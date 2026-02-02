VALLOUREC : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES ENTRE LE 26/01/2026 ET LE 30/01/2026

DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

ENTRE LE 26/01/2026 ET LE 30/01/2026

Meudon (France), le 2 février 2026

Programme de rachats d’actions (Code ISIN : FR0013506730) mis en œuvre conformément à la résolution approuvée par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 22 mai 2025 (neuvième résolution) de Vallourec SA (LEI : 969500P2Q1B47H4MCJ34).





Jour de la transaction



Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition Code identifiant marché 26/01/2026 70 000 17,7304 XPAR 26/01/2026 35 000 17,6853 CEUX 26/01/2026 5 000 17,7418 TQEX 26/01/2026 5 000 17,7459 AQEU 27/01/2026 40 000 17,6599 CEUX 27/01/2026 5 000 17,6583 TQEX 27/01/2026 65 000 17,6432 XPAR 27/01/2026 5 000 17,6625 AQEU 28/01/2026 5 000 17,8367 TQEX 28/01/2026 70 000 17,8083 XPAR 28/01/2026 5 000 17,8351 AQEU 28/01/2026 40 000 17,8392 CEUX 29/01/2026 62 392 18,2496 XPAR 29/01/2026 5 000 18,2329 TQEX 29/01/2026 31 484 18,2033 CEUX 29/01/2026 5 000 18,2426 AQEU 30/01/2026 30 000 17,8260 CEUX 30/01/2026 5 000 17,8221 AQEU 30/01/2026 5 000 17,8281 TQEX 30/01/2026 50 000 17,7784 XPAR 543 876 17,8385

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

