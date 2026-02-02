Les actionnaires de TC Transcontinental approuvent la vente de ses activités d’emballage

MONTRÉAL, 02 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transcontinental inc. (« TC Transcontinental ») (TSX : TCL.A, TCL.B) annonce l’approbation par ses actionnaires de la vente de ses activités d’emballage à ProAmpac Holdings Inc. (« ProAmpac ») lors de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue plus tôt aujourd’hui. Cette approbation fait suite à la convention d’achat d’actions intervenue entre TC Transcontinental et ProAmpac en date du 7 décembre 2025 et annoncée le 8 décembre 2025 aux termes de laquelle ProAmpac a convenu d’acheter, directement ou indirectement, la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions des entités qui exercent les activités du secteur de l’emballage de TC Transcontinental.

Cette transaction a été approuvée par 99,98 % des votes exprimés, dépassant ainsi l’exigence légale de 66 2/3 % des votes exprimés par les porteurs d’actions à droit de vote subalterne catégorie A et d’actions catégorie B votant ensemble. La clôture de la transaction demeure assujettie à l’obtention des autorisations des autorités de réglementation et à d’autres conditions habituelles, et devrait avoir lieu au premier trimestre de l’année civile 2026.

À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file nord-américain en emballage souple, un fournisseur canadien de services marketing pour le commerce de détail, le plus important imprimeur canadien, et le chef de file canadien en édition pédagogique de langue française. Fondée en 1976, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d’attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d’équipe, la performance et l’innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L’engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d’agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d’affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte environ 7 600 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de 2,7 milliards $ pour l’exercice clos le 26 octobre 2025. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend des énoncés prospectifs quant à la réalisation de l’opération formulés d’après les attentes de la direction et assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes intrinsèques, connus ou non. Par leur nature, les énoncés prospectifs reposent sur plusieurs hypothèses tant générales que spécifiques. La Société conseille aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés, car les résultats ou événements réels pourraient différer de façon importante des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs.

Sauf exigence contraire des lois applicables, la Société n’a pas l’obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs.

Pour renseignements : Médias Communauté financière Laurence Boucicault

Conseillère principale, Communications d’entreprise

TC Transcontinental

Téléphone : 438 226-0469

laurence.boucicault@tc.tc

www.tc.tc

Yan Lapointe

Directeur principal, Relations avec les investisseurs et trésorerie

TC Transcontinental

Téléphone : 514 954-3574

yan.lapointe@tc.tc

www.tc.tc



