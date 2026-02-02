ADVINI ANNONCE SON AGENDA FINANCIER 2026

EVENEMENT DATE* Publication - Chiffre d’affaires annuel - 2025 13/02/2026 Publication - Résultats annuels - 2025 27/04/2026 Assemblée Générale 12/06/2026 Publication – Chiffre d’affaires semestriels - S1 2026 23/07/2026 Publication – Résultats semestriels 2026 – S1 2026 05/10/2026

Note (*) : toute publication sera faite après clôture des marchés. Informations soumises à modification.

A PROPOS D’ADVINI

Fondé en 1872, AdVini est un groupe viticole international, porté par une âme familiale, un actionnariat visionnaire et humaniste et un formidable esprit d’entreprendre. Ainsi, depuis plus de 150 ans, AdVini embrasse tous les métiers de la filière vin. A la fois vigneron et producteur, acteur et expert de la supply-chain et distributeur dans le monde entier, AdVini perpétue un savoir-faire d’excellence et des traditions culturelles, en partageant sa passion du vin avec ses partenaires et en révélant la mosaïque des terroirs et des histoires qui la compose.

Profondément enraciné au cœur du vignoble en France et en Afrique du Sud, AdVini cultive l’autonomie de ses maisons, fédérées autour d’une raison d’être commune : « Agir chaque jour avec humanité, unis dans la diversité, pour la valorisation des Vignobles et des Hommes. »

Résolument engagé pour la durabilité de ses activités, AdVini s’évertue au quotidien à réduire l’impact environnemental de ses activités : tant à la vigne, où elle mène la transition agroécologique de ses vignobles, qu’au sein de ses sites de production, où sont pilotés étroitement consommation d‘eau, performance énergétique et éco-conception de ses vins.

CONTACT

Vincent PALMIER

Directeur Admistratif et Financier

Tél. : 04.67.88.80.00

vincent.palmier@advini.com

www.advini.com

