eQ-konserni uudistaa johtoryhmänsä

eQ Oyj muutokset hallitus/johto/tilintarkastus

3.2.2026, klo 8:00

eQ uudistaa johtoryhmänsä kokoonpanon tukemaan strategian toimeenpanoa ja konsernin johtamista. eQ:n hallitus on nimittänyt konsernin johtoryhmän ja uusi johtoryhmä aloittaa toimintansa 3.2.2026 toimitusjohtaja Jouko Pölösen johdolla.

Johtoryhmän kokoonpano 3.2.2026 alkaen:

Jouko Pölönen, eQ Oyj:n toimitusjohtaja, KTM, eMBA (s.1970)

Tero Estovirta, eQ Varainhoito Oy:n toimitusjohtaja, DI (s.1971)

Jacob af Forselles, Advium Corporate Finance Oy:n toimitusjohtaja, KTM, OTK (s.1973)

Kirsi Hokka, asiakkuudet, KTM (s.1965)

Taina Kyllönen, henkilöstö ja viestintä, KTM (s.1967)

Arimo Leppä, teknologia ja kehittäminen, OTM (s.1984)

Antti Lyytikäinen, talous, KTM (s.1981)

Juha Surve, lakiasiat, OTM, KTM (s.1980)

eQ-konsernin toiminta ja raportointi muodostuu jatkossa kahdesta liiketoimintasegmentistä varainhoidosta ja corporate finance -toiminnasta. Varainhoidon kokonaisuus jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen private equity, kiinteistöt sekä osakkeet ja korot. Näiden liiketoiminta-alueiden johtajina ja eQ Varainhoidon johtoryhmän jäseninä toimivat:

Staffan Jåfs, private equity, KTM (s.1974)

Jennifer Eloheimo, kiinteistöt, OTM (s.1980)

Veli-Pekka Heikkinen, osakkeet ja korot, KTT (s.1968)

Yhtiön päivitetty strategia on julkaistu 3.2.2026.

eQ Oyj

eQ on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä konserni. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 13,8 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja. Konsernin emoyhtiön eQ Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.