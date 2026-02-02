Paris, le 2 février 2026

Air France-KLM renouvelle le mandat de Marjan Rintel en tant que Présidente du Directoire et Directrice générale de KLM

Le Conseil d'administration du Groupe Air France-KLM a approuvé aujourd'hui le renouvellement du mandat de Marjan Rintel en tant que Présidente du Directoire et Directrice générale de KLM Royal Dutch Airlines, compagnie filiale du Groupe, pour un second mandat d’une durée de quatre ans.

La priorité de Marjan Rintel sera d’accélérer la transformation de KLM et de restaurer sa performance opérationnelle. Ces actions conjointes, qui donneront lieu à des modifications dans l’équipe de direction des opérations de la compagnie, visent à redresser la performance financière de KLM, pour atteindre les objectifs fixés par le Groupe à moyen terme.

Marjan Rintel a pris ses fonctions actuelles en juillet 2022, et son mandat initial devait arriver à expiration lors de l’Assemblée Générale des actionnaires de 2026.

Elle est membre du Comité exécutif du Groupe et rapporte directement du Directeur général du Groupe, Benjamin Smith.

Florence Parly, Présidente du Conseil d'administration d’Air France-KLM, a déclaré : « Sous la direction de Marjan Rintel, KLM a pris des mesures fortes pour améliorer sa performance, avec d’ores et déjà des résultats prometteurs. Beaucoup reste à accomplir, et la stabilité dans des temps difficiles comme ceux-ci est essentielle. Le Conseil d’administration et moi-même mettrons tout en œuvre pour soutenir Marjan dans ses efforts afin de faire de KLM, filiale clé du Groupe Air France-KLM, une entreprise plus forte et tournée vers l’avenir. »

Benjamin Smith, Directeur Général d’Air France-KLM, a déclaré : « Au cours des quatre dernières années, Marjan et ses équipes ont travaillé sans relâche pour restaurer la capacité de KLM au sortir de la crise Covid. Ils ont été confrontés à un contexte néerlandais défavorable au transport aérien, marqué par une augmentation significative des taxes et des coûts externes. Le travail exigeant pour redresser KLM sur les plans opérationnel et financier se poursuivra dans les années à venir. Je suis convaincu qu’avec la détermination et le leadership de Marjan, KLM atteindra ses objectifs, apportant une grande valeur à Air France-KLM. Le Groupe va accroître son soutien à KLM et veillera à la création de synergies supplémentaires. Marjan a toute ma confiance et mon soutien pour relever les défis considérables auxquels KLM est confrontée. »

A propos de Marjan Rintel :

Marjan E. F. Rintel possède une solide expérience dans le secteur du transport aérien. Après des études en administration des affaires à l’Université de Groningue, elle a occupé divers postes au sein du Royal Schiphol Group. En 1999, elle rejoint KLM où elle occupe plusieurs fonctions, découvrant l’entreprise de l’intérieur, tant sur le plan opérationnel que commercial. En 2014, Marjan Rintel intègre NS (la société des Chemins de fer néerlandais) où elle occupe la fonction de Directrice des opérations au sein du comité exécutif pendant six ans, avant d’être nommée Présidente du Conseil d’administration en 2020.

Le 1er juillet 2022, elle a réintégré KLM et pris ses fonctions de Directrice générale de la compagnie.

