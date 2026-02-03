La FAP Canada lance une mission commerciale exclusivement féminine aux Philippines avec un symposium public à Manille

Le symposium « Women Securing Our Shared Futures: Building Resilience Through Canada-Philippines Collaboration » a pour but de réunir des entrepreneures, des cheffes d’entreprise et des défenseures de l’autonomisation économique des femmes. Il comprend un discours principal prononcé par l’honorable Cristina Aldeguer-Roque, secrétaire au Commerce et à l’Industrie, gouvernement des Philippines.

Date : 4 février 2026

Heure : 9 h à 13 h 45

Lieu : Manille, Philippines

Salle : Ben Chan ArtSuite, 2F Ateneo Art Gallery, Soledad V Pangilinan Arts Wing, Areté, Université Ateneo de Manille

MANILLE, Philippines, 02 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Asie Pacifique du Canada (FAP Canada), avec un fort appui des secteurs public et privé, est heureuse d’annoncer le lancement de sa dixième mission commerciale féminine en Asie, Assurer notre avenir : la mission commerciale exclusivement féminine du Canada aux Philippines, avec un symposium public le 4 février 2026, à Manille.

Le symposium, intitulé Women Securing Our Shared Futures: Building Resilience Through Canada-Philippines Collaboration (les femmes qui assurent notre avenir commun : bâtir la résilience par la collaboration Canada-Philippines), comprendra un discours principal de l’honorable Cristina Aldeguer-Roque, secrétaire au Commerce et à l’Industrie, gouvernement des Philippines, ainsi que des tables rondes et des occasions de réseautage.

La mission aux Philippines s’inscrit dans le cadre de la série de missions commerciales féminines en Asie de 2019 à 2026 de la FAP Canada et met en valeur des entrepreneures canadiennes qui font la promotion de solutions durables et résilientes en matière de sécurité alimentaire et énergétique, d’infrastructures et d’économie numérique, en mettant en lumière les innovations qu’elles apportent au renforcement et à la sécurisation de l’économie mondiale.

« Alors que les Canadiens cherchent à approfondir leurs liens dans la région indo-pacifique, un dialogue éclairé et inclusif est essentiel », a déclaré Christine Nakamura, vice-présidente de la FAP Canada, Bureau du Centre du Canada, et responsable de la mission. « Ce symposium public présentera des idées pratiques de collaboration qui favorisent le commerce et l’investissement inclusifs pour les femmes, catalysent les partenariats internationaux et traduisent les idées en actions pour soutenir une prospérité commune et durable pour le Canada et les Philippines. »

Le symposium public réunira plus d’une centaine de participantes du Canada et des Philippines, y compris des entrepreneures, des cheffes d’entreprise, des investisseuses, des représentantes du commerce, des étudiantes et des défenseures de l’autonomisation économique des femmes.

« Nous sommes ravis que l’honorable Cristina Aldeguer-Roque prononce le discours principal du symposium de lancement de notre dixième mission en Asie, a ajouté M. Nakamura. Comme les relations bilatérales entre le Canada et les Philippines reposent déjà sur des liens solides en matière de commerce et d’investissement et entre les personnes, il est essentiel d’approfondir nos relations et d’établir de nouveaux partenariats, particulièrement en cette période d’incertitude économique mondiale. »

