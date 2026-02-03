Luvia dan Open Campus bekerjasama untuk menyediakan kelayakan yang boleh disahkan kepada pelajar Vietnam melalui inisiatif yang disokong oleh Kementerian Pendidikan dan Latihan

HANOI, Vietnam, Feb. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Luvia dan Open Campus mengumumkan kerjasama strategik untuk menyediakan pelajar di Vietnam dengan kelayakan mudah alih yang boleh disahkan melalui dua inisiatif: aplikasi pembelajaran diperibadikan untuk pelajar sekolah menengah dan universiti, serta platform pengurusan pembelajaran untuk sekolah. Inisiatif ini mengintegrasikan Open Campus ID dan kelayakan boleh disahkannya dengan tujuan memodenkan operasi sekolah di seluruh negara.





Aplikasi mudah alih Luvia telah dilancarkan pada iOS dan Android pada penghujung November 2025. Luvia pada peringkat awal menyasarkan pelajar dalam rangkaian sekolah rakan kongsinya, merangkumi kira-kira 200,000 orang pelajar. Aplikasi mudah alih baharu Luvia dibangunkan khusus untuk menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan, menarik dan bermanfaat bagi pelajar sekolah menengah dan universiti. Aplikasi ini menghimpunkan keseluruhan sistem pengetahuan sekolah menengah Vietnam di satu platform, diringkaskan secara visual melalui peta minda dan modul berstruktur. Pelajar boleh belajar mengikut kadar sendiri dengan ujian latihan diperibadikan dan bahan atas permintaan, sementara aplikasi ini turut mengukuhkan hubungan antara guru, sekolah dan ibu bapa. Pendidik boleh menjejak kemajuan pelajar, sekolah boleh mengguna pakai Luvia sebagai rakan sokongan yang selaras dengan kurikulum dan ibu bapa boleh memperoleh gambaran lebih jelas tentang perjalanan pembelajaran anak-anak mereka.

Pada awal tahun 2026, dengan sokongan Kementerian Pendidikan dan Latihan Vietnam (MOET), Luvia akan melaksanakan projek rintis platform pengurusan pembelajaran in-school di beberapa sekolah terpilih di Hanoi. Platform ini direka untuk membantu guru menjimatkan masa melalui pengautomatan tugasan pentadbiran rutin, memperkukuh saluran komunikasi antara sekolah, guru, ibu bapa dan pelajar, serta menyediakan pelajar dengan kelayakan mudah alih yang boleh disahkan bagi membuktikan kemahiran merentas aplikasi, institusi pendidikan dan majikan. Menjelang akhir tahun 2026, Luvia merancang untuk memperluas pelaksanaan platform pengurusan pembelajarannya di sekolah dan universiti di seluruh Vietnam bagi mencapai potensi gabungan melebihi sepuluh juta pelajar.



Melalui integrasi lancar dengan Open Campus ID, pelajar yang menggunakan Luvia memperoleh pasport pelajar mudah alih sepanjang hayat yang boleh diiktiraf merentas institusi dan platform pada masa hadapan. Apabila pelajar menunjukkan penguasaan dalam aplikasi Luvia dan di bilik darjah, mereka memperoleh kelayakan yang disahkan melalui rantaian blok (blockchain) yang menyumbang kepada profil digital yang dipercayai, bertujuan memudahkan pencarian pekerjaan, geran, biasiswa, laluan pengajian antarabangsa serta pembiayaan pendidikan berasaskan rantaian (on-chain).





Hailey Nguyen, pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Luvia (kiri); Jonah Lau, ketua projek dan penyumbang teras Open Campus (kanan)

Hailey Nguyen, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif di Luvia, berkata: “Di Luvia, kami memberi tumpuan untuk membantu setiap pelajar terus maju setiap hari. Dengan menggabungkan aplikasi pembelajaran yang ringkas dan berkualiti tinggi-dengan kelayakan mudah alih yang boleh disahkan, pelajar boleh membawa pencapaian mereka ke mana sahaja peluang muncul.”

Jonah Lau, ketua projek dan penyumbang teras di Open Campus, berkata: “Open Campus ID dan kelayakan boleh disahkan menjadikan rekod pelajar mudah alih serta memelihara privasi-. Kami teruja untuk menyokong Luvia dan ekosistem pendidikan Vietnam dengan bukti pembelajaran yang dipercayai dan boleh diguna semula.”

Phung Thi Ly Hang, timbalan pengarah latihan pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Latihan (MOET), berkata: “Kami mengalu-alukan projek rintis yang meningkatkan kecekapan pengajaran dan membantu pelajar menunjukkan kemajuan yang disahkan. Kami menantikan untuk menilai hasil projek rintis di Hanoi.”

Apa yang boleh dilaksanakan dan apakah langkah seterusnya

Dengan Open Campus ID dan kelayakan boleh disahkan, pelajar boleh memanfaatkan pencapaian mereka di luar aplikasi Luvia merentas pelbagai kegunaan dunia sebenar:

Pembiayaan pendidikan: akses kepada diskaun, tawaran atau pembiayaan berdasarkan kemajuan kursus dan lencana yang disahkan

Kurikulum Vitae digital: berkongsi kemahiran dan pencapaian dengan majikan secara memelihara privasi

Kemasukan universiti dan kem latihan: serahkan rekod yang disahkan kepada program rakan kongsi bagi mengurangkan pengumpulan dokumen dan semakan penipuan

Pengesahan majikan: kongsikan ringkasan kemahiran yang boleh disahkan dan berasaskan persetujuan dengan majikan untuk mempercepat proses saringan serta mengurangkan semakan manual

Pasaran manfaat rakan kongsi: tebus manfaat rakan kongsi yang memerlukan pencapaian disahkan tertentu





Selain itu, Open Campus dan Luvia sedang membincangkan peluang perkongsian dan kerjasama dengan rakan kolaborasi berpotensi lain di Vietnam, termasuk VietinBank, Vietcombank dan BIDV.

Muat turun aplikasi pembelajaran diperibadikan Luvia: tersedia diiOSdanAndroid. Lawati https://luvialearning.com untuk mengetahui lebih lanjut tentang Luvia.

Tentang Luvia

Luvia ialah platform pembelajaran berkuasa AI yang direka untuk membantu pelajar belajar secara kendiri dengan jelas, yakin dan bermotivasi. Aplikasi ini menghimpunkan keseluruhan kurikulum sekolah menengah Vietnam di satu tempat, dipersembahkan melalui peta minda ringkas, modul berstruktur dan ujian latihan diperibadikan. Luvia turut menghubungkan guru, sekolah dan ibu bapa melalui penjejakan kemajuan yang telus serta alat pembelajaran yang selaras dengan bilik darjah. Dengan integrasi Open Campus ID, Luvia membolehkan pelajar memperoleh kelayakan digital boleh disahkan yang menyokong peluang akademik dan kerjaya pada masa hadapan.

Tentang Open Campus

Open Campus ialah DAO yang diterajui komuniti yang sedang membangunkan lapisan kewangan berasaskan rantaian blok (blockchain) untuk sektor pendidikan. Penyumbang teras kepada Open Campus DAO merangkumi Animoca Brands, TinyTap, NewCampus, RiseIn dan HackQuest. Bersama-sama, mereka bekerjasama dengan Open Campus untuk meningkatkan sistem pendidikan bagi guru, pelajar dan institusi melalui penggunaan protokol blockchain yang inovatif serta inisiatif pembiayaan. Open Campus telah melancarkan EDU Chain, iaitu rantaian blok (blockchain) Arbitrum Orbit yang direka untuk aplikasi pendidikan berorientasikan pengguna serta pembiayaan pendidikan atas rantaian (EduFi).

