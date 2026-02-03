eQ-konserni uudistaa johtoryhmänsä

eQ Oyj muutokset hallitus/johto/tilintarkastus
3.2.2026, klo 8:00
eQ uudistaa johtoryhmänsä kokoonpanon tukemaan strategian toimeenpanoa ja konsernin johtamista. eQ:n hallitus on nimittänyt konsernin johtoryhmän ja uusi johtoryhmä aloittaa toimintansa 3.2.2026 toimitusjohtaja Jouko Pölösen johdolla.
Johtoryhmän kokoonpano 3.2.2026 alkaen:
- Jouko Pölönen, eQ Oyj:n toimitusjohtaja, KTM, eMBA (s.1970)
- Tero Estovirta, eQ Varainhoito Oy:n toimitusjohtaja, DI (s.1971)
- Jacob af Forselles, Advium Corporate Finance Oy:n toimitusjohtaja, KTM, OTK (s.1973)
- Kirsi Hokka, asiakkuudet, KTM (s.1965)
- Taina Kyllönen, henkilöstö ja viestintä, KTM (s.1967)
- Arimo Leppä, teknologia ja kehittäminen, OTM (s.1984)
- Antti Lyytikäinen, talous, KTM (s.1981)
- Juha Surve, lakiasiat, OTM, KTM (s.1980)
eQ-konsernin toiminta ja raportointi muodostuu jatkossa kahdesta liiketoimintasegmentistä varainhoidosta ja corporate finance -toiminnasta. Varainhoidon kokonaisuus jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen private equity, kiinteistöt sekä osakkeet ja korot. Näiden liiketoiminta-alueiden johtajina ja eQ Varainhoidon johtoryhmän jäseninä toimivat:
- Staffan Jåfs, private equity, KTM (s.1974)
- Jennifer Eloheimo, kiinteistöt, OTM (s.1980)
- Veli-Pekka Heikkinen, osakkeet ja korot, KTT (s.1968)
Yhtiön päivitetty strategia on julkaistu 3.2.2026.
Johtoryhmän jäsenten CV:t ja kuvat ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla: www.eQ.fi
eQ Oyj
Lisätietoja: Jouko Pölönen, eQ:n toimitusjohtaja, puh 0501282
Taina Kyllönen, eQ:n henkilöstö- ja viestintäjohtaja, puh 0405822175
