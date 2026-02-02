IBA – Rachat d’Actions Propres

Louvain-la-Neuve, Belgique, 2 février 2026 – 18h00 – IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), leader mondial des technologies d’accélération de particules, annonce aujourd’hui le lancement d’un programme de rachat d’actions propres à compter du 3 février 2026, en application de l’article 7:215 du Code belge des sociétés et des associations.

Par une décision du Conseil d’administration du 18 mars 2025, approuvant le Plan de Stock-Options 2025, et conformément à l’autorisation donnée par l’AGE du 4 septembre 2023, IBA a lancé un programme de rachat d’actions propres au travers d’un mandat donné à un intermédiaire de marché. Ce programme porte sur un maximum de 400.000 actions ordinaires et, en fonction des conditions de marché, sera exécuté sur une période fixe à dater du 3 février 2026, et ce jusqu’au 30 septembre 2026 inclus. Son objectif est de couvrir les obligations de livraison d’actions par la société dans le cadre de plans d’intéressement à long terme octroyés à la direction et à certains employés sous forme de stock-options.

IBA surveillera en permanence ses obligations actuelles et futures dans le cadre de ses plans d’intéressement afin de maintenir un niveau adéquat d'actions propres.

Le nombre total d’actions propres détenues directement et indirectement par IBA SA atteint 958.952 le 2 février 2026. Le nombre total d’actions ordinaires d’IBA en circulation s’élève à 30.282.218.

