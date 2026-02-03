eQ-konserni uudistaa johtoryhmänsä

 | Source: eQ Oyj eQ Oyj

eQ Oyj muutokset hallitus/johto/tilintarkastus
3.2.2026, klo 8:00

eQ uudistaa johtoryhmänsä kokoonpanon tukemaan strategian toimeenpanoa ja konsernin johtamista. eQ:n hallitus on nimittänyt konsernin johtoryhmän ja uusi johtoryhmä aloittaa toimintansa 3.2.2026 toimitusjohtaja Jouko Pölösen johdolla.

Johtoryhmän kokoonpano 3.2.2026 alkaen:

  • Jouko Pölönen, eQ Oyj:n toimitusjohtaja, KTM, eMBA (s.1970)
  • Tero Estovirta, eQ Varainhoito Oy:n toimitusjohtaja, DI (s.1971)
  • Jacob af Forselles, Advium Corporate Finance Oy:n toimitusjohtaja, KTM, OTK (s.1973)
  • Kirsi Hokka, asiakkuudet, KTM (s.1965)
  • Taina Kyllönen, henkilöstö ja viestintä, KTM (s.1967)
  • Arimo Leppä, teknologia ja kehittäminen, OTM (s.1984)
  • Antti Lyytikäinen, talous, KTM (s.1981)
  • Juha Surve, lakiasiat, OTM, KTM (s.1980)             

eQ-konsernin toiminta ja raportointi muodostuu jatkossa kahdesta liiketoimintasegmentistä varainhoidosta ja corporate finance -toiminnasta. Varainhoidon kokonaisuus jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen private equity, kiinteistöt sekä osakkeet ja korot. Näiden liiketoiminta-alueiden johtajina ja eQ Varainhoidon johtoryhmän jäseninä toimivat:

  • Staffan Jåfs, private equity, KTM (s.1974)
  • Jennifer Eloheimo, kiinteistöt, OTM (s.1980)
  • Veli-Pekka Heikkinen, osakkeet ja korot, KTT (s.1968)

Yhtiön päivitetty strategia on julkaistu 3.2.2026.

Johtoryhmän jäsenten CV:t ja kuvat ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla: www.eQ.fi

eQ Oyj

Lisätietoja: Jouko Pölönen, eQ:n toimitusjohtaja, puh 0501282
Taina Kyllönen, eQ:n henkilöstö- ja viestintäjohtaja, puh 0405822175

Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.eQ.fi, keskeiset tiedotusvälineet

eQ on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä konserni. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 13,8 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja. Konsernin emoyhtiön eQ Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.


