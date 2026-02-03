eQ Oyj tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2025

eQ Oyj tilinpäätöstiedote

3.2.2026, klo 8:00

Tammi-joulukuu 2025 lyhyesti

Konsernin nettoliikevaihto oli katsauskaudella 58,2 miljoonaa euroa (65,6 MEUR 1.1.-31.12.2024). Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 58,5 miljoonaa euroa (63,8 MEUR).

Konsernin liikevoitto laski 21 prosenttia ja oli 27,4 miljoonaa euroa (34,5 MEUR).

Osakekohtainen tulos oli 0,52 euroa (0,66 euroa).

Varainhoito-segmentin nettoliikevaihto laski 3 prosenttia 56,9 miljoonaan euroon (58,5 MEUR) ja liikevoitto 5 prosenttia 32,0 miljoonaan euroon (33,7 MEUR). Varainhoito-segmentin hallinnointipalkkiot laskivat 5 prosenttia 53,1 miljoonaan euroon (55,6 MEUR) ja tuottosidonnaiset palkkiot nousivat 24 prosenttia 4,4 miljoonaan euroon (3,6 MEUR). Hallinnoitavat varat olivat katsauskauden lopussa 13,8 miljardia euroa (13,4 mrd. EUR 31.12.2024).

Corporate Finance -segmentin nettoliikevaihto oli 1,7 miljoonaa euroa (5,3 MEUR) ja liikevoitto

-1,4 miljoonaa euroa (1,5 MEUR). Corporate Finance -liiketoiminnalle on tyypillistä, että menestyspalkkioiden vaikutus laskutuksessa on huomattava, minkä takia segmentin tulos voi vaihdella merkittävästi.

-1,4 miljoonaa euroa (1,5 MEUR). Corporate Finance -liiketoiminnalle on tyypillistä, että menestyspalkkioiden vaikutus laskutuksessa on huomattava, minkä takia segmentin tulos voi vaihdella merkittävästi. Sijoitukset-segmentin liikevoitto oli -0,7 miljoonaa euroa (1,1 MEUR). Liikevoittoon vaikutti negatiivisesti asuntorahastoista kirjatut arvonmuutokset sekä valuuttakurssimuutokset USD-määräisissä sijoituksissa. Konsernin oman pääoma- ja kiinteistörahastosijoitustoiminnan nettokassavirta oli -0,3 miljoonaa euroa (0,8 MEUR).

eQ Oyj:n hallitus nimitti Jouko Pölösen eQ Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Pölönen aloitti tehtävässään 1.9.2025.

Osinkoehdotus on 0,52 euroa (0,66 euroa) osakkeelta.

Loka-joulukuu 2025 lyhyesti

Konsernin nettoliikevaihto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 15,3 miljoonaa euroa (14,8 MEUR 1.10.-31.12.2024). Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 14,9 miljoonaa euroa (14,0 MEUR).

Konsernin liikevoitto nousi 15 prosenttia ja oli 8,0 miljoonaa euroa (6,9 MEUR).

Osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (0,13 euroa).

Avainluvut 1-12/25 1-12/24 Muutos 10-12/25 10-12/24 Muutos Nettoliikevaihto konserni, MEUR 58,2 65,6 -11 % 15,3 14,8 4 % Varainhoito nettoliikevaihto, MEUR 56,9 58,5 -3 % 14,1 13,0 8 % Corporate Finance nettoliikevaihto, MEUR 1,7 5,3 -67 % 0,8 1,0 -24 % Sijoitukset nettoliikevaihto, MEUR -0,7 1,1 -166 % 0,4 0,6 -42 % Konsernihallinto ja eliminoinnit nettoliikevaihto, MEUR 0,3 0,8 0,0 0,1 Liikevoitto konserni, MEUR 27,4 34,5 -21 % 8,0 6,9 15 % Varainhoito liikevoitto, MEUR 32,0 33,7 -5 % 8,4 6,9 22 % Corporate Finance liikevoitto, MEUR -1,4 1,5 -191 % -0,1 0,0 -246 % Sijoitukset liikevoitto, MEUR -0,7 1,1 -166 % 0,4 0,6 -42 % Konsernihallinto liikevoitto, MEUR -2,5 -1,8 -0,7 -0,6 Kauden tulos, MEUR 21,6 27,4 -21 % 6,3 5,5 14 % Avainluvut 1-12/25 1-12/24 Muutos 10-12/25 10-12/24 Muutos Tulos / osake, EUR 0,52 0,66 -21 % 0,15 0,13 14 % Osinkoehdotus / osake, EUR 0,52 0,66 -21 % Oma pääoma / osake, EUR 1,67 1,77 -6 % 1,67 1,77 -6 % Kulu/tuotto -suhde, konserni, % 52,9 47,4 12 % 48,0 53,3 -10 % Oman pääoman tuotto, ROE, % p.a. 30,3 36,8 -18 % 38,2 31,1 23 % Likvidit varat, MEUR 15,1 17,0 -11 % 15,1 17,0 -11 % Pääoma- ja kiinteistörahastosijoitukset, MEUR 16,7 17,0 -2 % 16,7 17,0 -2 % Korolliset lainat, MEUR 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0 % Hallinnoitavat varat ilman raportointipalveluita, mrd. EUR 10,2 10,4 -2 % 10,2 10,4 -2 % Hallinnoitavat varat yhteensä, mrd. EUR 13,8 13,4 3 % 13,8 13,4 3 %

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2025 oli sijoittajille vaiherikas, mutta tuottoisa lähes kaikissa omaisuusluokissa. Markkinakehitystä leimasivat presidentti Trumpin tullipolitiikasta seurannut kauppasota sekä tekoälyteemaan liittynyt voimakas optimismi. Ukrainan sodan jatkuminen, Lähi-idän kriisi sekä paine Venezuelan ja Grönlannin asemaa kohtaan pitivät geopoliittista epävarmuutta yllä. Talouskasvu pysyi vakaana ja inflaatio lähellä tavoitetasoja, kun kauppasodan taloudelliset vaikutukset jäivät odotettua maltillisemmiksi.

Osakkeiden hinnat nousivat vuonna 2025 yhtiöiden vahvan tuloskunnon ja tekoälyn kehityksen tukemina. Yhdysvalloissa teknologiajättien tulokset lunastivat kovat kasvuodotukset, vaikka alkuvuonna markkinoilla heräsi huoli kiinalaisten toimijoiden mahdollisuuksista haastaa alan yhdysvaltalaisia markkinajohtajia. Kehittyvillä markkinoilla osaketuotot olivat korkeita erityisesti Etelä-Koreassa ja Taiwanissa informaatiosektorin vetämänä. Korkokäyrät jyrkentyivät vuonna 2025, kun keskuspankit laskivat ohjauskorkojaan laajasti eri puolilla maailmaa hintapaineiden hellittäessä. Puolustusmenojen kasvu lisäsi odotuksia julkisen talouden alijäämistä ja tuki pitkien korkojen nousua erityisesti Euroopassa. USA:ssa pitkiä korkoja nosti Trumpin poliittinen painostus keskuspankkia kohtaan, joka heijastui markkinoilla kasvaneena epävarmuutena. Yhdysvaltain dollari heikkeni tilikaudella euroa vastaan noin 12 prosenttia.

eQ:n liikevoitto 27,4 miljoonaa euroa

eQ-konsernin nettoliikevaihto vuonna 2025 oli 58,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 27,4 miljoonaa euroa. Nettoliikevaihto laski 11 prosenttia ja liikevoitto 21 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Sekä Corporate Finance- että Sijoitukset-segmentti tekivät negatiivisen tuloksen, millä oli merkittävä vaikutus tuloksen laskuun. Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen vaikutti negatiivisesti Sijoitukset-segmentin tulokseen sekä Private Equity -varainhoidon hallinnointipalkkioihin USD-määräisten rahastojen osalta.

eQ Varainhoito keräsi yli 230 miljoonaa euroa Private Equity- ja Asuntorahastoihin

eQ PE XVII US -rahastoon kerättiin vuoden 2025 aikana 190 miljoonaa dollaria. Lisäksi keräsimme 21 miljoonaa euroa uutta pääomaa eQ PE SF V -jälkimarkkinarahastoon, joka perustettiin vuonna 2024. Solmimme myös uusia Private Equity -ohjelmarahastosopimuksia kauden aikana. Pääomarahastojen yleinen irtautumisten ja pääomanpalautusten vähyys vaikeuttaa edelleen myyntiä, mutta vahva tuottohistoriamme mahdollistaa edelleen hyvän myynnin.

eQ:n hallinnoimien Private Equity -rahastojen tuotot olivat vuonna 2025 hyvällä tasolla. Vaikka pääomasijoitusmarkkinan transaktiovolyymi jäi edelleen pitkän aikavälin keskiarvon alapuolelle, eQ:n Private Equity -rahastojen yhteenlaskettu nettokassavirta oli tilikaudella neutraalilla tasolla. Vuoden 2025 lopussa yksi eQ:n hallinnoimista Private Equity -ohjelmarahastoista siirtyi kassavirrallisesti tuottosidonnaisen palkkion piiriin. Tuloslaskelmaan aiemmin jaksotetuista tuottopalkkioista kertyi tähän liittyen kassavirtaa 0,7 miljoonaa euroa.

Perustimme tilikaudella eQ Asunnot III -rahaston, johon siirrettiin kaksi aiempaa asuntorahastoamme. Keräsimme kyseiseen rahastoon 49 miljoonaa euroa merkintöjä. Avointen kiinteistörahastojen osalta markkinatilanne ei ole vielä olennaisesti muuttunut. Korkotason lasku parantaa kiinteistömarkkinoiden toimintaedellytyksiä, mutta markkina-aktiviteetti on yhä matalalla tasolla historiaan nähden, eikä tuottovaatimuksissa ole vielä nähty laskupainetta. Kiinteistömarkkinoiden kaupankäyntiaktiviteetti on kuitenkin vuoden 2025 aikana alkanut selvästi elpyä. Kiinteistövarainhoidon haastava markkinatilanne vaikutti siihen, että kiinteistörahastojen hallinnoitavat varat laskivat vuonna 2025. Sekä eQ Liikekiinteistöt- että eQ Yhteiskuntakiinteistöt -rahastojen lunastuksia on lykätty.

eQ Varainhoidon käytettyys säilyi vuoden 2025 SFR-tutkimuksessa erinomaisella tasolla. eQ on markkinan toiseksi käytetyin varainhoitaja ja 68 % noin sadasta Suomen suurimmasta instituutiosijoittajasta käyttää eQ:n palveluita. Vaihtoehtoisissa sijoituksissa, eli eQ:n tapauksessa kiinteistö- ja private equity -sijoituksissa, eQ on ylivoimaisesti käytetyin varainhoitaja.

Varainhoito-segmentin nettoliikevaihto laski kaudella 3 prosenttia 56,9 miljoonaan euroon. Nettoliikevaihdon lasku selittyy etenkin alemmilla kiinteistövarainhoidon palkkioilla. Private Equity -varainhoidon hallinnointi- ja tuottosidonnaiset palkkiot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Varainhoito-segmentin liikevoitto laski 5 prosenttia ollen 32,0 miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy 0,5 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja, jotka liittyvät varainhoitoliiketoiminnan strategiasuunnitteluun ja markkinaselvityksiin.

Adviumin liiketoimintaa rasitti haastava markkinatilanne

Yrityskauppojen ja kiinteistötransaktioiden määrä Suomessa pysyi katsauskaudella alhaisemmalla tasolla pidemmän aikavälin keskiarvoon verrattuna. Corporate Finance -segmentissä Advium toimi katsauskaudella neuvonantajana muun muassa M&A-transaktiossa, jossa Adviumin rooli ei ole julkinen. Kiinteistöjärjestelyissä Advium toimi muun muassa Ylvan neuvonantajana Helsingin keskustassa sijaitsevan kiinteistökokonaisuuden myynnissä.

Corporate Finance -segmentin nettoliikevaihto oli kaudella 1,7 miljoonaa euroa (5,3 MEUR) ja liikevoitto -1,4 miljoonaa euroa (1,5 MEUR).

Adviumin toimeksiantokanta on markkinatilanne huomioon ottaen hyvällä tasolla. Transaktioiden loppuunsaattaminen on kuitenkin pitkälti riippuvainen yleisestä pääomamarkkinatilanteesta ja sen kehityksestä.

Sijoitusten tulos laski

Sijoitukset-segmentin liikevoitto laski edellisvuodesta ja oli -0,7 miljoonaa euroa (1,1 MEUR). Negatiivinen tulos johtui sijoitusten arvonmuutoksista. Arvonmuutoksiin vaikutti negatiivisesti asuntorahastoista kirjatut arvonmuutokset sekä valuuttakurssimuutokset USD-määräisissä sijoituksissa. Pääoma- ja kiinteistörahastosijoitusten tasearvo oli tilikauden lopussa 16,7 miljoonaa euroa (17,0 MEUR 31.12.2024). eQ Oyj teki katsauskaudella yhden miljoonan dollarin sijoitussitoumuksen eQ PE XVII US -rahastoon ja yhden miljoonan euron sitoumuksen Asunnot III -rahastoon. Sijoitusten nettokassavirta oli -0,3 miljoonaa euroa (0,8 MEUR).

eQ:n strategia 2030 – paluu vahvaan kasvuun

eQ:ssa on viimeisen vuoden aikana tehty strategiatyötä ja kartoitettu tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia. eQ:n päivitetyn strategian 2030 tavoitteena on paluu vahvaan kasvuun. Kasvu perustuu eQ:n ainutlaatuisiin vahvuuksiin, pitkään kokemukseen ja asiantuntijoidemme huippuosaamiseen instituutioiden luotettuna varainhoitajana. Tavoitteenamme on vahvistaa asiakas- ja työntekijäkokemusta edelleen, laajentaa liiketoimintaa sekä kansainvälisesti että yksityisasiakkaisiin ja kaksinkertaistaa liikevoitto vuoden 2030 loppuun mennessä. eQ:n ainutlaatuisten vahvuuksien, pitkän kokemuksen ja asiantuntijoiden huippuosaamisen pohjalta on innostavaa lähteä rakentamaan kestävää vaurautta ja kasvua.

Jouko Pölönen

Toimitusjohtaja, eQ Oyj

Näkymät

Yleinen talouden epävarmuus ja tullikiistat viivästyttivät vuoden 2025 aikana myös kiinteistömarkkinan palautumista. Suomessa kiinteistötransaktiomarkkina kuitenkin kasvoi vuoden aikana selvästi edellisvuoteen verrattuna. Kaupankäynti kiihtyi etenkin vuoden loppua kohden. Aktiviteetin noususta huolimatta markkinalikviditeetti on edelleen matalalla tasolla historiaan nähden, ja kiinteistömarkkinan tilanne on yleisesti yhä haastava. Tuottovaatimukset eivät ole laskeneet, vaikka korkotaso on laskenut Euroopassa merkittävästi. Useissa kotimaisissa avoimissa kiinteistörahastoissa lunastuksia ei ole pystytty määräaikaan mennessä toteuttamaan ja sijoittajat ovat joutuneet odottamaan varojaan. Kiinteistömarkkinoiden elpyminen on nyt riippuvainen Suomen talouden kehityksestä ja ulkomaisesta pääomasta. Arviomme on, että markkina-aktiviteetti nousee ja tuottovaatimukset laskevat, kun ulkomaista pääomaa alkaa virrata enemmän Suomeen.

eQ:n kiinteistörahastojen hallinnointipalkkioiden arvioidaan laskevan vuonna 2026 edellisvuoteen verrattuna.

eQ:n Private Equity -tuotteiden myynti oli vuonna 2025 hyvällä tasolla. Uskomme, että sijoittajat kasvattavat Private Equity -allokaatioitaan salkuissaan tulevina vuosina. Arvioimme, että eQ:n Private Equity -varainhoidon palkkiot kasvavat vuonna 2026 viime vuoteen verrattuna. Private Equity -rahastojen irtautumismarkkina oli tilikaudella 2025 hiljainen, mutta siitä huolimatta rahastomme ovat palauttaneet pääomia sijoittajille. Vuoden 2025 lopussa yksi eQ:n hallinnoimista Private Equity -ohjelmarahastoista siirtyi kassavirrallisesti tuottosidonnaisen palkkion piiriin. Lisäksi kolmen muun rahastorakenteen arvioidaan siirtyvän tuottosidonnaiseen palkkiovaiheeseen vuonna 2026.

Osake- ja korkovarainhoidon osalta palkkioiden kehitys on pitkälti riippuvainen markkinakehityksestä.

