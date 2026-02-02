COMMUNIQUE DE PRESSE: Bigben Interactive annonce l’adoption par l’assemblée générale des porteurs, de la modification des termes des obligations échangeables en actions Nacon 2026

Communiqué de presse

Lesquin, le 2 février 2026, 18h00

Bigben Interactive annonce l’adoption par l’assemblée générale des porteurs, de la modification des termes des obligations échangeables en actions Nacon 2026, renforçant ainsi sa flexibilité financière et soutenant ses projets de croissance.

Bigben Interactive (ISIN FR0000074072) (la « Société ») annonce que l’ensemble des résolutions nécessaires à la mise en œuvre des modifications des modalités a été approuvé par une très large majorité des porteurs d’obligations échangeables en actions Nacon 2026 (les « Obligations ») réunis ce jour en assemblée.

Alain Falc, Président du Conseil d’administration de Bigben Interactive, déclare : « Je tiens à remercier les obligataires pour leur large approbation des résolutions proposées.

Leur signal fort de soutien apporte une flexibilité financière au Groupe lui permettant de poursuivre sereinement son développement dans les années à venir ».

L’assemblée générale des porteurs a approuvé la modification des termes et conditions des Obligations à une majorité de 97,47% des suffrages exprimés. 434 Obligations ont été enregistrées sur un total de 574 Obligations en circulation, représentant un quorum de 75,61% sur première convocation.

Ces modifications portent notamment sur les éléments suivants :

Remboursement de 75 000 euros par Obligation (dont 72 000 euros au titre d’un amortissement partiel et 3 000 euros au titre de la prime de remboursement des Obligations calculée sur la base de leur valeur de remboursement initial ( accreted redemption amount )) réduisant le montant nominal unitaire de chaque Obligation en circulation de 100 000 euros à 28 000 euros (soit un montant nominal total en circulation de 16 072 000 euros) ;

)) réduisant le montant nominal unitaire de chaque Obligation en circulation de 100 000 euros à 28 000 euros (soit un montant nominal total en circulation de 16 072 000 euros) ; Report de l’échéance à la nouvelle date de maturité du 19 août 2032 (soit 6,5 ans à compter du 19 février 2026) ;

Coupon progressif (payable semestriellement les 19 février et 19 août de chaque année) : 1,125 % par an du 19 février 2021 (inclus) au 19 février 2028 (exclus), 3,125 % par an du 19 février 2028 (inclus) au 19 février 2030 (exclus), puis 5,125 % par an du 19 février 2030 (inclus) jusqu’à l’échéance, payable semestriellement les 19 février et 19 août ;

A moins que les Obligations n’aient été préalablement échangées, remboursées ou rachetées et annulées, prix de remboursement à l’échéance correspondant à 106,699 % de la valeur nominale unitaire de 28 000 euros, sous réserve de la décision de la Société de remettre des actions Nacon et, le cas échéant, un montant additionnel en numéraire ;

Prix d’échange unitaire réduit à 0,85 euro jusqu’au 19 août 2029 puis 0,80 euro (contre 9,60 euros initialement), sous réserve d’ajustements ;

Option de remboursement anticipé des Obligations avant l’échéance au gré de la Société à compter du 19 mars 2029 jusqu’à la date d’échéance (exclue) si la moyenne arithmétique du produit des cours de bourse moyens pondérés par les volumes de l’action Nacon observés sur son marché de cotation et du ratio d’attribution d’actions par Obligation en vigueur (calculée sur une période de 20 jours de bourse choisis par l’Emetteur parmi les 40 jours de bourse consécutifs se terminant (et incluant) le jour de bourse qui précède la publication de l’avis de remboursement anticipé) est supérieur à 36 400 euros ;

Nombre d’actions nanties porté de 12 101 662 à 20 090 000 actions Nacon à hauteur de 100 % des actions pouvant être remises sur exercice du droit à échange sur la base d’un prix d’échange de 0,80 euro ;

Option de transférer éventuellement la cotation des actions Nacon sur Euronext Growth Paris ;

Précisions et ajustements techniques divers liés aux modifications proposées.





Sous réserve de la signature de la documentation contractuelle nécessaire avec les agents1, ces ajustements entreront en vigueur à compter du 19 février 2026 et s’appliqueront de manière uniforme à toutes les Obligations en circulation.





1 En ce compris la facilité de prêt-emprunts d’actions Nacon qui sera mise en place avec le Crédit Industriel et Commercial (CIC) avant le 19 février 2026, en remplacement de la précédente facilité avec BNP Paribas Arbitrage SNC. Les transferts de titres nécessaires à la mise en place de la couverture prévue seront également réalisés avant cette date.

