|17,7418
|TQEX
|26/01/2026
|5 000
|17,7459
|AQEU
|27/01/2026
|40 000
|17,6599
|CEUX
|27/01/2026
|5 000
|17,6583
|TQEX
|27/01/2026
|65 000
|17,6432
|XPAR
|27/01/2026
|5 000
|17,6625
|AQEU
|28/01/2026
|5 000
|17,8367
|TQEX
|28/01/2026
|70 000
|17,8083
|XPAR
|28/01/2026
|5 000
|17,8351
|AQEU
|28/01/2026
|40 000
|17,8392
|CEUX
|29/01/2026
|62 392
|18,2496
|XPAR
|29/01/2026
|5 000
|18,2329
|TQEX
|29/01/2026
|31 484
|18,2033
|CEUX
|29/01/2026
|5 000
|18,2426
|AQEU
|30/01/2026
|30 000
|17,8260
|CEUX
|30/01/2026
|5 000
|17,8221
|AQEU
|30/01/2026
|5 000
|17,8281
|TQEX
|30/01/2026
|50 000
|17,7784
|XPAR
|543 876
|17,8385
