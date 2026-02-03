eQ:n strategia 2030: paluu vahvaan kasvuun

eQ Oyj pörssitiedote

3.2.2026, klo 8:00

eQ:n päivitetyn strategian 2030 tavoitteena on paluu vahvaan kasvuun. Kasvu perustuu eQ:n ainutlaatuisiin vahvuuksiin, pitkään kokemukseen ja asiantuntijoidemme huippuosaamiseen instituutioiden luotettuna varainhoitajana. Tavoitteenamme on vahvistaa asiakas- ja työntekijäkokemusta edelleen, laajentaa liiketoimintaa sekä kansainvälisesti että yksityisasiakkaisiin ja kaksinkertaistaa liikevoitto vuoden 2030 loppuun mennessä.

eQ:lla on vahva asema pitkäjänteisessä ja ammattilaisille suunnatussa aktiivisessa varainhoidossa sekä corporate finance -toiminnassa Suomessa. Yhtiön vahvuuksia ovat pitkäaikainen kokemus ja huippuosaaminen private equity -markkinassa, kiinteistösijoittamisessa, osake- ja korkotuotteissa sekä yritys- ja kiinteistöjärjestelyjen neuvonannossa.

“Perustehtävämme on rakentaa kestävää vaurautta ja kasvua asiakkaillemme ja koko yhteiskuntaan. Kun asiakkaamme vaurastuvat ja kasvavat, he menestyvät ja myös me eQ:ssa menestymme. Tavoitteenamme on olla vetovoimaisin ja luotetuin varainhoidon kumppani niin asiakkaille, kumppaneille kuin varainhoidon ammattilaisille”, eQ:n toimitusjohtaja Jouko Pölönen sanoo.

Viimeiset neljä vuotta ovat olleet toimintaympäristöltään haastavia Venäjän hyökkäyssodan, inflaation ja sitä seuranneen korkojen nousun sekä geo- ja kauppapoliittisten riskien nousun myötä. Tämä on näkynyt Suomessa heikkona talouskasvuna, työttömyyden nousuna, luottamuksen heikkenemisenä ja erityisesti kiinteistösijoittamisessa ja -arvostuksissa. Haastava toimintaympäristö ja kiinteistörahastojen lunastukset ovat näkyneet myös eQ:n kasvun ja tuloksen hiipumisessa viime vuosina. Kaikesta epävarmuudesta huolimatta talouden näkymät kuluvalle ja seuraavalle vuodelle ovat viime vuosia positiivisemmat ja Suomen talouden odotetaan kääntyvän kasvuun.

”Me eQ:ssa olemme asettaneet tavoitteeksi palata vahvan kasvun uralle yhdessä asiakkaidemme kanssa ja laajentamalla liiketoimintaamme kansainvälisiin instituutioasiakkuuksiin sekä kotimaisiin yksityisasiakkaisiin. Ammattimaisen varainhoidon tarve ja markkina kasvaa ja voimakkainta kasvua odotamme ei-listatulta private equity -markkinalta, joka on tuottanut muun muassa kotimaisille eläkesijoittajille lähes kaksinkertaiset tuotot listattuun markkinaan verrattuna viimeisen 20 vuoden aikana. Myös megatrendit kuten kaupungistuminen, väestön ikääntyminen, julkisen talouden velkaantuminen, investoinnit puolustukseen, tekoälyn hyödyntämiseen ja vihreään siirtymään sekä henkilökohtaisen vastuun ja varautumisen korostuminen avaavat kasvun mahdollisuuksia ammattimaiselle varainhoidolle” Pölönen jatkaa.

eQ tavoittelee vahvaa kasvua ja liikevoiton kaksinkertaistumista

eQ:n vahva asema pitkäjänteisessä ja ammattilaisille suunnatussa aktiivisessa varainhoidossa sekä corporate finance -toiminnassa Suomessa säilyy strategian keskiössä ja tätä vahvistetaan edelleen.

Vahvaa kasvua haetaan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoittavasta private equity -markkinasta sekä vahvistamalla asemaa Suomen johtavana kiinteistövarainhoitajana ja neuvonantajana. eQ kehittää tuotteita ja palveluja yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa tarjoten asiakkaille laajat palvelut kestävään vaurastumiseen ja kasvuun. Uutena tuotteena on juuri lanseerattu ensimmäinen rinnakkaissijoitusrahasto eQ PE Direct I.

Yhtiö hakee kasvua myös uusista asiakasryhmistä laajentamalla liiketoimintaa kansainvälisiin instituutioasiakkuuksiin erityisesti private equity- ja kiinteistösijoittamisessa sekä kotimaisiin yksityisasiakkaisiin tarjoamalle heille sijoitusratkaisuja, joita myös instituutiosijoittajat käyttävät. Varainhoidon ja corporate financen välillä on myös kasvua tukevaa osaamiseen perustuvaa synergiaa.

”Vahvan kasvun strategiaa toteutetaan pääasiassa orgaanisen kasvun kautta. Yhteistyökumppanuuksien avulla haemme laajempaa kansainvälistä ja kotimaista jakelua palveluillemme ja täydennystä palvelutarjontaamme asiakkaillemme. Olemme avoimia tutkimaan myös potentiaalisia yritysjärjestelyjä, joilla luodaan lisäarvoa asiakkaille ja omistajille”, Pölönen linjaa.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää strategiakauden alkupuolella aiempaa suurempia, mutta maltillisia investointeja henkilöstöön, osaamisen kehittämiseen, asiakaskokemuksen vahvistamiseen, teknologiaan ja digitaalisten palvelujen kehittämiseen. eQ:n liiketoiminnot sitovat vähän pääomaa, mikä mahdollistaa tilikauden tuloksen jakamisen osinkoina osakkeenomistajille.

eQ Oyj:n strategiset tavoitteet ovat:

Kilpailukykyiset tuotot ja sujuvin asiakaspalvelu

Alan veto- ja pitovoimaisin työyhteisö

Vahva kannattava kasvu ja liikevoiton kaksinkertaistaminen vuoden 2030 loppuun mennessä

Laatua tehokkaasti: kulu/tuotto -suhde alle 50 %

Vahva osinko: tilikauden tulos jaetaan osinkoina vakavaraisuus, likviditeetti ja investoinnit turvaten.

“eQ:n ainutlaatuisten vahvuuksien, pitkän kokemuksen ja asiantuntijoiden huippuosaamisen pohjalta on innostavaa lähteä rakentamaan kestävää vaurautta ja kasvua. Olemalla asiakaslähtöisiä, innovatiivisia ja ketteriä sekä kehittämällä toimintaamme jatkuvasti yhdessä asiakkaiden, henkilöstön ja kumppanien kanssa tulemme onnistumaan tavoitteessamme rakentaa eQ:sta halutuin ja luotetuin varainhoidon kumppani”, Pölönen tiivistää.

eQ Oyj

Sijoittajat: toimitusjohtaja, Jouko Pölönen, puh 0501282 ja talousjohtaja, Antti Lyytikäinen, puh. 0407092847

Media: henkilöstö- ja viestintäjohtaja, Taina Kyllönen, puh. 0405822175

Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.eQ.fi, keskeiset tiedotusvälineet

eQ on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä konserni. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 13,8 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja. Konsernin emoyhtiön eQ Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.