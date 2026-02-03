ルヴィアとオープンキャンパス、教育訓練省が支援する取り組みを通じて、ベトナムの学生に検証可能な資格証明を提供するパートナーシップを結ぶ

ベトナム、ハノイ発, Feb. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ルヴィア (Luvia) とオープンキャンパス (Open Campus) は、ベトナムの学習者にポータブルで検証可能な資格証明を提供する戦略的提携を発表した。この提携は、高校生・大学生向けのパーソナライズされた学習用モバイルアプリと、学校向けの学習管理プラットフォームという二つの取り組みで構成される。 これらの取り組みは、全国の学校運営の近代化を目的として、オープンキャンパスIDとその検証可能な資格証明を統合する。





ルヴィアのモバイルアプリは、2025年11月下旬にiOSとアンドロイド (Android) でリリースされた。 初期段階でのユーザー対象は、提携校ネットワークの学生約20万人が想定されている。 ルヴィアの新しいモバイルアプリは、高校生と大学生の学習を楽しく、刺激的で、やりがいのあるものにするために、特別に設計されている。 このアプリはベトナムの高校教育知識体系すべてを1ヵ所にまとめ、マインドマップと体系化されたモジュールでわかりやすく要約している。 生徒は個別対応型練習テストとオンデマンド教材を使って自分のペースで学習できる一方、同アプリは教師・学校・保護者間の連携強化も図る。 教育者は生徒の進捗を追跡でき、学校はカリキュラム連動型補助教材としてルヴィアを採用でき、保護者は子供の学習過程をより明確に把握できる。

2026年初頭、ルヴィアはベトナム教育訓練省 (Ministry of Education and Training、MOET) の支援を得て、ハノイの一部の学校で校内学習管理プラットフォームの試運転を開始する。 このプラットフォームは、日常的な事務作業を自動化して教師の時間を節約し、学校・教師・保護者・学習者間のコミュニケーションを強化し、アプリ・学校・雇用主を横断してスキルを証明する、ポータブルで検証可能な資格証明を学生に提供するよう設計されている。 2026年末までに、ルヴィアはその学習管理プラットフォームをベトナム全土の学校・大学に拡大し、潜在的に1000万人以上の学生を対象とする予定である。



オープンキャンパスIDとのシームレスな連携により、ルヴィアを利用する学生は生涯にわたるポータブルな学習者パスポートを獲得し、将来的には学究機関やプラットフォームを超えて認識可能になる。 学習者がルヴィアのアプリ内や教室で習熟度を実証すると、ブロックチェーンで検証された証明を取得することができる。この情報は信頼性の高いデジタル履歴書に記録され、就職活動、助成金、奨学金、国際留学への経路、オンチェーン教育資金調達などに役立たせることができる。





ルヴィアの創業者兼CEOであるヘイリー・ニュエン (左)、オープンキャンパスのプロジェクトリード兼主要貢献者であるジョナ・ラウ (右)

ルヴィアの創業者兼CEOであるヘイリー・ニュエン (Hailey Nguyen) は、次のように述べている。「ルヴィアでは、全ての学習者が日々進歩を遂げられるよう支援することに注力しています。 シンプルで高品質な学習アプリと、ポータブルで検証可能な資格証明を組み合わせることで、学生は自身の達成事項についての情報を、機会のある随所に持ち運べるようになります。」

オープンキャンパスのプロジェクトリード兼主要貢献者であるジョナ・ラウ (Jonah Lau) は次のように述べている。「オープンキャンパスIDと、検証可能な資格証明は、学生記録をポータブルにしつつ、プライバシーも保護することができます。 信頼性が高く再利用可能な学習証明で、ルヴィアとベトナムの教育エコシステムを支援できることを嬉しく思います。」

教育訓練省 (MOET) の教育訓練副局長であるフン・ティ・リ・ハン (Phung Thi Ly Hang) は次のように述べている。「教育の効率を高め、学習者がその進捗について検証して提示するために役立つ、このパイロット施策を歓迎します。 ハノイでの試用結果を検証するのを楽しみにしています。」

実現する機能と今後の展望

オープンキャンパスIDと検証可能な資格証明により、学習者はルヴィア・アプリを超えて、幅広い実社会での用途で自身の達成事項を活用できる。

教育資金調達：コース進捗の検証とバッジに基づき、割引、特典、資金調達にアクセス可能

デジタル履歴書：プライバシーを保護した形で、雇用主にスキルと修了実績についての情報を提示

大学・ブートキャンプ入学：提携プログラムに検証済みの記録を提出し、書類収集や詐欺行為チェックを削減

雇用主による検証：同意の上で検証可能なスキル概要を雇用主に提示することで、選考を迅速化し、手作業でのチェックを削減

提携特典マーケットプレイス：特定の検証済み達成事項を条件とする提携特典を利用可能





さらに、オープンキャンパスとルヴィアは、ヴィエティン銀行 (VietinBank)、ベトコム銀行 (VietcomBank)、BIDVなど、ベトナム国内の他の協力先候補と、提携・協業機会について協議中である。

ルヴィア・パーソナライズド学習アプリをダウンロード：iOSとアンドロイドで利用可能。 ルヴィアの詳細は、https://luvialearning.comを閲覧されたい。

ルヴィアについて

ルヴィアは、AIを活用した学習プラットフォームであり、生徒が明確さ、自信、やる気を持って自主的に学習できるよう設計されている。 このアプリはベトナムの高校カリキュラムすべてを1ヵ所にまとめ、簡潔なマインドマップ、体系化されたモジュール、パーソナライズした練習テストを通じて提供している。 ルヴィアはまた、透明性のある進捗管理と授業連携型学習ツールを通じて、教師、学校、保護者を結びつける。 オープンキャンパスIDとの連携により、ルヴィアは学生が将来の学業やキャリアの機会を支える、検証可能なデジタル資格証明を取得できるようにする。

オープンキャンパスについて

オープンキャンパスは、コミュニティ主導のDAOであり、ブロックチェーンを活用した教育向け金融基盤を構築している。 オープンキャンパスDAOの主要貢献者には、アニモカ・ブランズ (Animoca Brands)、タイニータップ (TinyTap)、ニューキャンパス (NewCampus)、ライズイン (RiseIn)、ハッククエスト (HackQuest) が含まれる。 これらの企業は、オープンキャンパスと協力し、革新的なブロックチェーンプロトコルと資金調達イニシアチブを活用することにより、教師、学習者、教育機関のために教育システムを強化している。 オープンキャンパスは、消費者向け教育アプリとオンチェーン教育金融 (EduFi) 向けに設計されたアービトラム・オービット (Arbitrum Orbit) ブロックチェーンであるエデュチェーン (EDU Chain) を立ち上げた。

報道関係者向け問い合わせ先

ルヴィア：info@luvialearning.com

オープンキャンパス：info@opencampus.xyz

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2ec85c26-07e5-4585-a1c7-e686232e0c03

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/426cd052-814b-4c82-a0ba-be5739513d66