루비아와 오픈 캠퍼스, 교육훈련부 지원 이니셔티브 통해 베트남 학생들에게 검증 가능한 자격 인증 제공 위한 파트너십 체결

베트남 하노이, Feb. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 루비아 (Luvia)와 오픈 캠퍼스 (Open Campus)가 두 가지 이니셔티브를 통해 베트남 학습자들을 대상으로 휴대 가능하고 검증 가능한 자격 인증 제공을 목표로 전략적 파트너십을 체결했다고 발표했다. 이번 협력은 고등학생과 대학생을 위한 맞춤형 학습 모바일 앱과, 학교를 위한 학습관리 플랫폼 구축을 포함하게 된다. 이들 이니셔티브는 오픈 캠퍼스 ID(Open Campus ID)와 그 검증 가능한 자격 인증 시스템을 통합해, 전국 단위에서 학교 운영을 현대화하는 것을 목표로 하고 있다.

루비아(Luvia)의 모바일 앱은 2025년 11월 말 iOS와 안드로이드 (Android)에서 공식 출시된 상태다. 루비아는 현재 약 20만 명의 학생으로 구성된 자사 파트너 학교 네트워크의 학생들을 우선적인 대상으로 삼고 있다. 새롭게 선보인 루비아 모바일 앱은 고등학생과 대학생들이 학습을 보다 재미있고 흥미로우며 보람 있게 경험할 수 있도록 설계된 전용 학습 플랫폼이다. 이 앱은 베트남 고등학교 전 교육과정 지식을 하나의 공간에 통합해, 마인드맵과 체계적인 모듈 형태로 이해하기 쉽게 정리해 제공한다. 학생들은 개인 맞춤형 연습 문제와 필요할 때 바로 이용할 수 있는 학습 자료를 통해 자신의 속도에 맞춰 학습할 수 있으며, 동시에 교사·학교·학부모 간의 연결도 한층 강화된다. 교사는 학생들의 학습 진도를 지속적으로 확인할 수 있고, 학교는 교육과정과 연계된 보조 학습 도구로 루비아를 도입할 수 있으며, 학부모는 자녀의 학습 여정을 보다 명확하게 파악할 수 있다.

2026년 초, 루비아(Luvia)는 베트남 교육훈련부(MOET)의 지원을 받아 하노이 내 일부 학교를 대상으로 교내 학습관리 플랫폼 시범 운영에 나설 예정이다. 해당 플랫폼은 반복적인 행정 업무를 자동화해 교사들의 업무 부담을 줄이고, 학교·교사·학부모·학습자 간의 소통 구조를 강화하며, 학생들이 앱·학교·고용주 전반에서 역량을 증명할 수 있는 휴대 가능하고 검증 가능한 자격 인증을 제공하도록 설계됐다. 루비아는 2026년 말까지 이 학습관리 플랫폼을 베트남 전역의 학교와 대학으로 확대해, 잠재적으로 1,000만 명이 넘는 학생들에게 도달하는 것을 목표로 하고 있다.

오픈 캠퍼스 ID(Open Campus ID)와의 원활한 연동을 통해, 루비아를 사용하는 학생들은 향후 다양한 교육기관과 플랫폼에서 인정될 수 있는 평생 활용 가능한 ‘학습자 여권(learner passport)’을 부여받게 된다. 학생들이 루비아 앱과 교실 수업 안에서 학습 성취를 입증하면, 블록체인으로 검증된 자격 인증을 획득하게 되며, 이는 취업, 보조금 및 장학금 신청, 해외 유학 경로, 온체인 교육 금융 등을 지원하는 신뢰 가능한 디지털 이력서 구축으로 이어질 예정이다.

루비아(Luvia) 창립자 겸 최고경영자(CEO) 헤일리 응우옌(왼쪽), 오픈 캠퍼스(Open Campus) 프로젝트 리드이자 핵심 기여자인 조나 라우(오른쪽)

루비아(Luvia)의 창립자 겸 최고경영자(CEO)인 헤일리 응우옌(Hailey Nguyen)은 “루비아는 모든 학습자가 매일 한 걸음씩 성장할 수 있도록 돕는 데 집중하고 있다”며 “간편하면서도 높은 완성도의 학습 앱에 휴대 가능하고 검증 가능한 자격 인증을 결합함으로써, 학생들은 기회가 닿는 어디에서든 자신의 성취를 이어갈 수 있게 된다”고 말했다.

오픈 캠퍼스(Open Campus)의 프로젝트 리드이자 핵심 기여자인 조나 라우(Jonah Lau)는 “오픈 캠퍼스 ID와 검증 가능한 자격 인증은 학습 기록을 이동 가능하면서도 개인정보를 보호하는 형태로 만들어 준다”며 “신뢰할 수 있고 재사용 가능한 학습 증명을 통해 루비아와 베트남 교육 생태계를 지원하게 되어 기쁘다”고 밝혔다.

베트남 교육훈련부(MOET) 교육훈련 부국장인 푼 티 리 항(Phung Thi Ly Hang)은 “교육 효율성을 높이고 학습자가 검증된 학습 성과를 입증할 수 있도록 돕는 시범 사업을 환영한다”며 “하노이에서 진행될 시범 운영 결과를 기대하고 있다”고 말했다.

무엇을 가능하게 할지와 앞으로의 방향성

오픈 캠퍼스 ID(Open Campus ID)와 검증 가능한 자격 인증을 통해 학습자들은 루비아(Luvia) 앱을 넘어 다양한 현실 세계의 활용 영역에서 자신의 성취를 실제 가치로 연결할 수 있다:

교육 금융: 검증된 학습 진도와 배지를 기반으로 할인, 혜택 또는 금융 지원 이용

디지털 이력서(CV): 개인정보를 보호하는 방식으로 역량과 수료 내역을 고용주와 공유

대학 및 부트캠프 입학: 협력 프로그램에 검증된 학습 기록을 제출해 서류 수집과 부정 검증 절차 간소화

고용주 검증: 고용주에게 동의 기반의 검증 가능한 역량 요약 정보를 제공해 채용 심사 속도 향상 및 수작업 검증 감소

파트너 혜택 마켓플레이스: 특정 검증 성취를 요구하는 파트너 혜택 교환



아울러 오픈 캠퍼스와 루비아는 베트남 내 잠재적 협력 기관들과의 파트너십 및 협업 기회도 논의 중이다. 여기에는 비엣인은행(VietinBank), 비엣콤은행(VietcomBank), BIDV 등이 포함된다.

루비아 맞춤형 학습 앱은 iOS와 Android에서 다운로드할 수 있다. 루비아에 대한 자세한 내용은 https://luvialearning.com에서 확인할 수 있다.

Luvia 소개

루비아(Luvia)는 학생들이 명확성, 자신감, 동기를 바탕으로 자기주도 학습을 할 수 있도록 설계된 AI 기반 학습 플랫폼이다. 이 앱은 베트남 고등학교 전 교육과정을 하나의 공간에 통합해, 간결한 마인드맵, 체계적인 모듈, 개인 맞춤형 연습 문제 형태로 제공한다. 또한 투명한 학습 진도 추적과 수업 연계 학습 도구를 통해 교사·학교·학부모를 연결한다. 오픈 캠퍼스 ID(Open Campus ID)와의 연동을 통해, 루비아는 학생들이 향후 학업 및 진로 기회를 지원하는 검증 가능한 디지털 자격 인증을 획득할 수 있도록 돕는다.

Open Campus 소개

오픈 캠퍼스(Open Campus)는 교육을 위한 블록체인 기반 금융 레이어 구축을 목표로 하는 커뮤니티 주도형 DAO다. 오픈 캠퍼스 DAO의 핵심 기여자에는 애니모카 브랜즈(Animoca Brands), 타이니탭(TinyTap), 뉴캠퍼스(NewCampus), 라이즈인(RiseIn), 해크퀘스트(HackQuest) 등이 포함돼 있다. 이들은 혁신적인 블록체인 프로토콜과 자금 조달 이니셔티브를 활용해 교사, 학습자, 교육기관을 위한 교육 시스템 개선에 함께 나서고 있다. 오픈 캠퍼스는 소비자 대상 교육 앱과 온체인 교육 금융(EduFi)을 위해 설계된 아비트럼 오빗(Arbitrum Orbit) 기반 블록체인인 EDU 체인(EDU Chain)을 출시했다.

