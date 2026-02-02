PR No : C3384C

STMicroelectronics étend son positionnement dans les capteurs avec la finalisation de l’acquisition de l’activité MEMS de NXP

L’acquisition renforce la position de ST dans la sécurité automobile et étend son leadership dans les capteurs pour les marchés finaux de l’automobile et de l’industriel

Genève, le 2 février 2026 – STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, a finalisé aujourd’hui l’acquisition de l’activité capteurs MEMS de NXP Semiconductors (NASDAQ: NXPI). Annoncée en juillet 2025 et désormais pleinement approuvée par les autorités de régulation, cette transaction, centrée sur les produits pour l’automobile - dont les produits de sécurité -, et les capteurs pour les applications industrielles, étend le positionnement mondial de ST en matière de capteurs.

Sur base de notre première évaluation, nous estimons que l’activité acquise devrait contribuer au chiffre d’affaires du premier trimestre 2026 de ST à hauteur d’un montant dans la fourchette autour de quarante-cinq millions de dollars.

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 48 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant intégré de composants, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, ainsi que le déploiement à grande échelle d’objets autonomes connectés au cloud. Nous sommes en bonne voie pour être neutres en carbone pour toutes les émissions directes et indirectes (scopes 1 et 2), le transport des produits, les voyages d’affaires et les émissions liées aux déplacements des employés (notre objectif pour le scope 3), et pour atteindre notre objectif de 100 % d’approvisionnement en électricité renouvelable d’ici la fin 2027. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com

Informations prospectives

Certaines des déclarations contenues dans ce communiqué de presse, autres que celles renvoyant aux données historiques, sont des déclarations sur les attentes futures et autres déclarations prospectives (au sens de la Section 27A du Securities Act de 1933 ou de la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934 et de leurs modifications). Fondées sur les opinions et hypothèses actuelles de la direction, ces dernières dépendent et impliquent des risques connus et non connus, ainsi que des incertitudes qui pourraient faire différer de manière significative les résultats, performances ou évènements réels de ceux anticipés dans les présentes déclarations en raison de divers facteurs comme :

des modifications concernant des politiques commerciales mondiales, y compris la poursuite, l’adoption et l’évolution de barrières commerciales et tarifaires, ainsi que de sanctions, qui affectent et pourraient encore affecter l’environnement macroéconomique et qui ont et pourraient encore avoir une incidence défavorable sur la demande pour nos produits ;

le caractère incertain des tendances industrielles et macroéconomiques (telles que l’inflation et les fluctuations dans les chaînes d’approvisionnement) qui impactent et peuvent continuer d’impacter la capacité de production et la demande finale de nos produits ;

la demande des clients qui diffère des projections, ce qui pourrait nous amener à prendre des mesures de transformation qui pourraient ne pas aboutir à tout ou partie des avantages escomptés ;

la capacité à concevoir, produire et vendre des produits innovants dans un environnement technologique en rapide évolution ;

une modification de l’environnement économique, social, de santé publique, syndical, politique ou infrastructurel dans les pays où s’exercent nos activités ou celles de nos clients et fournisseurs, y compris du fait d’évènements macroéconomiques ou régionaux, de conflits militaires géopolitiques, de troubles sociaux, de mouvements syndicaux ou d’actes de terrorisme ;

des évènements ou des circonstances imprévus pouvant avoir des répercussions sur notre capacité à exécuter nos plans et/ou atteindre les objectifs de nos programmes de R&D et de fabrication qui bénéficient de financements publics ;

des difficultés financières avec certains de nos principaux distributeurs ou une réduction significative de l’approvisionnement de nos clients clés ;

le plan de charge, le mix produits et les performances manufacturières de nos installations de production et/ou le volume requis pour honorer les capacités réservées auprès de nos fournisseurs ou des fabricants tiers ;

la disponibilité et les coûts des équipements, des matières premières, du gaz, de l’eau et de l’électricité, de la technologie et des services de sous-traitance industrielle ou de toutes autres fournitures nécessaires à nos activités (y compris l’augmentation des coûts résultant de l’inflation) ;

les fonctionnalités et performances de nos systèmes IT qui sont exposés à des cybermenaces et sous-tendent nos activités opérationnelles critiques, activités manufacturières, financières et commerciales incluses et toute défaillance de nos systèmes d’information ou de ceux de nos clients, fournisseurs, partenaires, et prestataires de technologies sous licence d’un tiers ;

les vols, pertes ou mauvaises utilisations des données personnelles concernant nos employés, clients ou autres tiers, et violation de la législation sur la protection de la vie privée ;

l’impact des revendications de propriété intellectuelle (« IP ») par nos concurrents ou autres tierces parties, et notre capacité à obtenir les licences nécessaires dans des conditions et termes raisonnables ;

des modifications de notre situation fiscale globale suite à des changements au niveau des lois fiscales, à la promulgation ou à la modification de lois, aux conclusions de contrôles fiscaux ou à des modifications des conventions fiscales internationales susceptibles d’avoir un impact sur les résultats de nos activités, ainsi que notre capacité à évaluer avec précision les crédits d’impôt, les avantages fiscaux, les déductions d’impôts et les provisions fiscales, et notre capacité à utiliser les actifs d’impôts différés ;

les variations des marchés des changes, et surtout, du taux de change du dollar des États-Unis par rapport à l’euro et aux autres grandes devises que nous utilisons dans le cadre de nos activités ;

le dénouement de litiges en cours, ainsi que l’impact de tout autre nouveau procès dans lequel nous pourrions être impliqués ;

les actions en responsabilité civile produits ou réclamations en garantie, les réclamations liées aux défauts récurrents des produits ou défauts de livraison, ou d’autres réclamations relatives à nos produits, ou les rappels par des clients de produits contenant nos composants ;

des évènements naturels tels que des conditions climatiques sévères, des tremblements de terre, des tsunamis, des éruptions volcaniques ou d’autres phénomènes de la nature, des effets du changement climatique, des risques sanitaires et des épidémies ou pandémies dans des pays où s’exercent nos activités ou celles de nos clients et fournisseurs ;

une règlementation et des initiatives accrues dans notre industrie, notamment dans les domaines du changement climatique et du développement durable, ainsi que notre objectif d’être neutres en carbone pour toutes les émissions directes et indirectes (scopes 1 et 2), le transport des produits, les voyages d’affaires et les émissions liées aux déplacements des employés (notre objectif pour le scope 3), et d’atteindre notre objectif de 100 % d’approvisionnement en électricité renouvelable d’ici la fin 2027 ;

des épidémies ou des pandémies qui pourraient impacter négativement l’économie mondiale d’une manière significative pendant une période prolongée, et avoir également une incidence défavorable importante sur notre activité et notre résultat d’exploitation ;

des changements dans l’industrie résultant d’une consolidation verticale et horizontale de nos fournisseurs, concurrents et clients ;

la capacité à mener avec succès la montée en production de nouveaux programmes qui pourraient être impactés par des facteurs hors de notre contrôle, y compris la disponibilité de composants critiques de tierces parties et la performance de sous-traitants en ligne avec nos attentes ; et

l’utilisation individuelle de certains produits par les clients, qui peut différer des utilisations prévues de ces produits et entrainer des différences de performance, notamment en termes de consommation d’énergie, peut compromettre l’atteinte de nos objectifs de réduction des émissions divulgués, entrainer des actions judiciaires défavorables ou engendrer des coûts de recherche supplémentaires.

Compte tenu de tous les risques et incertitudes qui pèsent sur ces déclarations prospectives, les performances et résultats réels de nos activités pourraient différer de manière significative et défavorable. Certaines déclarations prospectives peuvent être identifiées comme telles par l’utilisation de verbes tels que « croire », « prévoir », « pouvoir », « être attendu », « devrait », « serait », « viser » ou « anticiper » et autres variations de ces mots ou expressions comparables ou leur négation, ou par la discussion de stratégie, de plans ou d’intentions.

Certains de ces facteurs de risque sont présentés et discutés en détail dans l’« Item 3, Key Information — Risk Factors » de notre rapport annuel sur formulaire 20-F pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 27 février 2025. Si l’un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se réalisaient ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient varier significativement de ceux décrits dans ce communiqué de presse, tels qu’anticipés, crus ou attendus. Nous n’avons pas l’intention d’assumer et n’assumons aucune obligation de mise à jour des informations industrielles ou déclarations prospectives présentées dans ce communiqué de presse pour refléter des évènements ou circonstances à venir.

Des changements non favorables dans les facteurs précités ou d’autres facteurs présentés parfois comme « Facteurs de risques » (« Item 3, Key Information — Risk Factors ») dans nos rapports déposés auprès de la SEC, pourraient avoir un effet significatif défavorable sur notre activité et/ou notre situation financière.

Pour plus d’informations, contacter :

RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS :

Jérôme Ramel

Vice-Président exécutif, Développement Corporate & Communication externe intégrée

Tél : +41 22 929 59 20

jerome.ramel@st.com

RELATIONS PRESSE :

Nelly Dimey

Mobile : 06 75 00 73 39

nelly.dimey@st.com

Pièce jointe