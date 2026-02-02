BitMEX lanza la campaña Grand Ascent con un premio total de 100,000 USDT

VICTORIA, Seychelles, Feb. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BitMEX , uno de los exchanges de criptomonedas más seguros, anunció hoy el lanzamiento de la campaña Grand Ascent , que permite a los traders ganar su parte de un premio total de 100,000 USDT al completar una serie de misiones de trading.

La campaña se llevará a cabo del 26 de enero de 2026 a las 12:00 p. m. (UTC) al 17 de febrero de 2026 a las 11:59 a. m. (UTC). Los usuarios podrán participar en cualquier momento durante el período de la campaña.

Las recompensas se distribuirán en tres categorías:

Para nuevos usuarios: Los usuarios que completen su verificación KYC durante la campaña pueden ganar hasta US$ 5,050 en recompensas de la misión para nuevos traders.

Los usuarios que completen su verificación KYC durante la campaña pueden ganar hasta US$ 5,050 en recompensas de la misión para nuevos traders. Para usuarios existentes: Los usuarios que alcancen los volúmenes de trading objetivo a través de spot, derivados o copy trading pueden ganar US$ 800 en créditos de trading.

Los usuarios que alcancen los volúmenes de trading objetivo a través de spot, derivados o copy trading pueden ganar US$ 800 en créditos de trading. Para todos los usuarios: Los usuarios podrán compartir su código de referido y ganar hasta 50 USDT.





Para participar en la campaña Grand Ascent, los nuevos clientes deben estar completamente verificados en BitMEX. Los detalles de la competencia y el registro se pueden encontrar aquí .

Acerca de BitMEX

BitMEX es el exchange original (OG) de derivados de criptomonedas, que ofrece a los traders profesionales una plataforma que satisface sus necesidades mediante baja latencia, liquidez profunda nativa en criptomonedas y confiabilidad inigualable.

Desde su fundación, no se ha perdido ninguna criptomoneda por intrusión o hackeo, lo que permite a los usuarios de BitMEX operar con la confianza de que sus fondos están seguros. Asimismo, los usuarios tienen acceso a los productos y herramientas necesarios para ser rentables.

BitMEX también fue uno de los primeros exchanges en publicar sus datos on-chain de prueba de reservas (Proof of Reserves) y prueba de pasivos (Proof of Liabilities). El exchange continúa publicando estos datos dos veces por semana, proporcionando garantía de que los fondos de los clientes se almacenan y segregan de manera segura.

Para más información sobre BitMEX, visite el BitMEX Blog o www.bitmex.com , y siga Telegram , Twitte r , Discord , y sus comunidades en línea . Para más información, comuníquese con press@bitmex.com .