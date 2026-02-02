RUBIS: Opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat d’actions (hors contrat de liquidité) du 26 au 30 janvier 2026

Paris, le 2 février 2026, 18h00

Dénomination sociale de l’émetteur : Rubis (LEI : 969500MGFIKUGLTC9742)

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : FR0013269123)

Période : Du 26 au 30 janvier 2026

Conformément à l’autorisation accordée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2025 de mettre en place un programme de rachat d’actions, la Société a procédé, entre le 26 et le 30 janvier 2026, aux rachats d’actions afin de les céder à des salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié réservée aux adhérents à un Plan d’Épargne Entreprise.

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * Marché (MIC Code) RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 26/01/2026 FR0013269123 1 276 33,7693 AQEU RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 26/01/2026 FR0013269123 1 789 33,7748 CEUX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 26/01/2026 FR0013269123 1 635 33,7749 TQEX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 26/01/2026 FR0013269123 10 413 33,7808 XPAR RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 27/01/2026 FR0013269123 1 694 34,1185 AQEU RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 27/01/2026 FR0013269123 2 156 34,0361 CEUX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 27/01/2026 FR0013269123 1 143 34,0023 TQEX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 27/01/2026 FR0013269123 10 007 34,0276 XPAR RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 28/01/2026 FR0013269123 1 534 34,5989 AQEU RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 28/01/2026 FR0013269123 1 281 34,5449 CEUX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 28/01/2026 FR0013269123 937 34,6135 TQEX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 28/01/2026 FR0013269123 11 248 34,5880 XPAR RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 29/01/2026 FR0013269123 1 371 34,8561 AQEU RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 29/01/2026 FR0013269123 1 744 34,8420 CEUX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 29/01/2026 FR0013269123 885 34,8418 TQEX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 29/01/2026 FR0013269123 9 957 34,8577 XPAR RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 30/01/2026 FR0013269123 1 242 34,2377 AQEU RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 30/01/2026 FR0013269123 2 105 34,2534 CEUX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 30/01/2026 FR0013269123 1 153 34,2473 TQEX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 30/01/2026 FR0013269123 10 000 34,2601 XPAR * Arrondi à quatre chiffres après la virgule. TOTAL 73 570 34,2944

Présentation détaillée par opération :

Les informations détaillées relatives aux opérations intervenues entre le 26 et le 30 janvier 2026, peuvent être consultées sur le site internet de la Société (www.rubis.fr) dans la rubrique « Investisseurs – Informations réglementées – Programmes de rachat d’actions ».

Contact RUBIS – Direction juridique Tél : + 33 (0) 1 44 17 95 95

