BIGBEN: Compte-rendu de l’Assemblée Générale des porteurs d’obligations du 2 février 2026

Compte-rendu de l’Assemblée Générale
des porteurs d’obligations du 2 février 2026
L’assemblée générale des porteurs d’obligations échangeables en actions de la société Nacon venant à échéance le 19 février 2026 (code ISIN : FR0014001WC2) de la société Bigben Interactive (société anonyme à conseil d’administration, au capital de 37.095.940 euros, dont le siège social est situé 396/466 rue de la Voyette – CRT 2 – 59 273 Fretin), réunie le lundi 2 février 2026 à 17H00, au 137 rue de l’Université – 75 007 Paris (Cabinet Alérion Avocats), a adopté l’ensemble des résolutions proposées.
18 porteurs d’obligations possédaient 434 obligations sur les 574 obligations, ayant le droit de vote, soit 75,61% et donc plus de 1/5 des obligations ayant le droit de vote. Ces obligations représentaient ainsi 434 voix soit 75,61 % des droits de vote.
Adoption des résolutions
|N°
|Libellés des résolutions
|Votes Pour
|%
|Abstentions
|Votes Contre
|%
|Total
|1
|Approbation des modifications des modalités des obligations
|423
|97,47%
|0
|11
|2,53%
|434
|2
|Dépôt des documents relatifs à l'Assemblée des porteurs
|423
|100,00%
|11
|0
|0,00%
|434
|3
|Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
|423
|100,00%
|11
|0
|0,00%
|434
Pièce jointe