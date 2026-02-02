CRCAM Alpes Provence : déclarations_Hebdomadaires_CAAP_S5-2026

 | Source: CRCAM Alpes Provence CRCAM Alpes Provence

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

                                                

Société coopérative à capital variable
25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2
381 976 448 R.C.S Aix en Provence

Aix-en-Provence, le 2 février 2026

Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 25 mars 2025.        

Le détail des transactions est disponible en annexe.

Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : http://www.ca-alpesprovence.fr et a été diffusé par GlobeNewswire.

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence969500VSI0Q11PB9332726/01/2026FR000004432369144,90XPAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence969500VSI0Q11PB9332727/01/2026FR000004432369144,00XPAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence969500VSI0Q11PB9332728/01/2026FR000004432366142,52XPAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence969500VSI0Q11PB9332729/01/2026FR000004432367142,50XPAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence969500VSI0Q11PB9332730/01/2026FR000004432368142,07XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur

 		Code Identi
fiant

 		Nom du PSI

 		Code Identi
fiant PSI

 		jour/heure de la transaction

 		Code identifiant de l'instrument financier

 		Prix unitaire (unité)DeviseQuantité achetéeCode iden
tifiant marché		Numéro de référence de la transactionObjectif
du
rachat		    
    
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		26/1/26 8:00FR0000044323144,9EUR9XPAROD_8vVd7lf-02Annulat
ion		    
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		26/1/26 8:05FR0000044323144,9EUR20XPAROD_8vVeHyI-02Annulat
ion		    
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		26/1/26 8:05FR0000044323144,9EUR30XPAROD_8vVeHyI-00Annulat
ion		    
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		26/1/26 8:13FR0000044323144,9EUR10XPAROD_8vVgGXn-00Annulat
ion		    
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		27/1/26 8:04FR0000044323144EUR19XPAROD_8vbUd33-02Annulat
ion		    
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		27/1/26 9:07FR0000044323144EUR50XPAROD_8vbkYQD-00Annulat
ion		    
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		28/1/26 9:06FR0000044323142,52EUR18XPAROD_8vhaozm-00Annulat
ion		    
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		28/1/26 14:46FR0000044323142,52EUR48XPAROD_8viyCw8-00Annulat
ion		    
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		29/1/26 8:32FR0000044323142,5EUR67XPAROD_8vnIlmN-00Annulat
ion		    
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		30/1/26 8:06FR0000044323142EUR50XPARL8vv2NC7-00Annulat
ion		    
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence96950
0VSI0
Q11PB
93327		Kepler Cheuvreux96950
05EOZ
G9X8I
RJD84		30/1/26 16:20FR0000044323142,28EUR18XPAROD_8vv2zSe-02Annulat
ion		    
             

