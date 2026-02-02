COMMUNIQUÉ FINANCIER | 02 février 2026, 17h45

SYNERGIE FINALISE L’ACQUISITION D’UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE AU CAPITAL DU GROUPE HOUSE OF FLEXWORK.

Faisant suite à la signature d’un accord intervenu le 23 décembre 2025 SYNERGIE et HOUSE OF FLEXWORK ont le plaisir d’annoncer la réalisation définitive de leur transaction.

Fondée en 1998, HOUSE OF FLEXWORK est un acteur majeur du travail temporaire en Suisse, opérant à travers ses marques reconnues Induserv, Hardworker et Payroll House. Fort d’un réseau national de sept agences, le Groupe propose des services de travail temporaire, de recrutement permanent et de gestion de la paie à une clientèle diversifiée.

S’appuyant sur un ancrage régional solide et des relations clients de long terme, HOUSE OF FLEXWORK devrait générer un chiffre d’affaires d’environ 75 millions de francs suisses en 2025, soit près de 80 millions d’euros.

Dans le cadre de cette opération, HOUSE OF FLEXWORK intégrera les activités suisses de SYNERGIE et donnera naissance à une plateforme nationale robuste offrant une couverture complète de la Suisse. Ce rapprochement réunit des portefeuilles clients hautement complémentaires, notamment dans les secteurs de l’agroalimentaire, de l’industrie pharmaceutique et de la logistique.

La nouvelle entité sera dirigée par Andreas Eichenberger, CEO de HOUSE OF FLEXWORK et actuel Président de la Swiss Staffing Association, garantissant continuité, leadership et expertise approfondie du marché.

Avec cette acquisition, SYNERGIE accélère son développement en Suisse, marché stratégique au cœur de l’Europe, et renforce également la capacité de SYNERGIE à accompagner la croissance et la performance de ses clients en s’appuyant sur la fourniture d’une gamme complète de solutions RH globales à 360°.

Commentant l’opération, Andreas Eichenberger, Fondateur et CEO de HOUSE OF FLEXWORK , a déclaré : « Nous sommes fiers de nous associer à SYNERGIE, un groupe qui partage nos valeurs et notre vision long terme. Ce rapprochement renforce notre position sur le marché suisse et nous permet d’offrir une gamme encore plus large de solutions RH, tout en assurant la continuité pour nos équipes, nos clients et nos candidats. »

Victorien Vaney, Directeur Général du Groupe SYNERGIE, a ajouté : « La finalisation de cette transaction marque une étape importante dans le développement de notre activité en Suisse. HOUSE OF FLEXWORK est un partenaire solide, doté d’un leadership fort et d’un positionnement très complémentaire. Nous sommes très heureux d’accueillir ses équipes et de construire un nouveau leader du recrutement en Suisse.»

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Publication des Résultats annuel 2025 le mercredi 1er avril 2026 après Bourse.

Pièce jointe