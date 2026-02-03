Luvia 与 Open Campus 携手，在越南教育与培训部支持下，通过可验证证书计划惠及越南学生

越南河内, Feb. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Luvia 与 Open Campus 宣布达成战略合作，通过两项计划为越南学习者提供便携、可验证的证书：一项是面向高中生和大学生的个性化学习移动应用，另一项是面向学校的教学管理平台。 这些计划整合了 Open Campus ID 及其可验证证书，旨在推动全国学校运营的现代化。





Luvia 移动应用已于 2025 年 11 月下旬在 iOS 和 Android 平台上线。 Luvia 初期将面向其合作学校网络中的学生，总计约 20 万名学生。 Luvia 全新移动应用专为高中生与大学生打造，让学习趣味横生、获益匪浅。 该应用将越南高中全部知识体系汇集一处，通过思维导图和结构化模块进行精心梳理。 学生可按自身节奏学习，使用个性化练习测试和按需资料，同时该应用也加强了教师、学校与家长之间的联系。 教育工作者可跟踪学生学习进度，学校可将 Luvia 作为与课程配套的辅助工具，家长则可更清晰地了解孩子的学习历程。

2026 年初，在越南教育与培训部的支持下，Luvia 将在河内部分选定学校试点其校内-教学管理平台。 该平台旨在通过自动化日常行政事务帮助教师节省时间，加强学校、教师、家长与学习者之间的沟通闭环，并为学生提供可在不同应用、学校及雇主之间证明技能的可验证、便携式证书。 到 2026 年底，Luvia 计划将其教学管理平台推广至越南全国的学校及大学，潜在覆盖学生总数超过一千万。



依托与 Open Campus ID 的无缝集成，使用 Luvia 的学生将获得一个终身可用的便携式学习者护照，未来可在不同机构和平台间获得认可。 随着学习者在 Luvia 应用和课堂中展示其掌握程度，他们将获得区块链验证的证书，这些证书将构成一个可信的数字简历，旨在助力求职、申请资助与奖学金、国际升学路径以及链上教育融资。





Luvia 创始人兼首席执行官 Hailey Nguyen（左）；Open Campus 项目负责人兼核心贡献者 Jonah Lau（右）

Luvia 创始人兼首席执行官 Hailey Nguyen 表示：“在 Luvia，我们专注于帮助每位学习者每日进步。 通过将简洁、高-质量的学习应用与便携、可验证的证书相结合，学生可以将自己的成就带往任何机遇出现的地方。”

Open Campus 项目负责人兼核心贡献者 Jonah Lau 表示：“Open Campus ID 与可验证证书使学生记录具备便携性，同时保护-个人隐私。 我们很高兴能为 Luvia 及越南的教育生态系统提供可信、可复用的学习证明支持。”

越南教育与培训部 (MOET) 教育培训司副司长 Phung Thi Ly Hang 表示：“我们欢迎能够提升教学效率、帮助学习者展示可验证进展的试点项目。 很期待对河内的试点成果进行评估。”

赋能场景与后续规划

借助 Open Campus ID 与可验证证书，学习者可在 Luvia 应用之外的广泛现实-场景中运用其成就：

教育融资：基于已验证的课程进度和徽章，获得折扣、优惠或融资资格

数字简历：以保护-隐私的方式向雇主展示技能与完成情况

大学及训练营入学：向合作项目提交已验证记录，减少文件收集与欺诈核查

雇主验证：向雇主分享经本人同意、可验证的技能快照，加速筛选并减少人工核查

合作伙伴权益市场：兑换需要特定已验证成就的合作伙伴福利





此外，Open Campus 和 Luvia 正与越南其他潜在合作伙伴讨论合作机会，包括 VietinBank、VietcomBank 和 BIDV。

欢迎下载 Luvia 个性化学习应用：现已登陆 iOS 和 Android 平台。 如需了解关于 Luvia 的更多信息，请访问 https://luvialearning.com。

关于 Luvia

Luvia 是一个由 AI 驱动的学习平台，旨在帮助学生清晰、自信、充满动力地进行自主学习。 该应用将越南高中全部课程整合于一处，通过简洁的思维导图、结构化模块和个性化练习测试呈现。 Luvia 还通过透明的进度跟踪和与课堂同步的学习工具，连接教师、学校与家长。 通过集成 Open Campus ID，Luvia 使学生能够获得可验证的数字证书，为未来的学术与职业机会提供支持。

关于 Open Campus

Open Campus 是一个由社区主导的 DAO，正在为教育构建一个由区块链驱动的金融层。 Open Campus DAO 的核心贡献者包括 Animoca Brands、TinyTap、NewCampus、RiseIn 和 HackQuest。 他们正与 Open Campus 携手合作，利用创新的区块链协议和教育资金方案，为教师、学习者及教育机构优化教育体系。 Open Campus 已推出 EDU Chain——为面向终端教育应用和链上教育金融 (EduFi) 而设计的 Arbitrum Orbit 区块链。

媒体垂询

Luvia：info@luvialearning.com

Open Campus：info@opencampus.xyz

