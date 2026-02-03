Zelluna utnevner Emilie Gauthy til Chief Technology Officer

Oslo, Norge – 3. februar 2026 – Zelluna (OSE: ZLNA), et selskap som utvikler allogene "off-the-shelf" T-cellereseptor-baserte Natural Killer (TCR-NK) celleterapier for behandling av kreft, kunngjorde i dag utnevnelsen av Emilie Gauthy til Chief Technology Officer (CTO). Gauthy har vært sentral i å bygge opp Zellunas produksjons- og CMC-kapasiteter siden hun begynte i selskapet i 2022 og tiltrer rollen med umiddelbar virkning.

I sin rolle som CTO vil Gauthy fortsette å lede Zellunas produksjons- og CMC-strategi mens selskapet utvikler sitt kliniske program, skalerer opp produksjonskapasitet og utvider sin portefølje av TCR-NK-produkter.

Under Gauthys ledelse har Zelluna etablert en skalerbar produksjonsprosess og analytiske kapasiteter som muliggjorde en vellykket innsending av selskapets søknad om oppstart av klinisk studie (Clinical Trial Application, CTA) for ZI-MA4-1 til britiske MHRA i desember 2025. Viktige milepæler inkluderer låsing av produksjonsprosessen, produksjon og kvalitetstesting av klinisk GMP-batch, og etablering av CMC-grunnlaget for selskapets første kliniske studie på mennesker, hvor første data forventes fra medio 2026. Disse milepælene understøtter hele TCR-NK plattformen og muliggjør videre utvikling av fremtidige terapeutiske produkter.

"Emilie har vært sentral i å bygge opp produksjons- og CMC-kapasitetene som gjorde det mulig for oss å sende inn vår første CTA," sier Namir Hassan, CEO i Zelluna. "Hennes utnevnelse til CTO er en anerkjennelse av hennes lederskap gjennom å etablere grunnlaget som har tatt ZI-MA4-1 inn i klinisk utvikling og som kan benyttes til produksjon av alle våre fremtidige produkter."

"Jeg er stolt av det vi har oppnådd som team siden 2022," sier Emilie Gauthy, CTO i Zelluna. "Å levere vår første CTA var en viktig milepæl, og vi har bygget et sterkt produksjons-fundament som muliggjør videre utvikling av vår plattform. Jeg ser frem til å støtte den kliniske utviklingen av ZI-MA4-1 og videreutvikle vår pipeline."

Om Zelluna ASA

Zelluna ASA (OSE: ZLNA) utvikler allogene "off-the-shelf" T-cellereseptor-baserte Natural Killer (TCR-NK) celleterapier for solide kreftformer. Selskapets ledende produktkandidat, ZI-MA4-1, er verdens første MAGE-A4-rettede TCR-NK-terapi. Zelluna leverte sin Clinical Trial Application til britiske MHRA i desember 2025, med første kliniske data forventet fra medio 2026. Zelluna har hovedkontor i Oslo, Norge, og er notert på Oslo Børs under ticker ZLNA.

Namir Hassan, CEO, Zelluna ASA

E-post: namir.hassan@zelluna.com

Telefon: +44 7720 687608