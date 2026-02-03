Luvia 與 Open Campus 攜手在教育與培訓部的支持下推行計劃，為越南學生提供可驗證的學歷憑證

Luvia 流動應用程式整合 Open Campus ID 與可驗證憑證；而獲教育培訓部支援的 Luvia 校內平台，將於 2026 年初在河內學校試行

越南河內, Feb. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Luvia 與 Open Campus 宣佈建立策略合作夥伴關係，透過兩項計劃向越南學員提供可驗證的便攜式憑證，包括為高中生與大學生建構的個人化學習流動應用程式，以及專為學校設計的學習管理平台。 相關計劃整合 Open Campus ID 與其可驗證憑證，目標是促進全國學校運作的現代化革新。

Luvia 流動應用程式已於 2025 年 11 月底在 iOSAndroid 平台推出。 Luvia 初期會以合作學校網絡的學生為主，總人數約達 200,000 名。 Luvia 全新流動應用程式經精心塑造，旨在為高中生及大學生締造趣味十足、激勵人心且富有成果的學習體驗。 此應用程式將越南高中整個知識體系匯於一處，並以思維導圖及結構化單元清晰歸納。 學生可配合個人化練習測驗及隨選教材自主調整學習進度，而這個應用程式亦能加強教師、學校及家長之間的連繫。 教育工作者可追蹤學生的學習進展，學校可引入 Luvia 作為緊扣課程的輔助平台，而家長亦能更透徹掌握子女的學習歷程。

2026 年初，在越南教育培訓部 (MOET) 的支援下，Luvia 將於河內指定學校試行其-校內學習管理平台。 此平台旨在透過自動處理日常行政工作，為教師節省時間，並加強學校、教師、家長與學員之間的溝通循環，同時為學生提供可驗證的便攜式憑證，用於證明其在各類應用程式、學校及僱主間的技能水平。 到 2026 年底，Luvia 計劃將學習管理平台廣泛推展至越南全國的學校及大學，冀能惠及合共逾千萬名學生。

透過與 Open Campus ID 無縫整合，使用 Luvia 的學生將取得一份終身可用的便攜式學員護照，未來能在各類機構與平台間獲得認可。 當學員在 Luvia 應用程式及課堂內彰顯其學識造詣，便可獲取經區塊鏈核實的憑證。這些憑證彙集成一份可信任的數碼學歷履歷，旨在協助求職、獲取資助及獎學金、開拓國際升學路徑，並獲取鏈上教育融資。

Luvia 創辦人兼行政總裁 Hailey Nguyen（左）；Open Campus 項目主管兼核心貢獻者 Jonah Lau（右）

Luvia 創辦人兼行政總裁 Hailey Nguyen 表示：「Luvia 致力協助每位學員每天更進一步。 透過結合簡便優-質的學習應用程式與可驗證的便攜式憑證，學生可隨時隨地帶著學習成果，迎接各種機遇。」

Open Campus 項目主管兼核心貢獻者 Jonah Lau 稱：「Open Campus ID 與可驗證憑證整合後，學生紀錄既方便攜帶，同時亦保障-私隱。 我們非常高興藉著可靠、可重用的學習證明，傾力支持 Luvia 及越南的教育生態系統。」

教育培訓部 (MOET) 教育培訓副總監 Phung Thi Ly Hang 指出：「我們歡迎能提升教學效率並幫助學員展示可驗證學習成果的試點計劃， 並期待審視河內試點計劃的成效。」

優勢及未來發展
透過 Open Campus ID 及可驗證憑證，學員能在 Luvia 應用程式以外，將自身成就運用於各種現實-場景：

  • 教育融資：憑著經驗證的課程進度及徽章，獲得折扣、優惠或融資
  • 數碼履歷：在保障-私隱的前提下，向僱主展示技能及課程完成紀錄
  • 大學及訓練營入學：向合作計劃提交經驗證的紀錄，簡化文件收集及防詐騙核查程序
  • 僱主驗證：向僱主提供經同意且可驗證的技能概覽，加快篩選流程、減省人手查核
  • 合作夥伴優惠市場：憑著特定已驗證的成就，兌換合作夥伴提供的福利

此外，Open Campus 與 Luvia 正與越南其他潛在合作方探討合作夥伴方案及協作機遇，當中包括 VietinBank、VietcomBank 及 BIDV。

下載 Luvia 個人化學習應用程式：已於 iOSAndroid 平台上架。 如欲了解更多關於 Luvia 的資訊，請瀏覽 https://luvialearning.com

關於 Luvia
Luvia 是人工智能 (AI) 驅動的學習平台，協助學生清晰明確、積極自信地自主學習。 此應用程式將越南高中整個知識體系匯於一處，並以精簡思維導圖、結構化單元及個人化練習測驗呈現。 Luvia 同時提供清楚透明的進度追蹤及緊扣課堂的學習工具，連繫教師、學校與家長。 透過與 Open Campus ID 整合，Luvia 使學生能夠取得可驗證的數碼憑證，為未來學業及事業發展鋪路。

關於 Open Campus
Open Campus 是由社群主導的 DAO，正為教育建構由區塊鏈驅動的金融層。 Open Campus DAO 的核心貢獻者陣容，匯聚 Animoca BrandsTinyTapNewCampusRiseInHackQuest。 這些合作夥伴正與 Open Campus 共同努力，透過運用創新的區塊鏈協議與資金計劃，加強為教師、學員及教育機構而設的系統。 Open Campus 已推出 EDU Chain，亦即 Arbitrum Orbit 區塊鏈，專為面向消費者的教育應用程式及鏈上教育金融 (EduFi) 而精心打造。

媒體聯絡人
Luvia: info@luvialearning.com
Open Campus: info@opencampus.xyz

