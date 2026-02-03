Luvia 与 Open Campus 携手，在越南教育与培训部支持下，通过可验证证书计划惠及越南学生

Luvia 移动应用集成 Open Campus ID 与可验证证书；由越南教育与培训部支持的 Luvia 校内平台将于 2026 年初在河内学校试点

 | Source: Open Campus Open Campus

越南河内, Feb. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Luvia 与 Open Campus 宣布达成战略合作，通过两项计划为越南学习者提供便携、可验证的证书：一项是面向高中生和大学生的个性化学习移动应用，另一项是面向学校的教学管理平台。 这些计划整合了 Open Campus ID 及其可验证证书，旨在推动全国学校运营的现代化。

.

Luvia 移动应用已于 2025 年 11 月下旬在 iOSAndroid 平台上线。 Luvia 初期将面向其合作学校网络中的学生，总计约 20 万名学生。 Luvia 全新移动应用专为高中生与大学生打造，让学习趣味横生、获益匪浅。 该应用将越南高中全部知识体系汇集一处，通过思维导图和结构化模块进行精心梳理。 学生可按自身节奏学习，使用个性化练习测试和按需资料，同时该应用也加强了教师、学校与家长之间的联系。 教育工作者可跟踪学生学习进度，学校可将 Luvia 作为与课程配套的辅助工具，家长则可更清晰地了解孩子的学习历程。

2026 年初，在越南教育与培训部的支持下，Luvia 将在河内部分选定学校试点其校内-教学管理平台。 该平台旨在通过自动化日常行政事务帮助教师节省时间，加强学校、教师、家长与学习者之间的沟通闭环，并为学生提供可在不同应用、学校及雇主之间证明技能的可验证、便携式证书。 到 2026 年底，Luvia 计划将其教学管理平台推广至越南全国的学校及大学，潜在覆盖学生总数超过一千万。

依托与 Open Campus ID 的无缝集成，使用 Luvia 的学生将获得一个终身可用的便携式学习者护照，未来可在不同机构和平台间获得认可。 随着学习者在 Luvia 应用和课堂中展示其掌握程度，他们将获得区块链验证的证书，这些证书将构成一个可信的数字简历，旨在助力求职、申请资助与奖学金、国际升学路径以及链上教育融资。

.

Luvia 创始人兼首席执行官 Hailey Nguyen（左）；Open Campus 项目负责人兼核心贡献者 Jonah Lau（右）

Luvia 创始人兼首席执行官 Hailey Nguyen 表示：“在 Luvia，我们专注于帮助每位学习者每日进步。 通过将简洁、高-质量的学习应用与便携、可验证的证书相结合，学生可以将自己的成就带往任何机遇出现的地方。”

Open Campus 项目负责人兼核心贡献者 Jonah Lau 表示：“Open Campus ID 与可验证证书使学生记录具备便携性，同时保护-个人隐私。 我们很高兴能为 Luvia 及越南的教育生态系统提供可信、可复用的学习证明支持。”

越南教育与培训部 (MOET) 教育培训司副司长 Phung Thi Ly Hang 表示：“我们欢迎能够提升教学效率、帮助学习者展示可验证进展的试点项目。 很期待对河内的试点成果进行评估。”

赋能场景与后续规划
借助 Open Campus ID 与可验证证书，学习者可在 Luvia 应用之外的广泛现实-场景中运用其成就：

  • 教育融资：基于已验证的课程进度和徽章，获得折扣、优惠或融资资格
  • 数字简历：以保护-隐私的方式向雇主展示技能与完成情况
  • 大学及训练营入学：向合作项目提交已验证记录，减少文件收集与欺诈核查
  • 雇主验证：向雇主分享经本人同意、可验证的技能快照，加速筛选并减少人工核查
  • 合作伙伴权益市场：兑换需要特定已验证成就的合作伙伴福利

此外，Open Campus 和 Luvia 正与越南其他潜在合作伙伴讨论合作机会，包括 VietinBank、VietcomBank 和 BIDV。

欢迎下载 Luvia 个性化学习应用：现已登陆 iOSAndroid 平台。 如需了解关于 Luvia 的更多信息，请访问 https://luvialearning.com

关于 Luvia
Luvia 是一个由 AI 驱动的学习平台，旨在帮助学生清晰、自信、充满动力地进行自主学习。 该应用将越南高中全部课程整合于一处，通过简洁的思维导图、结构化模块和个性化练习测试呈现。 Luvia 还通过透明的进度跟踪和与课堂同步的学习工具，连接教师、学校与家长。 通过集成 Open Campus ID，Luvia 使学生能够获得可验证的数字证书，为未来的学术与职业机会提供支持。

关于 Open Campus
Open Campus 是一个由社区主导的 DAO，正在为教育构建一个由区块链驱动的金融层。 Open Campus DAO 的核心贡献者包括 Animoca BrandsTinyTapNewCampusRiseInHackQuest。 他们正与 Open Campus 携手合作，利用创新的区块链协议和教育资金方案，为教师、学习者及教育机构优化教育体系。 Open Campus 已推出 EDU Chain——为面向终端教育应用和链上教育金融 (EduFi) 而设计的 Arbitrum Orbit 区块链。

媒体垂询
Luvia：info@luvialearning.com
Open Campus：info@opencampus.xyz

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2ec85c26-07e5-4585-a1c7-e686232e0c03

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/426cd052-814b-4c82-a0ba-be5739513d66 


Recommended Reading