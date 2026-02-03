Valneva et l'Instituto Butantan annoncent le début d'une stratégie pilote de vaccination au Brésil avec le vaccin à injection unique IXCHIQ® contre le chikunguny

Valneva et l’Instituto Butantan annoncent l’initiation d’une campagne pilote de vaccination au Brésil avec le vaccin monodose contre le chikungunya IXCHIQ®

Lyon (France), Sao Paulo, (Brésil), le 3 février, 2026 – Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA), société spécialisée dans les vaccins et l’Instituto Butantan, l’un des plus grands centres de recherche biomédicale au monde, annoncent aujourd’hui le lancement d’une Stratégie Pilote de Vaccination (SPV) au Brésil utilisant IXCHIQ®, le vaccin monodose contre le chikungunya de Valneva. Cette campagne pilote servira de base aux études post-marketing devant être menées suite à l’approbation du vaccin, visant à évaluer son efficacité et sa sécurité en conditions réelles, et à générer des données sur une large population.

La campagne de vaccination, décidée conjointement par le ministère brésilien de la Santé (MoH) et l’Instituto Butantan, sera déployée dans dix municipalités brésiliennes sélectionnées stratégiquement selon des critères épidémiologiques et opérationnels. Conformément à l’autorisation actuelle d’IXCHIQ® au Brésil, les adultes âgés de 18 à 59 ans seront invités à y participer, avec un objectif de 20 % à 40 % de couverture vaccinale de la population cible. Valneva, via son partenaire l’Instituto Butantan, donnera jusqu’à 500 000 doses d’IXCHIQ® au ministère brésilien de la Santé pour soutenir ce programme. IXCHIQ® a reçu une autorisation de mise sur le marché au Brésil en avril 20251, pour les personnes âgées de 18 ans et plus, par l’Agence brésilienne de la santé ANVISA, marquant ainsi la première approbation mondiale d’un vaccin contre le chikungunya dans un pays endémique.

Juan Carlos Jaramillo M.D., Directeur Médical de Valneva, a indiqué, « Contribuer à cette stratégie pilote de vaccination de grande ampleur souligne notre engagement constant dans la préparation de la population mondiale à la menace croissante du chikungunya. Alors qu’IXCHIQ® est déjà disponible sur plusieurs marchés, la génération de données robustes en conditions réelles dans des régions où le virus du chikungunya circule activement reste essentielle. Ce programme de vaccination devrait fournir des preuves supplémentaires sur la performance du vaccin et ainsi renforcer davantage sa valeur pour la santé publique. »

Esper Kallas M.D., Ph.D., Directeur de l’Instituto Butantan, a retracé la genèse de cette initiative :« Ce programme est le fruit d’une collaboration scientifique profondément rigoureuse entre Valneva, l’Instituto Butantan et les principaux experts en arbovirus. Grâce à un dialogue continu avec le ministère de la Santé brésilien, les secrétariats régionaux de la santé et l’ANVISA, je suis convaincu que nous avons construit un programme solide et conforme aux exigences réglementaires. Ces efforts conjoints devraient permettre un accès rapide à la vaccination et réduire la lourde charge pour la santé publique générée par cette maladie à transmission vectorielle. »

L’Organisation mondiale de la Santé a appelé à une action urgente afin de prévenir une potentielle épidémie majeure de chikungunya à l’échelle mondiale2. À ce jour, le Brésil a signalé le plus grand nombre de cas de chikungunya au monde, avec plus d’un million de cas entre janvier 2019 et juillet 20243, dont 263 502 cas pour la seule année 2024, entraînant 246 décès4.

Valneva et l’Instituto Butantan ont signé un accord en janvier 20215 portant sur le transfert de technologie du vaccin contre le chikungunya de Valneva vers l’Instituto Butantan, qui développera, fabriquera et commercialisera le vaccin en Amérique latine. Cette collaboration s’inscrit dans le cadre de l’accord de financement entre Valneva et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), avec le soutien de l’Union européenne6.

À propos du chikungunya

Le virus du chikungunya (CHIKV) est une maladie virale transmise par les moustiques, qui se propage par les piqûres de moustiques Aedes infectés. Il provoque de la fièvre, de fortes douleurs articulaires et musculaires, des maux de tête, des nausées, de la fatigue et des éruptions cutanées. Les douleurs articulaires sont souvent invalidantes et peuvent persister pendant des semaines, voire des années7.

En 2004, la maladie a commencé à se propager rapidement, provoquant des épidémies à grande échelle dans le monde entier. Depuis la réapparition du virus, le CHIKV a été identifié dans plus de 110 pays d'Asie, d'Afrique, d'Europe et d'Amérique8. Entre 2013 et 2023, plus de 3,7 millions de cas ont été recensés sur le continent américain9 et l’impact économique de la maladie est considéré comme extrêmement important. L’impact médical et économique de la maladie devrait continuer à s’alourdir puisque les moustiques vecteurs du virus ne cessent d’étendre leur territoire. À ce titre, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a souligné que le chikungunya constituait un risque majeur pour la santé publique10.

À propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise dans les différents modes de vaccination pour développer des vaccins contre des maladies pour lesquelles ils n’existent pas encore de vaccins ou pour lesquelles les solutions existantes peuvent être améliorées.

La Société dispose d'une solide expérience en R&D ayant fait progresser plusieurs vaccins des premiers stades de la recherche jusqu'à leur mise sur le marché. Valneva commercialise actuellement trois vaccins du voyage, dont le premier et le seul vaccin au monde contre le chikungunya, ainsi que certains vaccins de tiers.

Les revenus de l’activité commerciale croissante de la Société contribuent à l'avancement continu de son portefeuille de vaccins. Celui-ci comprend le seul candidat vaccin contre la maladie de Lyme en phase avancée de développement clinique, en partenariat avec Pfizer, le candidat vaccin tétravalent le plus avancé au monde contre la Shigellose ainsi que des candidats vaccins contre d'autres menaces pour la santé publique mondiale. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.valneva.com.

À propos de l’Instituto Butantan

L’Instituto Butantan est le principal fabricant de produits immunobiologiques et de vaccins au Brésil. L’Instituto Butantan mène des missions scientifiques au Brésil ainsi qu’à l’étranger par le biais de l’Organisation Pan Américaine de la Santé, de l’Organisation Mondiale de la Santé, de l’UNICEF et des Nations Unies. L’Institut collabore avec d’autres agences du Département de la Santé de l’état de Sao Paulo et du Ministère brésilien de la Santé avec pour objectif d’améliorer la santé publique au Brésil. Afin d’atteindre ses objectifs institutionnels, il œuvre en partenariat avec différentes universités et entités comme la Fondation Bill & Melinda Gates. Pour plus d’information, merci de vous rendre sur le internet de l’Institut www.butantan.gov.br ou de contacter le service de presse de l’Institut au (+55 11) 2627-9606 / 9428 ou par courriel à imprensa@butantan.gov.br

À propos de CEPI

Créée en 2017, CEPI est un partenariat innovant entre des organisations publiques, privées, philanthropiques et de la société civile. Elle a pour mission d'accélérer le développement de vaccins et d'autres contre-mesures biologiques contre les menaces épidémiques et pandémiques et de les rendre accessibles à tous ceux qui peuvent en avoir besoin. CEPI a soutenu le développement de plus de 50 candidats vaccins ou plateformes technologiques contre plusieurs agents pathogènes à haut risque connus ou contre une future maladie X. Au cœur du plan quinquennal de CEPI, visant à vaincre les pandémies pour la période 2022-2026, se trouve la "Mission 100 jours", qui vise à réduire à 100 jours seulement le temps nécessaire au développement de vaccins sûrs, efficaces et accessibles à l'échelle mondiale contre les nouvelles menaces.

Pour plus d’informations, consultez CEPI.net. Suivez-nous sur Twitter (@CEPIvaccines), LinkedIn et Facebook.

À propos d’Horizon Europe

Horizon Europe — #HorizonEU — est le programme phare de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation, s’inscrivant dans le cadre financier pluriannuel (CFP) à long terme de l'UE et disposant d'un budget d'environ 95,5 milliards d'euros à investir sur une période de sept ans (2021 à 2027). Dans le cadre d'Horizon Europe, la recherche en matière de santé sera soutenue dans le but de trouver de nouveaux moyens de maintenir les gens en bonne santé, de prévenir les maladies, de mettre au point de meilleurs diagnostics et des thérapies plus efficaces, d'utiliser des approches de médecine personnalisée pour améliorer les soins de santé et le bien-être, et d'adopter des technologies de santé innovantes, telles que les technologies numériques.

Information importante

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives à l'activité de Valneva. En outre, même si les résultats réels ou le développement de Valneva sont conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, ces résultats ou évolutions de Valneva peuvent ne pas être représentatifs du futur. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des termes comme « pourrait », « devrait », « s'attend à », « anticipe », « croit », « a l'intention », « estime », « vise », « cible » ou des mots similaires. Ces énoncés prospectifs sont basés en grande partie sur les attentes actuelles de Valneva à la date du présent communiqué et sont assujettis à un certain nombre de risques et incertitudes connus et inconnus ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats futurs, des performances ou réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. En particulier, les attentes de Valneva pourraient être affectées par, entre autres, des incertitudes liées au développement et à la fabrication de vaccins, à des résultats d'essais cliniques inattendus, des actions réglementaires inattendues ou des retards, à la concurrence en général, aux fluctuations monétaires, à l'impact de la crise mondiale et européenne du crédit, et à la capacité à obtenir ou à conserver un brevet ou toute autre protection de propriété intellectuelle. Compte tenu de ces risques et incertitudes, il ne peut y avoir aucune assurance que les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué seront effectivement réalisés. Valneva fournit les informations contenues dans ce communiqué de presse à la date de celui-ci et décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour d’autres raisons.









