RUBIS: Opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat d’actions (hors contrat de liquidité) du 26 au 30 janvier 2026

Paris, le 2 février 2026, 18h00

Dénomination sociale de l’émetteur : Rubis (LEI : 969500MGFIKUGLTC9742)
Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : FR0013269123)
Période : Du 26 au 30 janvier 2026

Conformément à l’autorisation accordée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2025 de mettre en place un programme de rachat d’actions, la Société a procédé, entre le 26 et le 30 janvier 2026, aux rachats d’actions afin de les céder à des salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié réservée aux adhérents à un Plan d’Épargne Entreprise.

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions *Marché (MIC Code)
RUBIS969500MGFIKUGLTC974226/01/2026FR00132691231 27633,7693AQEU
RUBIS969500MGFIKUGLTC974226/01/2026FR00132691231 78933,7748CEUX
RUBIS969500MGFIKUGLTC974226/01/2026FR00132691231 63533,7749TQEX
RUBIS969500MGFIKUGLTC974226/01/2026FR001326912310 41333,7808XPAR
RUBIS969500MGFIKUGLTC974227/01/2026FR00132691231 69434,1185AQEU
RUBIS969500MGFIKUGLTC974227/01/2026FR00132691232 15634,0361CEUX
RUBIS969500MGFIKUGLTC974227/01/2026FR00132691231 14334,0023TQEX
RUBIS969500MGFIKUGLTC974227/01/2026FR001326912310 00734,0276XPAR
RUBIS969500MGFIKUGLTC974228/01/2026FR00132691231 53434,5989AQEU
RUBIS969500MGFIKUGLTC974228/01/2026FR00132691231 28134,5449CEUX
RUBIS969500MGFIKUGLTC974228/01/2026FR001326912393734,6135TQEX
RUBIS969500MGFIKUGLTC974228/01/2026FR001326912311 24834,5880XPAR
RUBIS969500MGFIKUGLTC974229/01/2026FR00132691231 37134,8561AQEU
RUBIS969500MGFIKUGLTC974229/01/2026FR00132691231 74434,8420CEUX
RUBIS969500MGFIKUGLTC974229/01/2026FR001326912388534,8418TQEX
RUBIS969500MGFIKUGLTC974229/01/2026FR00132691239 95734,8577XPAR
RUBIS969500MGFIKUGLTC974230/01/2026FR00132691231 24234,2377AQEU
RUBIS969500MGFIKUGLTC974230/01/2026FR00132691232 10534,2534CEUX
RUBIS969500MGFIKUGLTC974230/01/2026FR00132691231 15334,2473TQEX
RUBIS969500MGFIKUGLTC974230/01/2026FR001326912310 00034,2601XPAR
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule.TOTAL73 57034,2944 

   

Présentation détaillée par opération :

Les informations détaillées relatives aux opérations intervenues entre le 26 et le 30 janvier 2026, peuvent être consultées sur le site internet de la Société (www.rubis.fr) dans la rubrique « Investisseurs – Informations réglementées – Programmes de rachat d’actions ».

  

 Contact
 RUBIS – Direction juridique
 Tél : + 33 (0) 1 44 17 95 95

