VALLOUREC : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES ENTRE LE 26/01/2026 ET LE 30/01/2026

DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

ENTRE LE 26/01/2026 ET LE 30/01/2026

Meudon (France), le 2 février 2026

Programme de rachats d’actions (Code ISIN : FR0013506730) mis en œuvre conformément à la résolution approuvée par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 22 mai 2025 (neuvième résolution) de Vallourec SA (LEI : 969500P2Q1B47H4MCJ34).

 

Jour de la transaction

 		Volume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
26/01/202670 00017,7304XPAR
26/01/202635 00017,6853CEUX
26/01/20265 00017,7418TQEX
26/01/20265 00017,7459AQEU
27/01/202640 00017,6599CEUX
27/01/20265 00017,6583TQEX
27/01/202665 00017,6432XPAR
27/01/20265 00017,6625AQEU
28/01/20265 00017,8367TQEX
28/01/202670 00017,8083XPAR
28/01/20265 00017,8351AQEU
28/01/202640 00017,8392CEUX
29/01/202662 39218,2496XPAR
29/01/20265 00018,2329TQEX
29/01/202631 48418,2033CEUX
29/01/20265 00018,2426AQEU
30/01/202630 00017,8260CEUX
30/01/20265 00017,8221AQEU
30/01/20265 00017,8281TQEX
30/01/202650 00017,7784XPAR
 543 87617,8385 

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Relations Investisseurs
Connor Lynagh
Tel: +1 (713) 409-7842
connor.lynagh@vallourec.com		Relations Presse
Taddeo - Romain Grière
Tel: +33 (0) 7 86 53 17 29 
romain.griere@taddeo.fr

 
Relations actionnaires individuels
N° Vert : 0 805 65 10 10
actionnaires@vallourec.com		Nicolas Escoulan
Tel: +33 (0)6 42 19 14 74
nicolas.escoulan@taddeo.fr

 

