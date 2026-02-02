Amlan International presenta innovaciones en salud intestinal porcina en AMVECAJ 2026 en alianza con KOFARM

CHICAGO, Feb. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amlan® International, la división de salud animal de Oil-Dri® Corporation of America (NYSE: ODC), participará como expositor en el XXXII Congreso Internacional AMVECAJ, que se llevará a cabo del 4 al 6 de febrero de 2026 en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México. Amlan estará presente en el Stand 14, como copatrocinador del evento junto con su valioso Socio comercial KOFARM, reforzando el compromiso compartido con el avance de la salud intestinal porcina y el rendimiento productivo en México.

En AMVECAJ 2026, Amlan destacará su portafolio probado de aditivos naturales para alimento balanceado a base de minerales para porcinos, con un enfoque de producto en Calibrin®-Z y Varium®, soluciones diseñadas para apoyar la integridad intestinal, optimizar el aprovechamiento de nutrientes y mejorar el rendimiento general de los animales en sistemas de producción libres de antibióticos.

“AMVECAJ es una plataforma clave para interactuar directamente con la industria porcina de México, y nos enorgullece colaborar una vez más con KOFARM para llevar a los productores soluciones prácticas respaldadas por la ciencia”, la Señalo el Dr. Robin Jarquin vicepresidente ventas para América Latina de Amlan International. “Nuestras tecnologías están diseñadas para ayudar a los productores a gestionar desafíos del mundo real, como la presión de patógenos, las pérdidas en eficiencia alimenticia y la inestabilidad de la salud intestinal, al mismo tiempo que respaldan la rentabilidad a largo plazo”.

Durante el congreso, los equipos de Amlan y KOFARM compartirán perspectivas técnicas, experiencias en campo y datos de rendimiento que demuestran cómo las estrategias específicas de salud intestinal pueden generar resultados productivos medibles. Se invita a los asistentes a visitar el Stand 14 para conectarse con expertos de Amlan, explorar oportunidades de ensayos colaborativos y conocer cómo estas soluciones pueden integrarse en los programas de producción porcina.

La participación de Amlan en AMVECAJ 2026 subraya la inversión continua de la compañía en América Latina y su compromiso de apoyar a los productores regionales con tecnologías de alimentación innovadoras y naturales que ofrecen resultados consistentes en condiciones comerciales.

Acerca de Amlan International

Amlan es la división de salud animal de Oil-Dri Corporation of America, un fabricante y comercializador global líder de minerales absorbentes. Aprovechando sus más de 80 años de experiencia en ciencia de minerales, Oil-Dri Corporation of America que opera bajo el nombre comercial "Amlan International," es una compañía que cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: ODC). Amlan International comercializa aditivos para alimento animal en todo el mundo. La disponibilidad de los productos puede variar según el país; las afirmaciones asociadas no constituyen declaraciones médicas y pueden diferir de acuerdo con los requisitos gubernamentales.

Contacto:

Reagan Culbertson, vicepresidente de marketing estratégico, B2B

Reagan.culbertson@amlan.com