RUBIS: Opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat d’actions (hors contrat de liquidité) du 26 au 30 janvier 2026

Paris, le 2 février 2026, 18h00
Dénomination sociale de l’émetteur : Rubis (LEI : 969500MGFIKUGLTC9742)
Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : FR0013269123)
Période : Du 26 au 30 janvier 2026
Conformément à l’autorisation accordée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2025 de mettre en place un programme de rachat d’actions, la Société a procédé, entre le 26 et le 30 janvier 2026, aux rachats d’actions afin de les céder à des salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié réservée aux adhérents à un Plan d’Épargne Entreprise.
Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de
l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant
de l’instrument
financier
|Volume total journalier (en nombre d’actions)
|Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions *
|Marché (MIC Code)
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|26/01/2026
|FR0013269123
|1 276
|33,7693
|AQEU
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|26/01/2026
|FR0013269123
|1 789
|33,7748
|CEUX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|26/01/2026
|FR0013269123
|1 635
|33,7749
|TQEX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|26/01/2026
|FR0013269123
|10 413
|33,7808
|XPAR
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|27/01/2026
|FR0013269123
|1 694
|34,1185
|AQEU
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|27/01/2026
|FR0013269123
|2 156
|34,0361
|CEUX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|27/01/2026
|FR0013269123
|1 143
|34,0023
|TQEX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|27/01/2026
|FR0013269123
|10 007
|34,0276
|XPAR
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|28/01/2026
|FR0013269123
|1 534
|34,5989
|AQEU
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|28/01/2026
|FR0013269123
|1 281
|34,5449
|CEUX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|28/01/2026
|FR0013269123
|937
|34,6135
|TQEX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|28/01/2026
|FR0013269123
|11 248
|34,5880
|XPAR
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|29/01/2026
|FR0013269123
|1 371
|34,8561
|AQEU
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|29/01/2026
|FR0013269123
|1 744
|34,8420
|CEUX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|29/01/2026
|FR0013269123
|885
|34,8418
|TQEX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|29/01/2026
|FR0013269123
|9 957
|34,8577
|XPAR
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|30/01/2026
|FR0013269123
|1 242
|34,2377
|AQEU
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|30/01/2026
|FR0013269123
|2 105
|34,2534
|CEUX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|30/01/2026
|FR0013269123
|1 153
|34,2473
|TQEX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|30/01/2026
|FR0013269123
|10 000
|34,2601
|XPAR
|* Arrondi à quatre chiffres après la virgule.
|TOTAL
|73 570
|34,2944
Présentation détaillée par opération :
Les informations détaillées relatives aux opérations intervenues entre le 26 et le 30 janvier 2026, peuvent être consultées sur le site internet de la Société (www.rubis.fr) dans la rubrique « Investisseurs – Informations réglementées – Programmes de rachat d’actions ».
|Contact
|RUBIS – Direction juridique
|Tél : + 33 (0) 1 44 17 95 95
Pièce jointe
- RUBIS: Opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat d’actions (hors contrat de liquidité) du 26 au 30 janvier 2026