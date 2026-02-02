Cronos Group משיקה את מותג הפרימיום Lord Jones® בישראל ומקדמת אסטרטגיית מוצרים גלובלית חוצת גבולות

טורונטו, Feb. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

חברת Cronos Group Inc. (NASDAQ: CRON; TSX: CRON) (“קרונוס” או “החברה”), מהחברות הגלובליות המובילות בעולם הקנאבינואידים, הודיעה היום על השקת מותג הקנאביס הפרימיום Lord Jones® בישראל. ההשקה מהווה אבן דרך משמעותית באסטרטגיית המוצרים חוצת הגבולות של קרונוס, ומרחיבה את פורטפוליו המותגים הבינלאומי והמוערך של החברה לאחד משווקי הקנאביס המתקדמים, המקצועיים ומבעלי הסטנדרטים הגבוהים בעולם.

השלב הראשון של ההשקה כולל חמישה זני תפרחות פרימיום, שגודלו בגידול Indoor מבוקר, ומיועדים למטופלים בישראל. Lord Jones® מותג מבוסס בצפון אמריקה המזוהה עם זהות מותג מעודנת ורמת קראפט גבוהה, נכנס כעת לשוק הישראלי תוך התמקדות במתן מענה לצרכים של מטופלי קנאביס רפואי. התרחבות המותג לישראל מדגישה את מחויבותה של קרונוס לצמיחה בינלאומית אחראית, הנשענת על ביצוע מוקפד וערכי מותג מובחנים.

“ישראל תמיד הייתה שוק מפתח במסגרת אסטרטגיית המוצרים חוצת הגבולות שלנו,” אמר מייק גורנשטיין, יו״ר הדירקטוריון, נשיא ומנכ״ל קרונוס. “הבאת Lord Jones® למטופלים בישראל מאפשרת לנו ליישם את המומחיות הגלובלית שלנו במותגים, תוך התאמה לביקוש המקומי ושמירה על רמת הקראפט, תקני האיכות והזהות פרימיום שהפכו לסימן ההיכר של Lord Jones®. השקה זו משקפת את הגישה הממושמעת שלנו להתרחבות בינלאומית ומחזקת את מחויבותנו לבניית מותגי קנאביס רלוונטיים בקנה מידה עולמי, המבוססים על איכות וחדשנות."

תפרחות הקנאביס של Lord Jones® מיוצרות בגישה קפדנית ומדויקת, החל מבחירה מושכלת של גנטיקה, דרך גידול Indoor באצוות קטנות. לאחר הקציר, המוצרים עוברים תהליך Cold Cure ייעודי, שנועד לשמר את עושר הטרפנים, הארומה, צפיפות הטריכומות ומבנה התפרחת. כל אצווה נגזמת ידנית, מגודלת בכמויות מוגבלות ועוברת בדיקות מקיפות בהתאם לסטנדרטים מחמירים. לשם שמירה על טריות המוצר והגנה על פרופיל הטרפנים לאורך זמן, התפרחות נארזות ידנית בצנצנות זכוכית, המגנות מפני חשיפה לאור ושומרות על איכות המוצר.

“השקת Lord Jones בישראל מהווה עבורנו ציון דרך חשוב, המביא סטנדרט פרימיום לשוק הקנאביס הרפואי המקומי – סטנדרט המבוסס על מומחיות, כוונה ותשומת לב לפרטים,” אמר אדם וגנר, מנכ״ל קרונוס ישראל. “כל שלב בשרשרת הערך שלנו מנוהל בפיקוח הדוק ובתהליכים מוקפדים – מהגנטיקה והגידול, דרך העיבוד המדויק ועד לאריזה הידנית. גישה מקצה לקצה זו מעניקה למטופלים ולרוקחים ביטחון מלא בסטנדרטים שמאחורי המותג, ומגדירה פרימיום הנשען על שקיפות ומחויבות בלתי מתפשרת לאיכות.”

בנוסף לקו התפרחות המרכזי, קרונוס מתכננת להרחיב את מותג Lord Jones® בישראל באמצעות מהדורות מיוחדות בעתיד. מוצרי Lord Jones® זמינים כעת בבתי מרקחת ברחבי ישראל.

אודות Cronos Group Inc.

קרונוס היא חברת קנאבינואידים גלובלית חדשנית, הפועלת לבניית קניין רוחני פורץ דרך באמצעות קידום מחקר, טכנולוגיה ופיתוח מוצרים בתחום הקנאביס. מתוך מחויבות להעלאה אחראית של חוויית הצרכנים והמטופלים קרונוס בונה פורטפוליו מותגים אייקוני. פורטפוליו המותגים הבינלאומי של החברה כולל בין היתר את Spinach®, PEACE NATURALS® ו-Lord Jones®. למידע נוסף: thecronosgroup.com.

הצהרות צופות פני עתיד

הודעה זו לעיתונות עשויה לכלול מידע העשוי להוות "מידע צופה פני עתיד" או "הצהרות צופות פני עתיד", כמשמעותן בדיני ניירות ערך החלים בקנדה וארצות הברית ובהחלטות בתי המשפט הרלוונטיות (להלן, יחד "הצהרות צופות פני עתיד"). כל מידע הכלול במסמך זה אשר אינו היסטורי באופן מובהק, עשוי להיחשב כהצהרה צופה פני עתיד.

במקרים מסוימים ניתן לזהות הצהרות צופות פני עתיד באמצעות שימוש במונחים צופי פני עתיד כגון "עשוי", "יהיה", "מצפה", "מתכנן", "צופה", "מתכוון", "פוטנציאל", "מעריך", "מאמין" או באמצעות שלילתם של מונחים אלה, או ביטויים דומים אחרים שנועדו לזהות הצהרות צופות פני עתיד.

חלק מן ההצהרות הצופות פני עתיד הכלולות בהודעה זו לעיתונות כוללות הצהרות בדבר אסטרטגיית המוצרים חוצה הגבולות של החברה, צמיחה והתרחבות בינלאומית, ציפיות ביחס למגמות שוק העדפות צרכנים ודינמיקות תמחור, ביקוש למוצרי פרימיום, התועלות הצפויות מהשקת מותג עתידיים בישראל וכן כוונת החברה לבנות Lord Jones® בישראל, היצע מוצרי Lord Jones® פורטפוליו מותגים אייקוני בינלאומי ופתח קניין רוחני פורץ דרך, באמצעות קידום מחקר קנאביס , וטכנולוגיה ופיתוח מוצרים.

הצהרות צופות פני עתיד מבוססות בהכרח על מספר הערכות והנחות אשר, אף שהן נחשבות סבירות על-ידי הנהלת החברה, נתונות מטבען לסיכונים עסקיים, כלכליים ותחרותיים מהותיים.

תוצאות פיננסיות, ביצועים או הישגים המובעים או המשתמעים מהצהרות צופות פני עתיד אלה אינם מהווים ערובה לביצועים עתידיים.

דיון בחלק מן הסיכונים המהותיים החלים על החברה ניתן למצוא בדוח השנתי של החברה בטופס 10 -K לרבעונים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024, ובדוחות הרבעוניים של החברה בטופס 10-Q שהסתיימו ביום 31 במרץ 2025, ביום 30 ביוני 2025 וביום 30 בספטמבר 2025, אשר כל אחד מהם הוגש למערכות SEDAR+ ו-EDGAR וניתן לעיון באתרי www.sedarplus.ca, www.sec.gov/edgar, בהתאמה.

כל הצהרה צופה פני עתיד הכלולה בהודעה זו לעיתונות ניתנת נכון למועד פרסום הודעה זו, ולמעט ככל שנדרש על-פי דין, Cronos מתנערת מכל חובה לעדכן או לשנות כל הצהרה צופה פני עתיד. הקוראים מוזהרים שלא ליתן משקל יתר לכל הצהרה צופה פני עתיד.

