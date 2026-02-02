Iceland Seafood International hf: Jákvæð afkomuviðvörun

Í afkomuspá félagsins, sem kynnt var á fyrri hluta árs, var gert ráð fyrir að reglubundinn hagnaður fyrir skatta fyrir samstæðu félagsins yrði á bilinu 7,5–9,5 milljónir EUR á árinu 2025.
Við vinnu stjórnenda að 12 mánaða stjórnendauppgjöri félagsins hefur hins vegar komið í ljós að afkoman verður hærri en áður var áætlað í afkomuspá. Samkvæmt stjórnendauppgjörinu er nú gert ráð fyrir að reglubundinn hagnaður fyrir skatta verði á bilinu 10–10,5 milljónir EUR, í stað 7,5–9,5 milljóna EUR áður.
Helstu skýringar á betri afkomu má rekja til sterkari niðurstaðna í desember en gert hafði verið ráð fyrir, auk þess sem rekstur félagsins hefur almennt gengið vel.
Félagið hyggst birta 12 mánaða uppgjör sitt þann 26. janúar nk. í samræmi við fjárhagsdagatal.
Nánari upplýsingar veitir Ægir Páll Friðbertsson, forstjóri ISI hf. í síma 550-8010 eða á investors@icelandseafood.com