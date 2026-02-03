Amundi : Résultats du quatrième trimestre et de l’année 2025

Lancement réussi du nouveau plan stratégique :

collecte annuelle record de +88 Md€ et résultat avant impôt1 en hausse de +6%2 /2024

Activité très dynamique Encours3 record, à 2 380 Md€ à fin décembre, +6% sur un an



Collecte nette record de +88 Md€ en 2025, dont +21 Md€ au T4 Collecte positive à la fois en gestion passive (+76 Md€) , et en gestion active (+13 Md€)

grâce aux stratégies obligataires et diversifiées Collecte positive auprès du Retail, des institutionnels et des joint-ventures

à la fois en , et en grâce aux stratégies obligataires et diversifiées Croissance du résultat et

gestion

disciplinée

du capital Résultat avant impôt ajusté1 1 858 M€, en croissance de +6%2 sur l’année et de +12%2 T4/T4



Croissance des revenus 1 de +6% 2 en 2025 (+8%2 T4/T4), tirée par l’activité

de (+8%2 T4/T4), tirée par l’activité Maîtrise des charges avec un coefficient d’exploitation1 à 52,1% pour 2025 Dividende proposé à l’Assemblée générale de 4,25 € par action



Programme de rachat d’actions de 500 M€ Succès confirmé sur les piliers stratégiques4 Distribution digitale : +10 Md€ de collecte en 2025, soit la moitié des flux annuels en Retail Retraite : gain d’un mandat pour le nouveau régime de retraite en auto-adhésion irlandais Asie : +33 Md€ soit 40% de la collecte du Groupe en 2025 ETF : +46 Md€ de collecte en 2025, record trimestriel de collecte au T4 (+18 Md€) Gestion active : lancement du premier fonds monétaire « tokenisé », succès de l’offre Smart Solutions

+10 Md€ de collecte en 2025, soit la moitié des flux annuels en Retail Amundi Technology : revenus 2025 +45% vs. 2024, 10 nouveaux clients en 2025

revenus 2025 +45% vs. 2024, 10 nouveaux clients en 2025 Investissement responsable : lancement de fonds biodiversité euro credit et Green bonds

lancement de fonds biodiversité et Marchés privés : nouveau partenariat stratégique et capitalistique avec ICG

Paris, le 3 février 2026

Le Conseil d’Administration d’Amundi s’est réuni le 2 février 2026 sous la présidence d’Olivier Gavalda, et a arrêté les comptes du quatrième trimestre et de l’année 2025.

Valérie Baudson, Directrice Générale, a déclaré : « 2025 marque le lancement réussi de notre nouveau plan stratégique « Invest for the Future » avec une collecte record de +88 Md€ - très diversifiée que ce soit en termes de clientèle, d’expertises et de géographies - et des encours au plus haut, à 2 380 Md€ .

Cette dynamique se reflète dans nos résultats : le résultat avant impôt1 est en hausse de +6%2 sur un an, porté par la progression de nos commissions de gestion, la croissance de nos revenus technologiques, et le maintien de notre efficacité opérationnelle au meilleur niveau de l’industrie.

Après avoir déployé avec succès notre capital excédentaire avec quatre opérations de croissance externes créatrices de valeur, nous proposons un dividende de 4,25 € par action pour 2025 et retournons 500 M€ aux actionnaires via des rachats d'actions.

Conformément aux axes de notre nouveau plan, nous avons lancé plusieurs solutions innovantes, dont notre premier fonds monétaire tokenisé et des fonds thématiques sur la biodiversité. Nous avons également noué de nouveaux partenariats avec des acteurs digitaux, dans de nouvelles géographies, et avons remporté un mandat significatif pour une solution retraite en Irlande. Enfin, notre partenariat stratégique avec ICG ouvre de nouvelles perspectives prometteuses. Forts de notre leadership et de nos moteurs de croissance diversifiés qui nous ont permis de clôturer avec succès notre plan stratégique en 2025, nous abordons 2026 confiants dans notre capacité à accompagner efficacement nos clients grâce à nos nombreuses expertises. »

Accélération grâce aux piliers stratégiques du nouveau PMT 2028

Le nouveau Plan à Moyen Terme (PMT) d’Amundi, Invest for the Future, présenté le 18 novembre dernier5 met l’accent sur six axes stratégiques, visant à poursuivre la dynamique de croissance tout en accélérant sa diversification.

2025 marque le lancement effectif de ce plan, avec des avancées significatives sur les axes Clients, Géographies, Solutions et Technologie.

Clients : La collecte des acteurs digitaux (+10 Md€) a représenté la moitié du Retail en 2025. Sur la retraite , Amundi a gagné plusieurs mandats majeurs dont un avec la République d’Irlande, en vue de gérer un tiers des actifs du nouveau régime en auto-adhésion .

Géographies : L’Asie représente 40% de la collecte 2025 du Groupe (+33 Md€) , dont près de la moitié venant de la distribution directe (hors JV), en forte progression grâce à des gains de clients majeurs. L’Europe du Nord enregistre une collecte nette 2025 de +40 Md€, venant notamment du Royaume Uni et d’Allemagne. Enfin, au Moyen-Orient , Amundi a conclu un partenariat commercial avec First Abu Dhabi Bank et enregistre le gain de plusieurs mandats importants.

Solutions : Les bonnes performances de la gestion active alimentent une collecte dynamique, notamment en stratégies taux/crédit et diversifiées. L’offre d’Amundi a par ailleurs été renforcée par des innovations comme le premier fonds de trésorerie « tokénisé » , et la nouvelle offre de gestion des liquidités stables pour les clients entreprises et institutionnels, Smart Solutions , qui a collecté +20 Md€ en 2025. Trois nouvelles stratégies de Victory Capital au format UCIT ont enrichi la gamme pour la clientèle européenne et asiatique. La plateforme ETF renforce sa position de premier acteur européen, avec +46 Md€ sur l’année et une accélération de la collecte au quatrième trimestre (+18 Md€). L’ investissement responsable a confirmé également sa bonne dynamique et l’enrichissement de sa gamme par l’innovation, grâce au succès d’offres répliquant des indices PAB 6 , des fonds Green bonds , et le lancement d’un fonds euro credit sur la biodiversité.

Technologie : Amundi Technology enregistre une nouvelle forte croissance de ses revenus, +45% par rapport à 2024. En 2025 la ligne métier a signé 10 nouveaux clients et ajouté deux nouveaux pays à sa couverture, le Danemark et Singapour.

Lors de la présentation de notre PMT 2028 le 18 novembre, un nouveau partenariat a été annoncé avec le spécialiste de la gestion d’actifs privés basé et coté à Londres, ICG. Conformément à cet accord, Amundi a commencé à constituer une participation de 9,9% dans cette société, notamment par l’acquisition de 4,64% dès le 19 novembre grâce à une transaction structurée.

Dès l’obtention des autorisations règlementaires le Groupe Amundi nommera un administrateur au conseil d’ICG et consolidera par mise en équivalence sa participation de 4,64%, au deuxième ou troisième trimestre 2026. ICG commencera alors à émettre au profit d’Amundi de nouvelles actions sans droit de vote à hauteur de 5,26% du capital, et à racheter à due concurrence dans le marché, afin de les annuler, ses propres actions ordinaires, permettant ainsi d’annuler la dilution liée à l’émission des nouveaux titres. Le Groupe Amundi s’attend à atteindre les 9,9% d’intérêt économique dans ICG à la fin de ce processus, début 2027.

Collecte élevée sur l’année à +88 Md€, dont +21 Md€ au T4

Les encours3 d’Amundi au 31 décembre 2025 progressent de +6,2% sur un an, pour atteindre un nouveau record à 2 380 Md€. Cette progression s’explique par une collecte élevée et un effet marché et change favorable de +62 Md€, malgré la baisse du dollar US et de la roupie indienne par rapport à l’euro (respectivement -11% et -16%).

La collecte nette de l’année atteint +87,6 Md€, dont +20,9 Md€ au quatrième trimestre.

La collecte annuelle est tirée par les actifs MLT7, +81 Md€ (+24 Md€ au quatrième trimestre), à la fois en gestion passive (+76 Md€, +21 Md€ au T4), dont les ETF (+46 Md€, +18 Md€ au T4), et en gestion active (+13 Md€, +5 Md€ au T4), grâce aux stratégies obligataires et diversifiées.

En termes de clientèle, les deux grands segments et les JV ont contribué à la collecte annuelle :

+21,7 Md€ (+7 Md€ au T4) pour le Retail , grâce à la poursuite du dynamisme des Distributeurs tiers (+33 Md€, +11 Md€ au T4) et malgré les sorties des réseaux UniCredit (-16 Md€ sur l’année, -4 Md€ au T4) ;

pour le , grâce à la poursuite du dynamisme des Distributeurs tiers (+33 Md€, +11 Md€ au T4) et malgré les sorties des réseaux UniCredit (-16 Md€ sur l’année, -4 Md€ au T4) ; +47,7 Md€ (+13 Md€ au T4) pour l’Institutionnel , grâce à la bonne dynamique des contrats vie en euros pour les assureurs Crédit Agricole et Société Générale (+16 Md€, +2 Md€ au T4) et au gain d’importants mandats auprès de fonds de pension, banques centrales et fonds souverains ;

pour , grâce à la bonne dynamique des contrats vie en euros pour les assureurs Crédit Agricole et Société Générale (+16 Md€, +2 Md€ au T4) et au gain d’importants mandats auprès de fonds de pension, banques centrales et fonds souverains ; +19,5 Md€ pour les JV (+1,7 Md€ au T4) ; l’Inde (SBI MF, +10 Md€, +2 Md€ au T4) et la Chine (ABC-CA, +2,4 Md€, +0,6 Md€ au T4) confirment le bon niveau de collecte des trois premiers trimestres. La Corée du Sud (NH-Amundi, +6 Md€, mais -1,0 Md€ au T4) a enregistré des sorties saisonnières en produits de trésorerie, alors que le reste de l’année a été dynamique.

Résultats de l’année 2025 : résultat avant impôt1 +6% vs. 20242

Données ajustées1

Les revenus nets ajustés1 s’élèvent à 3 417 M€, en hausse de +6% par rapport à 2024 pro forma2. Cette performance est tirée par l’ensemble des revenus d’activité :

les commissions nettes de gestion progressent de +4%, portées par la progression des encours, en dépit d’une légère érosion de la marge liée au mix produits et au mix clients ;

progressent de +4%, portées par la progression des encours, en dépit d’une légère érosion de la marge liée au mix produits et au mix clients ; les commissions de surperformance sont à un niveau élevé, 173 M€ (+23%), en lien avec les bonnes performances de gestion, notamment en stratégies obligataires et diversifiées ;

sont à un niveau élevé, 173 M€ (+23%), en lien avec les bonnes performances de gestion, notamment en stratégies obligataires et diversifiées ; les revenus de technologie s’élèvent à 116 M€ (+45%), grâce à la croissance organique (+30%) et l’intégration en année pleine d’aixigo.

La progression des charges d’exploitation ajustées1 reste maîtrisée, +6% vs. 2024 pro forma2 soit -1 781 M€. Cette hausse, contenue dans un contexte d’activité soutenue, reflète également les investissements organiques réalisés sur les axes de croissance.

Le coefficient d’exploitation ajusté1 ressort à 52,1%.

Les entreprises associées, JV et Victory Capital, voient leurs contributions8 progresser respectivement de +10% et +12%1,2. La contribution de Victory Capital reflète la montée en puissance des synergies.

Le résultat avant impôt1 atteint 1 858 M€, en hausse de +6,2% par rapport à 2024 pro forma2.

La charge d’impôt ajustée1 2025 atteint -507 M€, en forte progression par rapport à 2024 pro forma2, reflet de la hausse des résultats du Groupe et de la contribution exceptionnelle sur le bénéfice des grandes entreprises en France, qui s’élève à -74 M€1.

Le résultat net ajusté1 ressort à 1 354 M€. Hors la contribution exceptionnelle d’impôt sur les sociétés, il aurait atteint 1 428 M€, en progression de +3% par rapport à 2024.

Le Bénéfice net par Action ajusté1 sur l’année 2025 atteint 6,58 €.

Données comptables pour l’année 2025

Le résultat net comptable part du groupe s’élève à 1 592 M€. Il a intègre la plus-value non monétaire de +402 M€ liée à la finalisation du partenariat avec Victory Capital ainsi que la charge exceptionnelle liée au plan d’optimisation des coûts de -88 M€ au second semestre.

Le Bénéfice net par Action comptable 2025 atteint 7,74 €.

Résultats du quatrième trimestre 2025 : résultat avant impôt1 +12% T4/T42 grâce à l’activité et la maîtrise des charges

Données ajustées1

Les revenus nets ajustés1 s’élèvent à 899 M€, en hausse de +8,2% par rapport au quatrième trimestre 2024 pro forma2, tirés par les commissions de gestion (+4%), les commissions de surperformance (+47%) et les revenus de technologie (+37%). Ces revenus progressent aussi par rapport au troisième trimestre 2025.

Les charges d’exploitation ajustées1, à -450 M€, restent maîtrisées à +5,9% par rapport au quatrième trimestre 2024 pro forma2, compte tenu du haut niveau de revenus du trimestre et des investissements dans les initiatives de développement. Les premiers effets des mesures d’optimisation permettent d’accélérer le redéploiement sur les axes de développement.

Grâce à l’effet ciseaux positif entre évolutions des revenus et des charges, le coefficient d’exploitation s’améliore sur un an à 50,1% en données ajustées1 et pro forma2.

Le résultat avant impôt1 atteint 519 M€, en hausse de +12,3% par rapport au quatrième trimestre 2024 pro forma2, grâce aux progressions du résultat opérationnel et des contributions des JV (+22%) et de Victory1 (+19%).

La charge d’impôt ajustée1 du quatrième trimestre 2025 atteint -143 M€. Outre l’impact trimestriel de la contribution exceptionnelle d’impôt en France (-11 M€), elle inclut une charge d’impôt de -12 M€ relative au versement par la JV indienne SBI MF d’un dividende exceptionnel9.

Le résultat net ajusté1 ressort à 376 M€, quasiment stable T4/T4. Retraité de la contribution exceptionnelle d’impôt, il aurait été de 387 M€, en hausse de +3% T4/T4.

Le Bénéfice net par Action ajusté1 au quatrième trimestre 2025 atteint 1,82 €.

Données comptables au quatrième trimestre 2025

Le résultat net comptable part du groupe s’élève à 346 M€. Il intègre une charge exceptionnelle de restructuration de -8 M€ liée au plan d’optimisation.

Le Bénéfice net par Action comptable au quatrième trimestre 2025 atteint 1,68 €.

Structure financière solide et gestion du capital conforme à nos engagements

L’actif net tangible10 s’élève à 4,9 Md€ au 31 décembre 2025, en progression de +10% par rapport à fin 2024.

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale annuelle du 2 juin 2026, un dividende de 4,25 euros par action, en numéraire11, soit un rendement de près de 6% sur la base du cours de l’action au 30 janvier 2026 (clôture à 74,95 €). Il correspond à un taux de distribution de 74% du résultat net part du Groupe comptable retraité de la plus-value sur l’opération Victory Capital, selon la méthode de calcul habituelle12.

Le Conseil d’Administration a également décidé de lancer, conformément aux engagements du Plan Ambitions 2025 et aux annonces du Plan à Moyen Terme 2028, un programme de rachat d’actions Amundi pour un total de 500 M€ en vue de leur annulation. Ce plan sera mis en œuvre dès le mercredi 4 février, il devrait s’échelonner sur une durée d’un an environ en fonction de la liquidité du titre et des contraintes réglementaires.

* *

*

ANNEXES

Compte de résultat ajusté1 de l’année 2025

(M€) 2025 2024* % var.

25/24* Revenus nets - ajustés 3 417 3 231 +5,8% Commissions de gestion 3 052 2 930 +4,2% Commissions de surperformance 173 141 +22,6% Technologie 116 80 +44,8% Produits financiers & autres revenus ajustés 75 80 -5,3% Charges d'exploitation - ajustées (1 781) (1 677) +6,2% Coefficient d'exploitation - ajusté (%) 52,1% 51,9% +0,2pp Résultat brut d'exploitation - ajusté 1 636 1 554 +5,3% Coût du risque & autres ajustés (8) (13) -34,5% Sociétés mises en équivalence – JV 135 123 +9,6% Sociétés mises en équivalence – Opérations US13 - ajusté 95 85 +11,6% Résultat avant impôt - ajusté 1 858 1 749 +6,2% Impôts sur les sociétés - ajusté (507) (370) +37,3% Minoritaires 3 3 +7,6% Résultat net part du Groupe - ajusté 1 354 1 382 -2,1% Amortissement des actifs intangibles après impôts (57) (67) -14,5% Coûts d'intégration et amortissement du PPA après impôts (82) (3) NS Revalorisation MtM ICG 4 - NS Ajustements Victory Capital (après impôts, en quote-part) (29) (8) NS Plus-value Victory Capital, après impôts 402 0 NS Résultat net part du Groupe 1 592 1 305 +22,0% Bénéfice par action (€) 7,74 6,37 +21,5% Bénéfice par action - ajusté (€) 6,58 6,75 -2,5%

* A des fins de comparaison après la finalisation du partenariat avec Victory Capital le 1er avril 2025 (voir communiqué de presse), les résultats 2024 ont été retraités comme si Amundi US avait été consolidée par mise en équivalence à 100% à partir du deuxième trimestre, donc sans contribution aux revenus, charges et impôt, mais seulement au résultat net via une ligne de société mise en équivalence. Les résultats 2025 n’ont pas été retraités, Amundi US reste donc intégrée globalement sur la période correspondant au premier trimestre.

Le détail de ces retraitements pour les années 2024 et 2025 et par trimestres se trouvent dans les pages suivantes.

Compte de résultat ajusté1 du quatrième trimestre 2025

(M€) T4 2025 T4 2024* % var.

T4/T4* T3 2025 % var.

T4/T3 Revenus nets - ajustés 899 831 +8,2% 815 +10,3% Commissions de gestion 763 732 +4,4% 747 +2,2% Commissions de surperformance 82 56 +46,9% 33 NS Technologie 35 26 +37,2% 29 +21,8% Produits financiers & autres revenus - ajustés 18 18 +2,4% 6 NS Charges d'exploitation - ajustées (450) (425) +5,9% (436) +3,2% Coefficient d'exploitation - ajusté (%) 50,1% 51,2% -1,1pp 53,5% -3,4pp Résultat brut d'exploitation - ajusté 449 406 +10,6% 379 +18,4% Coût du risque & autres - ajustés (2) (3) -47,5% (1) +52,6% Sociétés mises en équivalence – JV 36 29 +22,2% 34 +6,4% Sociétés mises en équivalence – Opérations US13 - ajusté 35 30 +18,8% 33 +6,1% Résultat avant impôt - ajusté 519 462 +12,3% 445 +16,5% Impôts sur les sociétés - ajustés (143) (85) +67,3% (106) +35,2% Minoritaires 0 1 -68,9% 1 -59,3% Résultat net part du Groupe - ajusté 376 377 -0,4% 340 +10,6% Amortissement des actifs intangibles après impôts (14) (17) -17,8% (14) +0,0% Coûts d'intégration et amortissement du PPA après impôts (13) (3) NS (61) -79,0% Revalorisation MtM ICG 4 - NS - NS Ajustements Victory Capital (après impôts, en quote-part) (7) (8) -16,8% (15) -56,6% Plus-value Victory Capital, après impôts 0 0 NS (0) NS Résultat net part du Groupe 346 349 -1,0% 249 +39,2% Bénéfice par action (€) 1,68 1,70 -1,4% 1,21 +38,8% Bénéfice par action - ajusté (€) 1,82 1,84 -0,8% 1,65 +10,3%

* Les séries trimestrielles ont été retraitées comme si Amundi US avait été consolidée par mise en équivalence à 100% du T2 au T4 2024 inclus ; pour les T3 et T4 2025 aucun retraitement n’a été appliqué.

Le détail de ces retraitements pour les années 2024 et 2025 et par trimestres se trouvent dans les pages suivantes.

Séries historiques pro forma ajustées1 – années 2024 & 2025

(M€) 2025 2024 - Contrib.

Amundi US

T2 au T4 24 2024

pro forma % var.

25/24 % var.

25/24

pro forma Commissions nettes de gestion 3 052 3 184 255 2 930 -4,1% +4,2% Commissions de surperformance 173 145 3 141 +19,7% +22,6% Revenus nets de gestion 3 226 3 329 258 3 071 -3,1% +5,0% Technologie 116 80 0 80 +44,8% +44,8% Produits nets financiers et autres revenus 0 (3) 9 (12) NS NS Produits nets financiers et autres revenus, ajustés 75 88 9 80 -14,6% -5,3% Revenus nets (a) 3 342 3 406 267 3 139 -1,9% +6,5% Revenus nets - ajustés (b) 3 417 3 497 267 3 231 -2,3% +5,8% Charges d'exploitation (c) (1 895) (1 852) (171) (1 681) +2,4% +12,8% Charges d'exploitation - ajustées (d) (1 781) (1 837) (160) (1 677) -3,1% +6,2% Résultat Brut d'exploitation (e)=(a)+(c) 1 446 1 554 96 1 458 -6,9% -0,8% Résultat brut d'exploitation - ajusté (f)=(b)+(d) 1 636 1 660 107 1 554 -1,4% +5,3% Coefficient d'exploitation (%) -(c)/(a) 56,7% 54,4% 64,1% 53,5% 2,35pp 3,18pp Coefficient d'exploitation - ajusté (%) -(d)/(b) 52,1% 52,5% 60,1% 51,9% -0,43pp 0,20pp Coût du risque & autres (g) 394 (10) 3 (13) NS NS Coût du risque & autres - ajusté (h) (8) (10) 3 (13) -13,7% -34,5% Sociétés mises en équivalence - JV (i) 135 123 0 123 +9,6% +9,6% Sociétés mises en équivalence - Opérations aux US (j) 66 0 (77) 77 NS -14,2% Sociétés mises en équivalence - Opérations aux US - ajusté (k) 95 0 (85) 85 NS +11,6% Résultat avant impôts (l)=(e)+(g)+(i)+(j) 2 041 1 668 22 1 646 +22,4% +24,0% Résultat avant impôts - ajusté (m)=(f)+(h)+(i)+(k) 1 858 1 774 25 1 749 +4,8% +6,2% Impôts sur les bénéfices (n) (452) (366) (22) (344) +23,6% +31,5% Impôts sur les bénéfices - ajustés (o) (507) (394) (25) (370) +28,7% +37,3% Minoritaires (p) 3 3 0 3 +7,6% +7,6% Résultat net part du Groupe (q)=(l)+(n)+(p) 1 592 1 305 0 1 305 +22,0% +22,0% Résultat net part du Groupe - ajusté (r)=(m)+(o)+(p) 1 354 1 382 0 1 382 -2,1% -2,1% Bénéfice par action (€) 7,74 6,37 6,37 +21,5% +21,5% Bénéfice par action - ajusté (€) 6,58 6,75 6,75 -2,5% -2,5%

Séries historiques pro forma ajustées1 – trimestres 2024-2025

(M€) T4 2025 T4 2024 - Contrib.

Amundi US

T4 2024 T4 2024

pro forma % var.

T4/T4 % var.

T4/T4

pro forma Commissions nettes de gestion 763 820 88 732 -6,9% +4,4% Commissions de surperformance 82 57 1 56 +43,9% +46,9% Revenus nets de gestion 846 877 90 788 -3,6% +7,4% Technologie 35 26 0 26 +37,2% +37,2% Produits nets financiers et autres revenus 2 (2) 4 (6) NS NS Produits nets financiers et autres revenus, ajustés 18 21 4 18 -15,4% +2,4% Revenus nets (a) 883 901 93 807 -1,9% +9,4% Revenus nets - ajustés (b) 899 924 93 831 -2,7% +8,2% Charges d'exploitation (c) (472) (496) (67) (429) -4,8% +10,1% Charges d'exploitation - ajustées (d) (450) (482) (56) (425) -6,5% +5,9% Résultat Brut d'exploitation (e)=(a)+(c) 411 405 26 379 +1,6% +8,6% Résultat brut d'exploitation - ajusté (f)=(b)+(d) 449 443 37 406 +1,4% +10,6% Coefficient d'exploitation (%) -(c)/(a) 53,5% 55,1% 71,9% 53,1% -1,60pp 0,36pp Coefficient d'exploitation - ajusté (%) -(d)/(b) 50,1% 52,1% 60,4% 51,2% -2,04pp -1,10pp Coût du risque & autres (g) (2) (3) 0 (3) -47,1% -47,6% Coût du risque & autres - ajusté (h) (2) (3) 0 (3) -47,1% -47,5% Sociétés mises en équivalence - JV (i) 36 29 0 29 +22,2% +22,2% Sociétés mises en équivalence - Opérations aux US (j) 29 0 (22) 22 NS +32,1% Sociétés mises en équivalence - Opérations aux US - ajusté (k) 35 0 (30) 30 NS +18,8% Résultat avant impôts (l)=(e)+(g)+(i)+(j) 474 431 5 427 +9,9% +11,1% Résultat avant impôts - ajusté (m)=(f)+(h)+(i)+(k) 519 469 7 462 +10,5% +12,3% Impôts sur les bénéfices (n) (128) (83) (5) (78) +55,2% +64,4% Impôts sur les bénéfices - ajustés (o) (143) (93) (7) (85) +54,2% +67,3% Minoritaires (p) 0 1 0 1 -68,9% -68,9% Résultat net part du Groupe (q)=(l)+(n)+(p) 346 349 (0) 349 -1,0% -1,0% Résultat net part du Groupe - ajusté (r)=(m)+(o)+(p) 376 377 (0) 377 -0,4% -0,4% Bénéfice par action (€) 1,68 1,70 1,70 -1,4% -1,4% Bénéfice par action - ajusté (€) 1,82 1,84 1,84 -0,8% -0,8%

Définition des encours

Actifs sous gestion et collecte nette incluant les actifs conseillés et commercialisés et les fonds de fonds, comprenant 100 % des encours gérés et de la collecte nette des JV asiatiques ; pour Wafa Gestion au Maroc et la distribution aux clients US de Victory Capital, les encours et collecte nette sont repris pour la part d’Amundi dans le capital des deux entités.

Evolution des encours sous gestion sur trois ans, de fin 2022 à fin 2025

(Md€) Encours sous gestion Collecte



nette Effet marché et change Effet



Périmètre Variation des encours

vs. trimestre précédent Au 31/12/2022 1 904 +0,5% T1 2023 -11,1 +40,9 - Au 31/03/2023 1 934 +1,6% T2 2023 +3,7 +23,8 - Au 31/06/2023 1 961 +1,4% T3 2023 +13,7 -1,7 - Au 30/09/2023 1 973 +0,6% T4 2023 +19,5 +63,8 -20 Au 31/12/2023 2 037 +3,2% T1 2024 +16,6 +62.9 - Au 31/03/2024 2 116 +3,9% T2 2024 +15,5 +16,6 +7,9 30/06/2024 2 156 +1,9% T3 2024 +2,9 +32,5 - 30/09/2024 2 192 +1,6% T4 2024 +20,5 +28,1 - 31/12/2024 2 240 +2,2% T1 2025 +31,1 -24,0 - 31/03/2025 2 247 +0,3% T2 2025 +20,4 +10,1 -10,6 30/06/2025 2 267 +0,9% T3 2025 +15,1 +35,2 - 30/09/2025 2 317 +2,2% T4 2025 +20,9 +42,0 - 31/12/2025 2 380 +2,7%

Total sur un an entre le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 : +6,2%

Collecte nette +87,6 Md€

Effet marché +154,9 Md€

Effet change -93,0 Md€

Effets périmètre -9,7 Md€

(T2 2025 effet de la sortie des encours US d’Amundi US et reprise de 26% des encours Victory Capital aux US ; l’acquisition d’aixigo n’a pas d’effet sur les encours sous gestion)

Détail des encours et de la collecte nette par segments de clientèle14

(Md€) Encours

31.12.2025 Encours

31.12.2024 % var.

/31.12.2024 Collecte

T4 2025 Collecte

T4 2024 Collecte

2025 Collecte

2024 Réseaux France 146 138 +5,6% -0,9 +0,8 +1,1 +1,1 Réseaux internationaux 161 167 -3,3% -3,4 -2,1 -12,0 -6,5 Dont Amundi BOC WM 4 2 +89,8% +0,4 -0,6 +2,0 -1,2 Distributeurs tiers 397 401 -1,1% +11,1 +12,7 +32,6 +31,9 Retail 704 706 -0,3% +6,8 +11,5 +21,7 +26,6 Institutionnels & Souverains (*) 572 521 +9,8% +6,4 -0,7 +30,7 +0,7 Corporates 121 122 -1,1% +5,0 +8,6 -2,0 +2,8 Epargne entreprises 104 90 +15,7% -0,5 +0,7 +3,1 +3,1 Assureurs CA & SG 455 429 +6,0% +2,4 -1,5 +15,9 -1,0 Institutionnels (*) 1 251 1 162 +7,7% +13,2 +7,1 +47,7 +5,6 JV 364 372 -2,0% +1,7 +1,9 +19,5 +23,3 Victory - Distribution US 60 0 NS -0,8 0,0 -1,4 0,0 Total 2 380 2 240 +6,2% +20,9 +20,5 +87,6 +55,4

(*) y compris fonds de fonds

Détail des encours et de la collecte nette par classes d’actifs14

(Md€) Encours

31.12.2025 Encours

31.12.2024 % var.

/31.12.2024 Collecte

T4 2025 Collecte

T4 2024 Collecte

2025 Collecte

2024 Actions 623 544 +14,6% +8,2 +7,3 +46,0 +7,3 Diversifiés 286 274 +4,2% +1,6 -0,9 +3,5 -23,2 Obligations 761 747 +1,8% +16,2 +10,6 +39,3 +47,4 Actifs réels, alternatifs et structurés 106 114 -7,4% -1,7 +0,9 -7,6 +2,4 ACTIFS MLT hors JV et distribution US 1 776 1 680 +5,7% +24,2 +17,9 +81,2 +34,0 Trésorerie hors JV et

distribution US 180 188 -4,5% -4,2 +0,7 -11,7 -1,8 Actifs hors JV et distribution US 1 956 1 868 +4,7% +20,0 +18,5 +69,5 +32,2 JV 364 372 -2,0% +1,7 +1,9 +19,5 +23,3 Victory - Distribution US 60 - NS -0,8 - -1,4 - TOTAL 2 380 2 240 +6,2% +20,9 +20,5 +87,6 +55,4 Dont actifs MLT 2 163 2 018 +7,2% +24,5 +21,1 +93,3 +56,0 Dont produits de trésorerie 217 222 -2,2% -3,6 -0,6 -5,7 -0,5

Détail des encours et de la collecte nette par types de gestion et classes d’actifs14

(Md€) Encours

31.12.2025 Encours

31.12.2024 % var.

/31.12.2024 Collecte

T4 2025 Collecte

T4 2024 Collecte

2025 Collecte

2024 Gestion active 1 153 1 148 +0,5% +4,9 +5,5 +13,2 +7,6 Actions 205 206 -0,5% -3,0 -2,5 -10,4 -7,9 Diversifiés 277 263 +5,4% +1,9 -1,2 +3,6 -24,5 Obligations 671 679 -1,1% +6,0 +9,1 +19,9 +40,1 Produits structurés 40 44 -8,1% -1,1 +0,9 -5,5 +3,6 ETF & Solutions indicielles 518 418 +23,7% +21,0 +11,5 +75,6 +23,9 ETF & ETC 342 268 +27,5% +18,1 +10,5 +46,5 +27,8 Index 175 150 +16,9% +2,9 +1,0 +29,1 -3,9 Actifs privés & Alternatifs 65 70 -6,9% -0,6 -0,0 -2,1 -1,2 Actifs privés 62 66 -6,1% -0,4 +0,1 -1,2 +0,0 Alternatifs 3 4 -19,9% -0,3 -0,1 -0,9 -1,2 ACTIFS MLT hors JV et distribution US 1 776 1 680 +5,7% +24,2 +17,9 +81,2 +34,0 Trésorerie hors JV et distribution US 180 188 -4,5% -4,2 +0,7 -11,7 -1,8 TOTAL ACTIFS hors JV et distribution US 1 956 1 868 +4,7% +20,0 +18,5 +69,5 +32,2 JV 364 372 -2,0% +1,7 +1,9 +19,5 +23,3 Victory - Distribution US 60 - NS -0,8 - -1,4 - TOTAL 2 380 2 240 +6,2% +20,9 +20,5 +87,6 +55,4 Dont actifs MLT 2 163 2 018 +7,2% +24,5 +21,1 +93,3 +56,0 Dont produits de trésorerie 217 222 -2,2% -3,6 -0,6 -5,7 -0,5

Détail des encours et de la collecte nette par zones géographiques14

(Md€) Encours

31.12.2025 Encours

31.12.2024 % var.

/31.12.2024 Collecte

T4 2025 Collecte

T4 2024 Collecte

2025 Collecte

2024 France 1 051 994 +5,7% -4,6 +5,9 +5,4 +18,7 Italie 199 202 -1,4% -2,7 -0,8 -9,0 -14,5 Europe hors France & Italie 517 440 +17,5% +18,3 +11,1 +47,9 +17,1 Asie 475 469 +1,3% +3,6 -1,5 +32,6 +28,1 Reste du monde 138 135 +2,2% +6,4 +5,7 +10,7 +6,1 TOTAL 2 380 2 240 +6,2% +20,9 +20,5 +87,6 +55,4 TOTAL hors France 1 329 1 246 +6,7% +25,5 +14,6 +82,2 +36,8

Annexe méthodologique – Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP)

Données comptables et ajustées

Amundi a choisi de présenter des données comptables ajustées pour certains éléments du résultat (revenus nets, charges générales d’exploitation, quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence) afin de mieux refléter la rentabilité économique et opérationnelle de la société. Ces ajustements ont pour objectif de neutraliser les impacts identifiés lors d’acquisitions:

amortissements de contrats de distribution ou de contrats clients (Unicredit, Banco Sabadell, Alpha Associates ainsi que Bawag et Lyxor jusqu'au 31/12/2024) en autres revenus

amortissements liés à la prise en compte de compléments de prix (Alpha Associates) la variation de valeur de marché de la participation dans ICG en en revenus financiers

amortissements d’actifs incorporels technologiques (aixigo) en charges d’exploitation

coûts d’intégration (Victory Capital) ou d’acquisition (ICG) en charges d’exploitation, et plus ou moins-value de cession (Victory Capital) en résultat sur autres actifs

ainsi que les charges provisionnées liées à des plans d’optimisation ou de restructuration (en charges d’exploitation).

Enfin, les ajustements appliqués par Victory Capital, participation cotée mise en équivalence, entre ses résultats publiés et ses résultats ajustés sont repris à l’identique dans les résultats du Groupe Amundi, car ils correspondent à des ajustements de même nature que ceux du Groupe détaillés ci-dessus. Ils sont repris dans la ligne sociétés mises en équivalence

Les montants agrégés de ces éléments pour les différentes périodes sous revue sont les suivants :

T4 2024* : -35 M€ avant impôts et -28 M€ après impôts

2024* : -103 M€ avant impôts et -77 M€ après impôts

T3 2025 : -118 M€ avant impôts et -91 M€ après impôts

T4 2025 : -45 M€ avant impôts et -30 M€ après impôts

2025 : -219 M€ avant impôts et -164 M€ après impôts, + 402 M€ de plus-value (sans effet fiscal)

Indicateurs Alternatifs de Performance15

Afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, Amundi publie des données ajustées qui sont calculées conformément à l’annexe méthodologique présentée ci-dessus.

Les données ajustées se réconcilient avec les données comptables de la manière suivante :

= données comptables





= données ajustées





(M€) 2025 2024* 2024 T4

2025 T4 2024* T4

2024 T3

2025 Revenus nets (a) 3 342 3 139 3 406 883 807 901 795 - Amortissements des actifs intangibles avant impôt (73) (87) (87) (18) (22) (22) (18) - Autres charges non monétaires liées à Alpha Associates (6) (4) (4) (1) (1) (1) (1) - Revalorisation à valeur de marché - ICG 4 - - 4 - - - Revenus nets – ajustés (b) 3 417 3 231 3 497 899 831 924 815 Charges d’exploitation (c) (1 895) (1 681) (1 852) (472) (429) (496) (518) - Coûts d'intégration et de restructuration avant impôt (108) (2) (13) (20) (2) (13) (80) - Amortissement du PPA lié à aixigo avant impôt (7) (1) (1) (2) (1) (1) (2) Charges d’exploitation – ajustées (d) (1 781) (1 677) (1 837) (450) (425) (482) (436) Résultat Brut d’Exploitation (e)=(a)+(c) 1 446 1 458 1 554 411 379 405 277 Résultat Brut d’Exploitation – ajusté (f)=(b)+(d) 1 636 1 554 1 660 449 406 443 379 Coefficient d’exploitation (%) -(c)/(a) 56,7% 53,5% 54,4% 53,5% 53,1% 55,1% 65,2% Coefficient d’exploitation ajusté (%) -(d)/(b) 52,1% 51,9% 52,5% 50,1% 51,2% 52,1% 53,5% Coût du risque et autres (g) 394 (13) (10) (2) (3) (3) (1) Coût du risque et autres - ajusté (h) (8) (13) (10) (2) (3) (3) (1) Sociétés mises en équivalence – JV (i) 135 123 123 36 29 29 34 Sociétés mises en équivalence – Opérations US13 (j) 66 77 0 29 22 0 18 Sociétés mises en équivalence – Opérations US13 -

ajusté (k) 95 85 0 35 30 0 33 Résultat avant Impôt (l)=(e)+(g)+(i)+(j) 2 041 1 646 1 668 474 427 431 327 Résultat avant Impôt – ajusté (m)=(f)+(h)+(i)+(k) 1 858 1 749 1 774 519 462 469 445 Impôts sur les bénéfices (n) (452) (344) (366) (128) (78) (83) (79) Impôts sur les bénéfices - ajustés (o) (507) (370) (394) (143) (85) (93) (106) Minoritaires (p) 3 3 3 0 1 1 1 Résultat net part du Groupe (q)=(l)+(n)+(p) 1 592 1 305 1 305 346 349 349 249 Résultat net part du Groupe – ajusté (r)=(m)+(o)+(p) 1 354 1 382 1 382 376 377 377 340 Bénéfice par action (€) 7,74 6,37 6,37 1,68 1,70 1,70 1,21 Bénéfice par action – ajusté (€) 6,58 6,75 6,75 1,82 1,84 1,84 1,65

* A des fins de comparaison après la finalisation du partenariat avec Victory Capital le 1er avril 2025 (voir communiqué de presse), les résultats 2024 ont été retraités comme si Amundi US avait été consolidée par mise en équivalence à 100% à partir du deuxième trimestre, donc sans contribution aux revenus, charges et impôt, mais seulement au résultat net via une ligne de société mise en équivalence. Les résultats 2025 n’ont pas été retraités, Amundi US reste donc intégrée globalement sur la période correspondant au premier trimestre.

Actionnariat

31 décembre 2025 30 septembre 2025 30 juin 2025 31 décembre 2024 (unités) Nombre

d'actions % du capital Nombre

d'actions % du capital Nombre

d'actions % du capital Nombre

d'actions % du capital Groupe Crédit Agricole 141 057 399 68,35% 141 057 399 68,67% 141 057 399 68,67% 141 057 399 68,67% Salariés 4 990 841 2,42% 4 221 408 2,06% 4 398 054 2,14% 4 272 132 2,08% Autocontrôle 1 631 846 0,79% 1 651 188 0,80% 1 625 258 0,79% 1 992 485 0,97% Flottant 58 706 240 28,44% 58 489 267 28,47% 58 338 551 28,40% 58 097 246 28,28% Nombre d'actions en fin de période 206 386 326 100,0% 205 419 262 100,0% 205 419 262 100,0% 205 419 262 100,0% Nb moyen d'actions depuis le début de l'année 205 580 881 - 205 419 262 - 205 419 262 - 204 776 239 - Nb moyen d'actions depuis le début du trimestre 206 060 467 - 205 419 262 - 205 419 262 - 205 159 257 -

Nombre moyen d’actions prorata temporis.

Le nombre moyen d’actions a augmenté de +0,3% entre le T3 2025 et le T4 2025, a augmenté de +0,4% entre le T4 2024 et le T4 2025, et a augmenté de +0,4% entre l'année 2024 et l'année 2025

Une augmentation de capital réservée aux salariés a été enregistrée le 23 octobre 2025. 967 064 titres ont été créés (~0,5% du capital avant l’opération).

Calendrier de communication financière

Publication des résultats du T1 2026 : mercredi 29 avril 2026

Assemblée générale : mardi 2 juin 2026

Dividende : détachement le 9 juin 2026, mise en paiement à partir du 11 juin 2026

Publication des résultats du T2 et du S1 2026 : jeudi 30 juillet 2026

Publication des résultats du T3 et des 9 mois 2026 : jeudi 29 octobre 2026





A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux16, Amundi propose à ses 200 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui près de 2 400 milliards d’euros d’encours17.

Ses six plateformes de gestion internationales18, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 600 professionnels dans 34 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

1 Données ajustées : voir p. 13

2 Pro forma : dans ce document les séries historiques ont été retraitées à périmètre comparable, voir en annexe pp. 8 et 9

3 Voir définition des encours p. 10

4 Les collectes présentées dans cette partie sont sur l’année 2025 et ne sont pas cumulatives, puisqu’elles peuvent se recouper en partie, par exemple un ETF vendu à un acteur digital en Asie.

5 Voir communiqué de presse du 18 novembre 2025

6 Paris-Aligned Benchmark (PAB) : standards d’alignement sur l’objectif de réchauffement maximum fixé à la COP21 à Paris de +1,5°C

7 Actifs à Moyen-Long Terme (MLT), hors entreprises associées (les JV asiatiques et la distribution US de Victory Capital)

8 Consolidées par mise en équivalence. Victory Capital n’a été consolidé que sur les trois derniers trimestres de 2025, et la variation pro forma compare sa contribution à celle d’Amundi US sur la même période de 2024

9 Dividende exceptionnel de 130 M€ (part Amundi) au quatrième trimestre, dans le cadre de son projet d’introduction en bourse annoncé en novembre ; à noter que, SBI MF étant consolidée, ce dividende n’a pas contribué aux revenus ou au résultat du Groupe Amundi, mais il a augmenté sa position de trésorerie

10 Capitaux propres moins goodwill et immobilisations incorporelles

11 Détaché le mardi 9 juin 2026 et mis en paiement à compter du jeudi 11 juin 2026

12 Dividende divisé par le résultat net comptable hors éléments exceptionnels non liés à des flux de trésorerie

13 26% de Victory Capital à partir du T2 2025 et 100% d’Amundi US en 2024 (T2, T3 et T4)

14 Voir définition des encours, p. 10

15 Voir aussi la section 4.3 du Document d’Enregistrement Universel 2024 déposé auprès de l’AMF le 16 avril 2025 sous le numéro D25-0272

16 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2025 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2024

17 Données Amundi au 31/12/2025

18 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

Pièce jointe