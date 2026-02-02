Société Générale : Information sur les opérations effectuées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS EFFECTUÉES DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

Information réglementée

Paris, le 2 février 2026

Au 30 janvier 2026, Société Générale a racheté 1,9% de son capital et a ainsi réalisé 95,2% du rachat d’actions de 1 milliard d’euros précédemment annoncé*.

Les achats d’actions réalisés du 22 au 30 janvier 2026 sont présentés ci-après.

Contacts presse :

Jean-Baptiste Froville_+33 1 58 98 68 00_ jean-baptiste.froville@socgen.com

Fanny Rouby_+33 1 57 29 11 12_ fanny.rouby@socgen.com

* Société Générale a annoncé le 17 novembre 2025 le lancement d’un nouveau rachat d’actions additionnel de 1 Md EUR et a publié le 21 novembre 2025 matin le nouveau descriptif du programme de rachat d’actions relatif à la 19ème résolution de l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 20 mai 2025.

Achats réalisés par Société Générale au cours de la période

Dénomination sociale de l’émetteur : Société Générale - LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41

Référence de l’instrument financier : ISIN FR0000130809

Période : Du 22 au 30 janvier 2026

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur (Code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (€) Code identifiant marché SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 26-janv.-26 FR0000130809 303 444 71,0196 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 26-janv.-26 FR0000130809 93 205 70,9938 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 26-janv.-26 FR0000130809 11 679 70,9657 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 26-janv.-26 FR0000130809 12 417 70,9416 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 27-janv.-26 FR0000130809 181 541 72,3847 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 27-janv.-26 FR0000130809 78 343 72,3436 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 27-janv.-26 FR0000130809 7 452 72,3377 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 27-janv.-26 FR0000130809 7 364 72,2953 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 28-janv.-26 FR0000130809 166 690 71,5669 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 28-janv.-26 FR0000130809 89 860 71,5212 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 28-janv.-26 FR0000130809 10 000 71,4908 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 28-janv.-26 FR0000130809 10 000 71,4844 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 29-janv.-26 FR0000130809 223 000 72,0318 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 29-janv.-26 FR0000130809 62 000 72,0439 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 30-janv.-26 FR0000130809 154 900 73,1030 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 30-janv.-26 FR0000130809 15 000 73,0692 CEUX TOTAL 1 426 895 71,8291

Société Générale

Société Générale est une banque européenne de premier plan avec près de 119 000 collaborateurs au service de plus de 26 millions de clients dans 62 pays à travers le monde. Nous accompagnons le développement de nos économies depuis 160 ans, en proposant à nos clients entreprises, institutionnels et particuliers un large éventail de services de conseil et de solutions financières à valeur ajoutée. Nos relations durables et de confiance avec les clients, notre expertise de pointe, notre capacité d’innovation unique, nos compétences ESG et nos franchises leader font partie de notre ADN et servent le cœur de notre objectif : créer de la valeur durable pour toutes nos parties prenantes.

Le Groupe opère dans trois domaines d’activités complémentaires, intégrant des offres ESG pour l’ensemble de ses clients :

La Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne.

avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne. La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG.

acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG. La Mobilité, Banque de détail et Services Financiers à l’International, regroupant des banques universelles bien établies sur leurs marchés (en République tchèque, en Roumanie et dans plusieurs pays d’Afrique), Ayvens (nouvelle marque ALD I LeasePlan), acteur mondial de la mobilité durable, ainsi que des activités de financements spécialisés.







Engagée à construire avec ses clients un avenir meilleur et durable, Société Générale entend être un partenaire de premier plan dans la transition environnementale et le développement durable en général. Le Groupe figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et zone euro), STOXX Global ESG Leaders Index, et MSCI Low Carbon Leaders Index (Monde et Europe).

En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com. Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra de vérifier l’intégrité de cette information.

Pour plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur Twitter/X @societegenerale ou visiter notre site societegenerale.com.

Pièce jointe